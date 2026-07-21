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Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти

Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти - 21.07.2026 Украина.ру

Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти

Принудительная мобилизация толкает украинское общество на бунт, сегодня оно находится на грани силового противостояния. Об этом заявил украинский омбудсмен... Украина.ру, 21.07.2026

2026-07-21T12:44

2026-07-21T12:44

2026-07-21T12:44

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Принудительная мобилизация толкает украинское общество на бунт, сегодня оно находится на грани силового противостояния. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который считает, что масштабное сопротивление во Львове — это только начало.Бунт во Львове начался после того, как военком сзади ударил мужчину по голове. Реакцией на это стали массовые акции протеста, в ходе которых толпа перевернула автомобиль сотрудника ТЦК. Не так массово, но регулярно против военкомов выступают украинцы во всех регионах страны. Сегодня, например, в Харькове мужчина вышел против ТЦК с тесаком.Подробнее о том, что ждёт Украину дальше рассказал ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.

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