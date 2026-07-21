Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев - 21.07.2026 Украина.ру
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Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев
Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев - 21.07.2026 Украина.ру
Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев
Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, что из себя представляет сегодня донецкая синагога и Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T14:29
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александр чаленко
украина.ру
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днр
донецкая народная республика
донбасс
религия
евреи
синагога
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Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, что из себя представляет сегодня донецкая синагога и о ее более чем столетней истории, об отношении евреев к женщинам, и о том, почему в 1939 году НКВД был расстрелян ее раввин.Показал зал для молитвы, и как он устроен, а также дом раввина, где в 2014 году ежедневно кормили более трехсот голодающих дончан разных вероисповеданий
днр
донецкая народная республика
донбасс
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, александр чаленко, украина.ру, нквд, днр, донецкая народная республика, донбасс, религия, евреи, синагога, раввин, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, НКВД, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Религия, евреи, синагога, раввин

Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев

14:29 21.07.2026
 
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Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, что из себя представляет сегодня донецкая синагога и о ее более чем столетней истории, об отношении евреев к женщинам, и о том, почему в 1939 году НКВД был расстрелян ее раввин.

Показал зал для молитвы, и как он устроен, а также дом раввина, где в 2014 году ежедневно кормили более трехсот голодающих дончан разных вероисповеданий
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