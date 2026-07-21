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Главное за ночь 21 июля

Главное за ночь 21 июля - 21.07.2026 Украина.ру

Главное за ночь 21 июля

Руководство Международного валютного фонда одобрило предоставление Украине нового транша финансовой помощи в рамках действующей кредитной программы объемом 690 миллионов долларов. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T08:28

2026-07-21T08:28

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🟦 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).🟦 Этой ночью США нанесли очередную серию ударов по Ирану, а Иран ответил ракетами и дронами по Кувейту, Бахрейну и Иордании.🟦 Два нефтяных танкера загорелось в Ормузском проливе после взрывов, сообщает агентство IRNA.🟦 Посредники из Египта, Омана, Катара и Пакистана предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня с возобновлением судоходства через Ормузский пролив и переговорами о долгосрочном соглашении.🟦 Президент США Дональд Трамп ввел дополнительный тариф в размере 50 процентов на широкий ряд канадских товаров в ответ на "торговую дискриминацию".🟦 Новый обмен пленными между РФ и Украиной готовится в ближайшее время, заверила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она добавила, что РФ и Украина сейчас согласовывают списки для нового обмена — отдельно на военных и отдельно на гражданских лиц.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, украина.ру