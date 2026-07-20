Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
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Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
Взрыв прогремел ночью в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T07:57
2026-07-20T08:02
сво
спецоперация
украина
запорожье
константиновка
денис пушилин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
фсб
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🟥 Взрывы управляемых авиабомб сотрясают временно оккупированное Запорожье.🟥 Дым поднимается на окраине Запорожья после утренних прилетов.🟥 Нанесены удары по целям в Полтаве🟥 Также наносятся удары "Геранями" по целям в Кривом Роге.🟥 По Одессе и Черноморску (Ильичевску) наносятся удары авиационными ракетами.🟥 В Харькове удар нанесён по терминалу "Новой почты", сообщают российские паблики. В здании начался сильный пожар.🟥 ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на Краматорском направлении, сообщили в Минобороны России.🟥 Бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке, отметили в МО РФ.🟥 Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в Сумской области.🟥 Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР.🟥 Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области.🟥 Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.🟥 Мужчина и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в селе Федчевка Белгородской области, поврежден объект торговли, информировал оперштаб региона.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
украина
запорожье
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, украина, запорожье, константиновка, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб
СВО, Спецоперация, Украина, Запорожье, Константиновка, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ФСБ

Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО

07:57 20.07.2026 (обновлено: 08:02 20.07.2026)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Взрыв прогремел ночью в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы управляемых авиабомб сотрясают временно оккупированное Запорожье.
🟥 Дым поднимается на окраине Запорожья после утренних прилетов.
🟥 Нанесены удары по целям в Полтаве
🟥 Также наносятся удары "Геранями" по целям в Кривом Роге.
🟥 По Одессе и Черноморску (Ильичевску) наносятся удары авиационными ракетами.
🟥 В Харькове удар нанесён по терминалу "Новой почты", сообщают российские паблики. В здании начался сильный пожар.
🟥 ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на Краматорском направлении, сообщили в Минобороны России.
🟥 Бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке, отметили в МО РФ.
🟥 Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в Сумской области.
🟥 Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР.
🟥 Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области.
🟥 Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
🟥 Мужчина и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в селе Федчевка Белгородской области, поврежден объект торговли, информировал оперштаб региона.
О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияУкраинаЗапорожьеКонстантиновкаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руФСБ
 
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