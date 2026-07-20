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Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО

Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру

Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО

Взрыв прогремел ночью в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T07:57

2026-07-20T07:57

2026-07-20T08:02

сво

спецоперация

украина

запорожье

константиновка

денис пушилин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

фсб

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🟥 Взрывы управляемых авиабомб сотрясают временно оккупированное Запорожье.🟥 Дым поднимается на окраине Запорожья после утренних прилетов.🟥 Нанесены удары по целям в Полтаве🟥 Также наносятся удары "Геранями" по целям в Кривом Роге.🟥 По Одессе и Черноморску (Ильичевску) наносятся удары авиационными ракетами.🟥 В Харькове удар нанесён по терминалу "Новой почты", сообщают российские паблики. В здании начался сильный пожар.🟥 ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на Краматорском направлении, сообщили в Минобороны России.🟥 Бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке, отметили в МО РФ.🟥 Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в Сумской области.🟥 Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР.🟥 Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области.🟥 Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.🟥 Мужчина и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в селе Федчевка Белгородской области, поврежден объект торговли, информировал оперштаб региона.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.

украина

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сво, спецоперация, украина, запорожье, константиновка, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб