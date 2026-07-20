https://ukraina.ru/20260720/yuliya-latynina---agent-kremlya-vy-by-napisali-pismo-putinu-moe-buduschee---v-rossii-1081662777.html

Юлия Латынина* - "агент Кремля"? "Вы бы написали письмо Путину?" "Мое будущее - в России"

Юлия Латынина* - "агент Кремля"? "Вы бы написали письмо Путину?" "Мое будущее - в России" - 20.07.2026 Украина.ру

Юлия Латынина* - "агент Кремля"? "Вы бы написали письмо Путину?" "Мое будущее - в России"

Юлия Латынина, писатель, журналист, дала интервью оппозиционной украинской журналистке Диане Панченко. Это интервью окончательно закрепило за Латыниной звание "отступницы"

2026-07-20T15:40

2026-07-20T15:40

2026-07-20T15:40

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Бывшие друзья-иноагенты в шоке, всячески клеймят Латынину и называют предательницей.Либеральное сообщество, укатившее за рубеж в 2022 году, буквально пытается избежать разговора об эволюции Латыниной, отделываясь обычными ярлыками: "ей заплатили" или "Юля - агент Кремля".Но избежать этого разговора невозможно. В этом интервью Латынина рассказывает, с примерами и ответами, с подробным "фактчекингом", что и почему с ней произошло и почему она стала "агентом Кремля" (что, конечно же, не так, но об этом позже)."Завидуйте Украине!"Надо напомнить, что в начале СВО видная "либералка", защитница демократических свобод Юлия Латынина грудью встала на защиту "свободной Украины".Владимира Зеленского, тогда еще легитимного президента, она называла не иначе как "лидер свободного мира".Над российской армией потешалась, утверждала, что "русская армия не умеет воевать" и "на русского солдата можно ставить ловушку со стиральной машиной"."Оружие России - это миф", - писала Юлия Латынина. И восхищалась, назидательно сообщая читателям: "Надо завидовать Украине, это и есть демократия".И много чего другого наговорила известнейшая российская журналистка, вовсю демонстрируя желание попасть в "демократический мейнстрим"."Когнитивная война"Наверное, сама Латынина сегодня смотрит и не верит, что это она называла "лидером свободного мира" человека, сгнобившего народ своей страны и окончательно уничтожившего Украину ради нескольких шекелей в личном кошельке.Но уже с 2024 года Юлия Латынина говорит и пишет совершенно другое. И чем дальше, тем больше.Сегодня она утверждает, что на Украине процветает "чистейшей воды нацизм".Рассказывает, что бывший "лидер свободного мира" Зеленский погряз в коррупции и давно не является легитимным президентом.Причины СВО считает совершенно оправданными, потому что "Украина угрожала самому существованию российского государства".И даже больше того, утверждает: "против нас ведут когнитивную войну". "Против нас" - это против России и дружественных России стран.Но ведь совсем недавно Латынина была в рядах тех, кто участвовал в этой когнитивной войне?Что же произошло?ЭволюцияВ интервью Панченко Латынина подробно объясняет причины своей эволюции.Изначально причиной своей "заукраинской позиции" она называет ложь "прогрессивных" СМИ: и российских либеральных, и зарубежных. Отсутствие информации. "Розовые либеральные очки".И постепенное прозрение под влиянием фактов, событий, новой информации и размышлений: что же на самом деле происходит?Одна из важных причин - исследование Ивана Качановского, канадского историка, о том, что на самом деле происходило на Майдане 2014 года.Что сегодня говорит Юлия Латынина.О "пропаганде Кремля" и о том, верит ли она сегодня президенту России:"Процентов 60 того, что я принимала за враньё, было более точным описанием действительности".О том, что происходило и происходит с русским языком, и об угнетении русскоязычных людей на Украине:"Я слушала об этом и думала: как же так мы, российские либералы, об этом не знали?"Про то, как отреагировали на ее эволюцию оголтелые читатели-"либералы" и бывшие друзья-иноагенты:"Я много раз ошибалась в жизни и признавала свои ошибки. Я через эту процедуру гражданской казни столько раз проходила, что это были уже мелочи".Майдан глазами очевидцаИнтересно, что это интервью превратилось в беседу. Диана Панченко отвечала на вопросы Юлии Латыниной и рассказывала, как все происходило зимой 2014 года и как выглядел "великий демократический Майдан" глазами очевидца.Особенно впечатлили описанные Дианой картины Майдана: заунывное пение "Пливе кача" возле тела погибшего Нигояна - первой "сакральной жертвы" Майдана. До сих пор, кстати, неизвестно, как и где именно он погиб.Никто не вызывал "скорую", никто не пытался помочь лежавшему на Майдане человеку. Пели заунывные песни. Все понимали, что это "сакральная жертва". Первая и, к сожалению, далеко не последняя.И рассказ о том, как Диану ударил за один из сюжетов с Майдана сотрудник её же редакции."Я очень хорошо помню: литературный редактор Ярослав, с Западной Украины, прочитав мой сюжет, встал и ударил меня стеклянной дверью по голове, пошла кровь. Никто не сделал ему замечание, никто за меня не вступился. В коллективе были мои единомышленники, но они уже чувствовали себя слабыми."О жертвах Майдана много говорит сама Латынина.