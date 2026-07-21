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"Мобилизационный танк": 85 лет с решения о производстве бронетрактора ХТЗ-16

"Мобилизационный танк": 85 лет с решения о производстве бронетрактора ХТЗ-16 - 21.07.2026 Украина.ру

"Мобилизационный танк": 85 лет с решения о производстве бронетрактора ХТЗ-16

Дефицит танков в Красной армии был ещё накануне войны – из-за несоответствия программы формирования механизированных корпусов наличному "поголовью" танков. Огромные потери Красной армии в Приграничном сражении усугубили ситуацию. Поэтому 20 июля 1941 года ГКО принял постановление "Об организации производства 2 000 бронетракторов на ХТЗ"*

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Начать, наверное, надо с того, что изначально танк мыслился именно бронетрактором – берётся хорошо освоенный американский гусеничный трактор Holt, прикрывается бронёй, получает вооружение… Именно так выглядели первые танки – британский Little Willie, французские Schneider CA1 и Saint Chamond, немецкий A7V.Однако уже на самом раннем этапе стало понятно, что танк всё же не трактор (тогда в основном речь шла о специфических требованиях к проходимости на "лунном рельефе" переднего края), потому первыми на поле боя вышли танки специальной постройки.Однако идея танка-трактора или танка-автомобиля никуда не делась. Речь шла о т.н. "мобилизационных танках" – ограниченно функциональных, но дешёвых и простых в производстве. Сторонником этой концепции был, например, маршал Михаил Тухачевский.В рамках этой концепции в 1932 году был разработан мобилизационный танк Т-34 (первый с таким индексом). Танчик массой 4,7 тонны был основан на автомобильных агрегатах и, внезапно, показал лучшие динамические характеристики, чем серийные Т-26. Заказчика не устроило вооружение – один пулемёт винтовочного калибра был сочтён недостаточным, а впихнуть в башню хотя бы 20-мм пушку не удалось.При этом Т-34 всё же был настоящим танком классической компоновки (отделение управления – боевое – моторно-трансмиссионное) с вращающейся башней и именно это не устраивало Тухачевского – он-то имел в виду производство гражданских тракторов, которые при минимальной переделке превращались бы в военную технику.Именно это предлагал очень смелый и очень безграмотный (как представляется первое – следствие второго, а не отдельное качество) изобретатель Николай Дыренков. Он так восхитил высокое начальство своими безумными прожектами (вроде колесно-гусеничного, плавающего и железнодорожного двухбашенного танка Д-4), что был назначен начальником Опытно-конструкторского и испытательного бюро УММ РККА. Под его руководством были созданы бронетрактора Д-10, Д-11 и Д-14 (первые два – скорее САУ с 76 мм. пушками, последний – скорее БТР), испытания который привели УММ РККА к выводу о том, что из трактора танк не сделаешь.В 1937 году Дыренкова расстреляли за принадлежность к диверсионной троцкистской организации. Фактически – за близость к Тухачевскому, а на самом деле за то, что потратил много народных миллионов, выдав на гора лишь один ограниченно пригодный (скорее – от безысходности) броневик Д-8.Дыренковых, конечно, гнать было надо, но идея мобилизационного танка для 20-30 годов была вполне здравой. Судя по всему, её до конца не похоронили, поскольку в упомянутом постановлении были чётко прописаны не только база, но и тактико-технические характеристики бронетрактора.Вооружение машины должно было состоять из 45-мм танковой пушки 20К и спаренного пулемёта ДТ (в неподвижной рубке, т.е. это было скорее эрзац-САУ, чем эрзац-танк), бронирование лба достигало 30 мм, бортов 13,5 мм. Трактор должен был развивать скорость 18–20 км/ч по дороге и до 10 км/ч по целине.В качестве базы был избран сельскохозяйственный трактор СХТЗ-НАТИ. На первый взгляд не самый лучший вариант – машина тихоходная и требующая перекомпоновки, но их было много, а в качестве артиллерийского тягача он был ещё хуже, чем в качестве эрзац-танка.Организация серийного производства была поручена Научно-исследовательскому тракторному институту (НАТИ) и КБ ХТЗ во главе с главным конструктором Михаилом Сидельниковым.Бронекорпуса должны были поставлять Ворошиловградский и Новокраматорский машиностроительные заводы, броневую сталь для них давал Мариупольский завод им. Ильича. Однако, когда в августе была построена первая предсерийная машина броневой лист у неё был только один и толщиной 10 мм (скорее всего содранный с какого-то танка).Трактор пришлось существенно переделывать. В частности, была увеличена мощность двигателя (с 52 до 58 л.