Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти - 21.07.2026 Украина.ру
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Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти
Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти - 21.07.2026 Украина.ру
Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти
Принудительная мобилизация толкает украинское общество на бунт, сегодня оно находится на грани силового противостояния. Об этом заявил украинский омбудсмен... Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T12:44
2026-07-21T12:44
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Принудительная мобилизация толкает украинское общество на бунт, сегодня оно находится на грани силового противостояния. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который считает, что масштабное сопротивление во Львове — это только начало.Бунт во Львове начался после того, как военком сзади ударил мужчину по голове. Реакцией на это стали массовые акции протеста, в ходе которых толпа перевернула автомобиль сотрудника ТЦК. Не так массово, но регулярно против военкомов выступают украинцы во всех регионах страны. Сегодня, например, в Харькове мужчина вышел против ТЦК с тесаком.Подробнее о том, что ждёт Украину дальше рассказал ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.
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Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти

12:44 21.07.2026
 
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Принудительная мобилизация толкает украинское общество на бунт, сегодня оно находится на грани силового противостояния. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который считает, что масштабное сопротивление во Львове — это только начало.

Бунт во Львове начался после того, как военком сзади ударил мужчину по голове. Реакцией на это стали массовые акции протеста, в ходе которых толпа перевернула автомобиль сотрудника ТЦК. Не так массово, но регулярно против военкомов выступают украинцы во всех регионах страны. Сегодня, например, в Харькове мужчина вышел против ТЦК с тесаком.

Подробнее о том, что ждёт Украину дальше рассказал ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.
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