Главное за ночь 21 июля
Руководство Международного валютного фонда одобрило предоставление Украине нового транша финансовой помощи в рамках действующей кредитной программы объемом 690 миллионов долларов. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
🟦 Этой ночью США нанесли очередную серию ударов по Ирану, а Иран ответил ракетами и дронами по Кувейту, Бахрейну и Иордании.
🟦 Два нефтяных танкера загорелось в Ормузском проливе после взрывов, сообщает агентство IRNA.
🟦 Посредники из Египта, Омана, Катара и Пакистана предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня с возобновлением судоходства через Ормузский пролив и переговорами о долгосрочном соглашении.
🟦 Президент США Дональд Трамп ввел дополнительный тариф в размере 50 процентов на широкий ряд канадских товаров в ответ на "торговую дискриминацию".
🟦 Новый обмен пленными между РФ и Украиной готовится в ближайшее время, заверила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она добавила, что РФ и Украина сейчас согласовывают списки для нового обмена — отдельно на военных и отдельно на гражданских лиц.
О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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