с.), изменили ходовую часть и гусеницы (по типу СТЗ-5), перекомпоновали заднюю часть машины, чтобы получить место для боевого отделения. Достаточно толстая броня с рациональными (насколько это было реально сделать) углами наклона создавала защиту от огня крупнокалиберных пулемётов и мелкокалиберных пушек.Юрий Пашолок приводит данные испытаний опытного бронетрактора – он прошёл 470 километров в разных дорожных условиях. На шоссе средняя скорость достигала 17 км/ч, по полю – 8,9 км/ч. Было произведено 247 выстрелов, причём претензии вызвала как кучность, так и скорострельность, что объяснялось люфтами установки. В целом военным трактор не понравился – они хотели нормальный танк.Производство началось в сентябре и совпало с разгромом Юго-Западного фронта, началом эвакуации предприятий Донбасса и разрывом вследствие этого технологической цепочки. Потому достоверной информации о количестве реально собранных танков нет. Для понимания глубины наших глубин – 14 сентября ХТЗ отчитался, что у него есть в наличии 1528 шасси для ХТ3-16, из которых 717 без гусениц, 1334 без баков и 1304 без электрооборудования. 18 сентября оказалось, что собрано 142 бронетрактора (из них 33 или 36 в корпусах из неброневой стали). Вероятно что-то собирали и после того – если броня нашлась.Бронетрактора получили армейский индекс Т-16 и поступали в противотанковые роты танковых бригад и других подразделений. Небронированные машины отправлялись в военные училища и, видимо, в запасные (учебные) танковые полки. Большая часть ХТЗ-16 была потеряна в боях за Харьков им Полтаву в октябре 1941 года, но 10 штук в составе 133-й танковой бригады приняли участие в обороне Москвы (всего бригада получила 36 машин), несколько машин было в 150-й танковой бригаде Брянского фронта. Последние ХТЗ-16 были потеряны в мае 1942 года при попытке освободить Харьков.Кроме того, бронетрактора производились во многих других местах, как правило – на осаждённых территориях. Самая известная попытка – одесские эрзац-танки НИ (название НИ – послевоенное, в заводской документации это были бронетрактора). Кроме того, несколько тракторов с разнородным бронированием и каким-то вооружением было изготовлено на островах Моонзундского архипелага. Суррогатные бронетрактора и бронеавтомобили производил Ижорский завод в Ленинграде.Насколько нам известно в музеях сейчас есть только один ХТЗ-16 – макет "с использованием оригинальных частей" (в его основу положили доработанную под бронетрактор базу СХТЗ-НАТИ, которую немцы во время оккупации использовали как обычный трактор). Два макета танков НИ есть в Одессе. В киевском музее Великой Отечественной войны за НИ выдаётся неизвестная науке конструкция с вращающейся башней с установленным в ней стволом от 37 мм. зенитной пушки 61-К (как я понимаю, её казенник в башне не поместился бы).Впрочем, были у Красной Армии и настоящие "мобилизационные танки", которые, правда, в таком качестве не задумывались – лёгкие танки Т-60 и Т-70 и самоходки Су-76, которые производились с использованием автомобильных агрегатов. Интересно, что самый совершенный представитель этой линейки – Т-80 (первый с таким индексом) в серию не пошёл, поскольку, с одной стороны, стал слишком сложным для "мобилизационного", с другой – армия была уже насыщена средними танками.В наркомате обороны рассматривался вариант и мобилизационного варианта Т-34 (второго). В 1940 году из НКО в Наркомсредмаш была отправлена записка, в которой предлагалось следующее:"Кроме освоения выпуска танков Т-20 и Т-32 (опытные А-20 и А-32, на основе второго из которых был запущен в серию Т-34 – Авт.) прошу вас рассмотреть вопрос создания их упрощённого варианта для массового выпуска в условиях военного времени на автомобильных предприятиях. (…) Для этого разрешается применить бензиновый двигатель в 400 л.с., а также снизить некоторые характеристики, как то – толщина бортовой брони, трансмиссия, использовать 45-мм орудие вместо 76-мм (для А-20 это было штатное вооружение – Авт.), сниженный боекомплект. (…) Стоимость такого танка должна быть снижена на треть".До этого не дошло, но в ходе серийного производства в конструкцию Т-34 была внесена масса упрощений. Осенью 1941 году из-за разрыва кооперативных связей в связи с эвакуацией, на некоторые танки ставились бензиновые моторы М-17.Ну и в заключение. Нижнетагильский Т-72 изначально задумывался как более простой "мобилизационный" вариант Т-64. Дивизии на харьковских машинах базировались только на территории СССР, а первой экспортной моделью завода им. Малышева стал постсоветский Т-80УД.* В публикациях есть несколько вариантов названия постановления №219сс, мы приводим использованное в пояснительной записке наркома среднего машиностроения Вячеслава Малышева, которая была опубликована Юрием Пашолоком.

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