https://ukraina.ru/20260720/v-kieve-zapeli-pro-tyazheluyu-zimu-peremoga-otmenyaetsya-1081668850.html

В Киеве запели про тяжелую зиму! Пэрэмога отменяется?

В Киеве запели про тяжелую зиму! Пэрэмога отменяется? - 20.07.2026 Украина.ру

В Киеве запели про тяжелую зиму! Пэрэмога отменяется?

Обратил внимание, что в последнее время представители верхушки киевского режима — начиная с Давида Арахамии и далее вниз по всей цепочке, до менее заметных спикеров и телеграм-площадок, — все чаще продвигают тезис о том, насколько тяжелой окажется для Украины предстоящая зима

2026-07-20T16:52

2026-07-20T16:52

2026-07-20T16:52

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давид арахамия

александр сырский

весь павлив

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Вряд ли речь идет о внезапном приступе искренности. Скорее, стоит понять, зачем именно сейчас запускаются такие месседжи.Уже не раз приходилось говорить о стратегии, которую евроатлантические глобалисты вместе с Киевом выбрали до конца 2026 года. Если коротко, она выглядит так. Во-первых, максимально вложиться в программу дальнобойных и среднедальних ударов: выбивать российскую нефтяную инфраструктуру, работать по танкерному флоту, зерновому экспорту, складам маркетплейсов и пытаться максимально изолировать Крым. Во-вторых, организовать несколько громких диверсионных операций в глубоком российском тылу. В-третьих, максимально осложнить жизнь Москве, постоянно держать столицу в напряжении атаками беспилотников. Ну и, в-четвертых, если появится возможность, провести хотя бы локальное, но медийно успешное контрнаступление. И все это — ради внутренней раскачки России в преддверии выборов в Госдуму.Если оценивать промежуточные результаты, то пока Украина справляется с реализацией этого плана весьма посредственно. Где-то на троечку, а вернее, даже на троечку с минусом. Из действительно заметных результатов можно выделить разве что перебои на рынке топлива. Да и то назвать это масштабным бензиновым кризисом сложно, если не брать в расчет отдельные регионы, прежде всего Крым. В ряде российских субъектов действительно временно вводились ограничения на отпуск топлива, возникали очереди на АЗС. Но во многих местах они уже исчезли, а в Москве серьезные сложности с обеспечением топливом фактически закончились. Это неприятно, это создает неудобства, но говорить о масштабном кризисе и тем более ждать на этой почве массовых протестов пока явно не приходится.И с атаками на Москву результаты у Киева выглядят довольно скромно. В последнее время украинские беспилотники до столицы практически не долетают. По сути, после известных ударов по району Капотни подобных успешных эпизодов не наблюдалось.Что касается возможного контрнаступления, то и здесь вопросов все больше. Не видно, чтобы у Александра Сырского имелись для этого необходимые ресурсы. Более того, уже идут разговоры и о его собственных перспективах на посту главкома. Отдельно стоит сказать об ударах по так называемому теневому флоту и зерновым перевозкам. Да, проблемы есть. Да, удары наносятся. Да, торговля несет потери. Но до действительно серьезных системных последствий пока, мягко говоря, очень далеко. При этом недооценивать угрозы не стоит: основной пик дальнобойных ударов и других неприятных сюрпризов, скорее всего, еще впереди. Логично предположить, что максимальная интенсивность придется на август и сентябрь — практически вплотную к выборам.Но здесь есть принципиальная проблема. Подобные когнитивные и информационно-психологические операции работают только тогда, когда развиваются по нарастающей. Их цель — прежде всего психологическое воздействие на население противника, то есть на российских граждан. Недостаточно, условно говоря, за день до выборов вновь атаковать Крымский мост или ударить беспилотником по Спасской башне Кремля. После этого россияне не выйдут массово протестовать против Владимира Путина, а страна не развалится за несколько дней. Такой сценарий существует разве что в воображении наиболее радикальной части украинской аудитории.Чтобы серьезная когнитивно-информационная кампания сработала, общество должно подойти к ее финалу уже в определенном психологическом состоянии: утомленным, подавленным, деморализованным, живущим в постоянном напряжении. Но сегодня уже середина лета, а из всего, что, судя по всему, планировалось, действительно ощутимый эффект удалось получить разве что в Крыму. Там возникли наиболее заметные сложности: логистика, энергетика, снабжение топливом, бытовые проблемы. Жители полуострова, безусловно, ощущают последствия происходящего. Но если смотреть в масштабах всей России, Крым — это все же небольшая часть страны. И ставка именно на давление на крымское общество выглядит для Киева не самым удачным выбором.