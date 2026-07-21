https://ukraina.ru/20260721/chuzhaya-byla-tam-a-zdes-ya-doma-pochemu-ukrainskaya-zhurnalistka-vybrala-rossiyu-1081701430.html
"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию
"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию - 21.07.2026 Украина.ру
"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию
В новом выпуске программы "Украинцы без Украины" — история журналиста Татьяны Чугаенко, уроженки Херсона, которая прошла путь от работы на украинском... Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T16:16
2026-07-21T16:16
2026-07-21T16:16
видео
россия
херсон
киев
александр боровик
сми
украинские сми
российские сми
украинские новости в украинских сми
что пишут украинские сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/15/1081700948_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d77517aca3aa5ec18bfeb7b0c8d56bb8.png
В новом выпуске программы "Украинцы без Украины" — история журналиста Татьяны Чугаенко, уроженки Херсона, которая прошла путь от работы на украинском телевидении до переезда в Россию.Почему она решила покинуть Киев ещё в 2021 году? Как менялась атмосфера в украинской журналистике после госпереворота? В разговоре с Дариной Боровик Татьяна рассказала о жизни в Херсоне, работе в украинских СМИ, давлении из-за своих взглядов, получении российского гражданства и о том, что удивило ее в новой стране.
россия
херсон
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/15/1081700948_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bc922ced0243f262a7c2c901f5613ba.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, херсон, киев, александр боровик, сми, украинские сми, российские сми, украинские новости в украинских сми, что пишут украинские сми, журналисты, журналистика, преследования, видео
Видео, Россия, Херсон, Киев, Александр Боровик, СМИ, украинские СМИ, Российские СМИ, украинские новости в украинских СМИ, что пишут украинские СМИ, журналисты, журналистика, преследования