Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти
Принудительная мобилизация толкает украинское общество на бунт, сегодня оно находится на грани силового противостояния. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который считает, что масштабное сопротивление во Львове — это только начало.
Бунт во Львове начался после того, как военком сзади ударил мужчину по голове. Реакцией на это стали массовые акции протеста, в ходе которых толпа перевернула автомобиль сотрудника ТЦК. Не так массово, но регулярно против военкомов выступают украинцы во всех регионах страны. Сегодня, например, в Харькове мужчина вышел против ТЦК с тесаком.
Подробнее о том, что ждёт Украину дальше рассказал ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.
Бунт во Львове начался после того, как военком сзади ударил мужчину по голове. Реакцией на это стали массовые акции протеста, в ходе которых толпа перевернула автомобиль сотрудника ТЦК. Не так массово, но регулярно против военкомов выступают украинцы во всех регионах страны. Сегодня, например, в Харькове мужчина вышел против ТЦК с тесаком.
Подробнее о том, что ждёт Украину дальше рассказал ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.
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