— Я жила с уверенностью в том, что президент Янукович утратил легитимность, когда стал стрелять в свой народ на Майдане. Так я жила до 2023 года, пока не прочла книгу Ивана Качановского.Фундаментальное исследование "Майданная бойня в Украине" выполнено канадским историком, доктором философских наук Иваном Качановским.Множество других тем поднимается в этой беседе, весь разговор можно назвать фундаментальным исследованием феномена украинского нацизма. Как он развивался, кто его поддерживал.Роль США, взгляды Збигнева Бжезинского на Россию и Украину ("Россия сейчас - колония Запада", хвастливо заявил Бжезинский в 1994 году).Феномен "правых активистов", сожжение Дома профсоюзов в Одессе и кто за этим стоит.Кто создал сеть из НКО, которая стала представлять себя как "гражданское общество" на Украине (это были США, USAID, неоконы и "коллективный Джордж Сорос").Российские либералы - как подразделение USAID.Украинские олигархи - как марионетки Запада.Русский язык. Причина бегства Януковича. Сакрализация смерти в украинском обществе и зачем это происходит. Скатывание страны в неоязычество. Захват православных храмов и уничтожение православия.Все пересказать невозможно, надо смотреть и слушать."Деньги Кремля"Ну а в шокированном иноагентском сообществе обсуждают одно: сколько Юлии за "всё это" заплатили?Опубликовано уже специальное расследование, в котором говорится, что "Кремль заплатил" Юлии Латыниной по 150 тысяч долларов в год начиная с 2024 года.Верится во всё это с большим трудом.Во-первых, сама сумма - смехотворная "для Кремля".Во-вторых, сложно представить, что власти России будут "доплачивать" Латыниной. При всём уважении к её писательскому и журналистскому таланту.Ну а в-третьих, "расследование" быстро вывели на чистую воду дотошные читатели. 150 тысяч долларов - это сумма пожертвований, донатов, которые получает Латынина от читателей.Получает ежегодно, это распространенная сейчас практика. Для многих блогеров это сегодня единственная и вполне приличная статья доходов.Не хочет человек идти в СМИ, хочет быть полностью независимым, дорожит своим именем, репутацией, просто является очень свободолюбивым человеком. Добро пожаловать в блогеры!И если есть читатели, можно получить вполне достаточную для жизни сумму.Кстати, под этим расследованием много комментариев, в основном люди не верят в "купленную Латынину" и приводят примеры других разочаровавшихся в идеях "свободного мира".Комментарии такие, например:— Латынина слишком высокого мнения о себе, чтобы плясать под чью-то дудку за пошлый нал.Или такие:— Мой знакомый в 2022 году проклинал всё правительство России. А теперь пьёт за его здоровье."Вы бы написали письмо Путину?"Такой вопрос задала Диана Панченко:— Вы бы написали письмо Путину с просьбой, чтобы с вас сняли статус иноагента?Ответ Юлии Латыниной был такой:— Я об этом не думала. Надо об этом подумать.— Вы бы хотели вернуться в Россию?— Да. Моя аудитория и моё будущее находятся в России.Вообще "феномен Латыниной" сам по себе заслуживает обсуждения, не только потому, что это история человеческих заблуждений и принятия сложных решений, что всегда интересно само по себе.Необходимым для обсуждения становится множество тем, которые упорно замалчиваются иноагентами и так называемыми либералами, которые так любят обличать Россию и совершенно "не видят", что происходит на Украине.Как так получается, что вы не видите этого годами?Абсолютное отсутствие демократии, преследование людей по "языковому принципу", нападение на церковь.Даже из США это видят американские журналисты. Но не замечают "наши" "люди с хорошими лицами".Русская эмиграцияА что касается возвращения в Россию. В истории было много подобных примеров.Вернулись уехавшие поначалу "красный граф" Алексей Толстой, писатели Александр Куприн и Максим Горький.Были и те, кто не вернулся, но помогал своей родине, чем мог. Композитор Сергей Рахманинов покупал самолеты для Красной армии во время Великой Отечественной войны.А писатель Иван Бунин, который написал после революции антисоветскую книгу "Окаянные дни", говорил про Советскую Россию и спортивное движение:— Ещё и спорт! Откуда в этих анафемских головах возник ещё и спорт?Во время Великой Отечественной, когда происходила знаменитая встреча руководителей стран-союзников в Иране - Сталина, Рузвельта и Черчилля - Бунин говорил:— Представьте, я сижу и дрожу, беспокоюсь: долетит ли Сталин до Тегерана?Конечно, не будем сравнивать Юлию Латынину с великими классиками.Но как представитель "русской эмиграции", которая решительно повернулась и стала помогать своей стране, она находится в очень достойной компании.Бунина, Рахманинова, Толстого и Куприна тоже называли, естественно, "агентами Кремля", но они не обращали на это внимания.А потом и называть перестали, потому что СССР победил нацизм.К сожалению, не до конца. История опять повторяется.* лицо, признанное в РФ иностранным агентомО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

https://ukraina.ru/20260720/dva-goda-bez-farion-rusofobskaya-kampaniya-na-ukraine-poteryala-prezhniy-nakal-1081643457.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, украина, майдан, юлия латынина, владимир путин, владимир зеленский