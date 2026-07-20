https://ukraina.ru/20260720/vzryvy-sotryasayut-ukrainu-novosti-svo--1081635772.html
Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
Взрыв прогремел ночью в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T07:57
2026-07-20T07:57
2026-07-20T08:02
сво
спецоперация
украина
запорожье
константиновка
денис пушилин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
фсб
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🟥 Взрывы управляемых авиабомб сотрясают временно оккупированное Запорожье.🟥 Дым поднимается на окраине Запорожья после утренних прилетов.🟥 Нанесены удары по целям в Полтаве🟥 Также наносятся удары "Геранями" по целям в Кривом Роге.🟥 По Одессе и Черноморску (Ильичевску) наносятся удары авиационными ракетами.🟥 В Харькове удар нанесён по терминалу "Новой почты", сообщают российские паблики. В здании начался сильный пожар.🟥 ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на Краматорском направлении, сообщили в Минобороны России.🟥 Бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке, отметили в МО РФ.🟥 Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в Сумской области.🟥 Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР.🟥 Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области.🟥 Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.🟥 Мужчина и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в селе Федчевка Белгородской области, поврежден объект торговли, информировал оперштаб региона.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
украина
запорожье
константиновка
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, запорожье, константиновка, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб
СВО, Спецоперация, Украина, Запорожье, Константиновка, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ФСБ
Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
07:57 20.07.2026 (обновлено: 08:02 20.07.2026)
Взрыв прогремел ночью в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы управляемых авиабомб сотрясают временно оккупированное Запорожье.
🟥 Дым поднимается на окраине Запорожья после утренних прилетов.
🟥 Нанесены удары по целям в Полтаве
🟥 Также наносятся удары "Геранями" по целям в Кривом Роге.
🟥 По Одессе и Черноморску (Ильичевску) наносятся удары авиационными ракетами.
🟥 В Харькове удар нанесён по терминалу "Новой почты", сообщают российские паблики. В здании начался сильный пожар.
🟥 ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на Краматорском направлении, сообщили в Минобороны России.
🟥 Бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке, отметили в МО РФ.
🟥 Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в Сумской области.
🟥 Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР.
🟥 Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области.
🟥 Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
🟥 Мужчина и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в селе Федчевка Белгородской области, поврежден объект торговли, информировал оперштаб региона.