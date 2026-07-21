"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию - 21.07.2026 Украина.ру
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"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию
"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию - 21.07.2026 Украина.ру
"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию
В новом выпуске программы "Украинцы без Украины" — история журналиста Татьяны Чугаенко, уроженки Херсона, которая прошла путь от работы на украинском... Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T16:16
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россия
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В новом выпуске программы "Украинцы без Украины" — история журналиста Татьяны Чугаенко, уроженки Херсона, которая прошла путь от работы на украинском телевидении до переезда в Россию.Почему она решила покинуть Киев ещё в 2021 году? Как менялась атмосфера в украинской журналистике после госпереворота? В разговоре с Дариной Боровик Татьяна рассказала о жизни в Херсоне, работе в украинских СМИ, давлении из-за своих взглядов, получении российского гражданства и о том, что удивило ее в новой стране.
россия
херсон
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видео, россия, херсон, киев, александр боровик, сми, украинские сми, российские сми, украинские новости в украинских сми, что пишут украинские сми, журналисты, журналистика, преследования, видео
Видео, Россия, Херсон, Киев, Александр Боровик, СМИ, украинские СМИ, Российские СМИ, украинские новости в украинских СМИ, что пишут украинские СМИ, журналисты, журналистика, преследования

"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию

16:16 21.07.2026
 
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В новом выпуске программы "Украинцы без Украины" — история журналиста Татьяны Чугаенко, уроженки Херсона, которая прошла путь от работы на украинском телевидении до переезда в Россию.

Почему она решила покинуть Киев ещё в 2021 году? Как менялась атмосфера в украинской журналистике после госпереворота?

В разговоре с Дариной Боровик Татьяна рассказала о жизни в Херсоне, работе в украинских СМИ, давлении из-за своих взглядов, получении российского гражданства и о том, что удивило ее в новой стране.
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