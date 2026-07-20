"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины - 20.07.2026 Украина.ру
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"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины
"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины - 20.07.2026 Украина.ру
"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация вокруг кадровых изменений в силовом блоке решается "профессионально, конструктивно и в интересах государства". Об этом 20 июля он сообщил в комментарии для "РБК-Украина"
2026-07-20T18:20
2026-07-20T18:20
новости
украина
александр сырский
михаил федоров
вооруженные силы украины
генштаб
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Его слова появились на фоне недавней отставки министра обороны Михаила Федорова и слухов о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра СырскогоПо мнению Буданова*, в офисе президента "услышали позицию общества" и призвали граждан сохранять спокойствие.Напомним, в июле на Украине сменилось руководство Министерства обороны: Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным "Украинской правды", одной из причин стали его затяжные конфликты с главнокомандующим Александром Сырским. Издание не исключало и возможной отставки самого Сырского.Кадровые перестановки спровоцировали волну протестов в ряде украинских городов. Участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку Сырского.Подробнее о чехарде в украинском правительстве — в материале Сырского то ли уволят, то ли нет — Генштаб опровергает, но слухи не утихают.* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Украина, Александр Сырский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Генштаб

"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины

18:20 20.07.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация вокруг кадровых изменений в силовом блоке решается "профессионально, конструктивно и в интересах государства". Об этом 20 июля он сообщил в комментарии для "РБК-Украина"
Его слова появились на фоне недавней отставки министра обороны Михаила Федорова и слухов о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
По мнению Буданова*, в офисе президента "услышали позицию общества" и призвали граждан сохранять спокойствие.
"Дискуссия власти и общества — это нормальный процесс", — подчеркнул глава ОП.
Напомним, в июле на Украине сменилось руководство Министерства обороны: Михаил Федоров был отправлен в отставку.
По данным "Украинской правды", одной из причин стали его затяжные конфликты с главнокомандующим Александром Сырским. Издание не исключало и возможной отставки самого Сырского.
Кадровые перестановки спровоцировали волну протестов в ряде украинских городов. Участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку Сырского.
Подробнее о чехарде в украинском правительстве — в материале Сырского то ли уволят, то ли нет — Генштаб опровергает, но слухи не утихают.
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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