https://ukraina.ru/20260721/donetskaya-sinagoga-v-2014-godu-vo-vremya-voyny-kormila-vsekh-i-nuzhdayuschikhsya-evreev-i-nuzhdayuschikhsya-1081695897.html
Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев
Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев - 21.07.2026 Украина.ру
Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев
Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, что из себя представляет сегодня донецкая синагога и Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T14:29
2026-07-21T14:29
2026-07-21T14:29
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александр чаленко
украина.ру
нквд
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Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, что из себя представляет сегодня донецкая синагога и о ее более чем столетней истории, об отношении евреев к женщинам, и о том, почему в 1939 году НКВД был расстрелян ее раввин.Показал зал для молитвы, и как он устроен, а также дом раввина, где в 2014 году ежедневно кормили более трехсот голодающих дончан разных вероисповеданий
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