Более того, крымчане относятся к числу наиболее убежденных сторонников российского курса на украинском направлении. Для большинства из них нынешние трудности — это эпизод на долгом и непростом пути. Поэтому возникающий бытовой дискомфорт становится скорее дополнительным фактором негативного отношения к украинской стороне, чем поводом для пересмотра отношения к российской власти.И здесь начинается самое интересное. Даже если представить, что вся эта кампания дальнобойных ударов оказалась бы в два или три раза эффективнее, она все равно не приводит к тому результату, на который, судя по всему, рассчитывали ее инициаторы. Она не заставляет военно-политическое руководство России идти на уступки. Наоборот, реакция оказывается прямо противоположной. ВС РФ продолжают наращивать интенсивность ударов по украинским тылам. Усиливаются атаки по железнодорожной инфраструктуре, локомотивному парку, подвижному составу. Развивается кампания по изоляции украинских портов, что уже начинает отражаться на объемах аграрного и металлургического экспорта. Одновременно российские войска продолжают продвижение на линии фронта. А на некоторых направлениях, например в Харьковской области, положение для ВСУ, по имеющимся оценкам, складывается вообще катастрофически.На этом фоне сама Украина входит в осенне-зимний период с катастрофически низкими запасами газа в подземных хранилищах. По имеющимся данным, в ПХГ находится около 7 млрд кубометров, тогда как для относительно стабильного прохождения отопительного сезона нужно не менее 15-ти. Масштабное восполнение этих запасов фактически даже не начиналось. К этому добавляется серьезно поврежденная энергетическая инфраструктура, восстановить которую в полном объеме в обозримой перспективе практически невозможно. Более половины собственной газодобычи также остается выведенной из строя.Отдельная проблема — состояние украинской ПВО. Последние удары по Киеву вновь продемонстрировали ограниченность запасов ракет для комплексов Patriot. При этом, несмотря на их применение, российские средства поражения достигали намеченных целей. Дополнительным фактором неопределенности остается и обострение на Ближнем Востоке, которое усиливает конкуренцию за поставки средств ПВО. В этих условиях рассчитывать на насыщение украинской армии необходимым количеством зенитных ракет не приходится. Даже с учетом планов по развертыванию производства в Германии первые дополнительные объемы смогут поступать не раньше второй половины 2027 года, да и то, скорее всего, в ограниченных количествах.Если смотреть на ситуацию в целом, то к предстоящей зиме Украина снова не готова. Формально она не была готова и к прошлому отопительному сезону, но тогда большинство жителей пережили его во многом за счет собственного запаса прочности. Сейчас же степень готовности выглядит еще ниже.Поэтому складывается впечатление, что Киев идет ва-банк. Основная ставка делается на попытку раскачать ситуацию внутри России в преддверии выборов, одновременно нанося противнику максимально чувствительный ущерб. Однако такая стратегия пока приводит к обратному результату. Вместо принуждения к переговорам она лишь подталкивает войну к дальнейшей эскалации.Судя по происходящему, киевское руководство не готово вести переговоры о завершении конфликта на условиях реального компромисса. Напротив, предпринимаются шаги, ведущие к наращиванию интенсивности боевых действий. При этом полноценно подготовиться к зиме страна страна не способна. А доноры из русофобской "коалиции желающих" охотно финансируют только войну, тогда как гражданская инфраструктура остается хронически недофинансированной. А если какие-то средства до гражданского сектора все же доходят, появляются "миндичи" с "шефирами". И самые разные ремонты, укрытия и защитные фортификации — это преимущественно фикция. Зато вполне реальны криптокошельки, ломящиеся от миллионов, шубохранилища в странах Персидского залива, кэш и счета в офшорах. Но зато власть вещает в логике: "Ну, мы же вам говорили, какие к нам вопросы? Мы предупреждали!"Еще мнение Павлива о ситуации на Украине - в материале Вышиваное Сомали в самом центре Европы.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, россия, украина, киев, давид арахамия, александр сырский, весь павлив