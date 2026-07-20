https://ukraina.ru/20260720/vlast-uslyshala-obschestvo-budanov-o-kadrovom-krizise-v-minoborony-ukrainy-1081671764.html

"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины

"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины - 20.07.2026 Украина.ру

"Власть услышала общество": Буданов* о кадровом кризисе в Минобороны Украины

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация вокруг кадровых изменений в силовом блоке решается "профессионально, конструктивно и в интересах государства". Об этом 20 июля он сообщил в комментарии для "РБК-Украина"

2026-07-20T18:20

2026-07-20T18:20

2026-07-20T18:20

новости

украина

александр сырский

михаил федоров

вооруженные силы украины

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074599842_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_21e825ba9b8fb708d3597b39f3e50095.jpg

Его слова появились на фоне недавней отставки министра обороны Михаила Федорова и слухов о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра СырскогоПо мнению Буданова*, в офисе президента "услышали позицию общества" и призвали граждан сохранять спокойствие.Напомним, в июле на Украине сменилось руководство Министерства обороны: Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным "Украинской правды", одной из причин стали его затяжные конфликты с главнокомандующим Александром Сырским. Издание не исключало и возможной отставки самого Сырского.Кадровые перестановки спровоцировали волну протестов в ряде украинских городов. Участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку Сырского.Подробнее о чехарде в украинском правительстве — в материале Сырского то ли уволят, то ли нет — Генштаб опровергает, но слухи не утихают.* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, генштаб