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Вышиваное Сомали в самом центре Европы

Вышиваное Сомали в самом центре Европы - 16.07.2026 Украина.ру

Вышиваное Сомали в самом центре Европы

Продолжает набирать обороты резонанс вокруг чудовищной истории с убийством военнослужащими 155-й бригады ВСУ двух братьев в Киевской области. Сам этот эпизод настолько сюрреалистичен, что его, пожалуй, забраковал бы даже Квентин Тарантино, посчитав подобный сценарий слишком неправдоподобным даже для собственного фильма

2026-07-16T15:02

2026-07-16T15:02

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Началось все с обычного бытового конфликта. В село Калиновка под Белой Церковью на время приехала семья командира 155-й бригады, подполковника Станислава Лучанова. Сам Лучанов - фигура примечательная уже хотя бы потому, что ранее занимал должность начальника штаба 425-го штурмового полка "Скала", где, по официальным данным следствия, только с начала нынешнего года при "странных обстоятельствах" погибли 26 военнослужащих. Причем под этими самыми "странными обстоятельствами", как следует из многочисленных публикаций и свидетельств, подразумеваются пытки, убийства и насилие. Совсем недавно эта тема получила широкую огласку после появления десятков свидетельств в интернете, опубликованных родственниками и знакомыми погибших военнослужащих.Так вот, жена Лучанова сделала замечание местным мотоциклистам из-за громкой музыки. В ответ ее, что называется, грубо отправили по известному адресу. На этом, собственно, бытовой конфликт мог бы и закончиться. Но женщина пожаловалась мужу, после чего тот отправил в Калиновку из расположения своей боевой части группу из восьми военнослужащих, которая фактически превратилась в карательный отряд. Они похитили двух братьев Мосейчуков, хотя и здесь остается не до конца понятным, действительно ли были задержаны именно те люди, которые ей нагрубили, или же военнослужащие просто схватили первых попавшихся, до кого смогли добраться. Кстати, по украинским бандеровским меркам семья Мосейчуков, что называется, "кошерная". Их отец погиб в 2022 году, добровольно отправившись на фронт, а один из братьев сам проходил службу в армии и был комиссован после получения ранения. И именно их, по версии следствия, боевики Лучанова вывезли на полигон в Полтавской области. Там их подвергли пыткам, после чего расстреляли и попытались скрыть следы преступления, закопав тела.С самого начала этой истории предпринимались попытки максимально замять дело. Само преступление произошло еще в июне, тогда как на календаре уже середина июля. А еще раньше Лучанов успел без каких-либо последствий покинуть скандально известный полк "Скала", где погибли десятки военнослужащих, и получить повышение, возглавив уже целую бригаду. Да и сама история со "Скалой", несмотря на весь общественный резонанс, постепенно начинает уходить из повестки. Командира полка уволили, следствие формально продолжается, однако на этом, по сути, все и остановилось. Скандал же вокруг убийства братьев Мосейчуков разгорелся по-настоящему лишь после того, как жители Калиновки сами начали активно распространять информацию о произошедшем и выводить ее в публичное пространство. Причем даже после этого первые судебные заседания планировалось проводить в закрытом режиме, словно подробности убийства двух гражданских лиц военнослужащими представляют собой сведения, составляющие государственную тайну.Второй важный момент. Складывается впечатление, что власть всерьез испугалась эффекта Врадиевки, если кто помнит этот бунт против полиции, ставший своеобразной предтечей Евромайдана. Именно этим, по всей видимости, и объясняется неожиданная реакция Владимира Зеленского, который внезапно публично обратил внимание на эту историю. Особенно показательно это выглядит на фоне совсем недавних событий во Львове. Тогда, после того как сотрудник ТЦК ударил гражданского человека в затылок, разразился бунт, и местные жители разгромили автомобиль военкомата, отмутузив пособника военкомов. И в той ситуации Зеленский категорично занял сторону людоловов, а не возмущенных жителей города. Точно так же он никак публично не реагировал ни на историю с массовыми смертями военнослужащих в полку "Скала", ни на многочисленные скандалы вокруг насилия со стороны сотрудников ТЦК в отношении гражданских.И вдруг происходит совершенно иная реакция. Зеленский не просто упоминает сам факт преступления, а публично говорит об убитых братьях, называет их фамилии и обещает разобраться в произошедшем. Для него подобное точно нельзя назвать рядовым упоминанием в очередном дежурном вечернем видеообращении. Было очевидно, что на Банковой эта история действительно вызвала серьезное беспокойство. Чем это можно объяснить? По всей видимости, логика здесь достаточно проста. Украина вошла в наиболее тяжелую фазу войны на истощение. Удары по инфраструктуре становятся все более интенсивными, мобилизация продолжает ужесточаться, а уровень общественного напряжения неуклонно растет. Характерно, что именно в тот день, когда Зеленский публично заговорил об убийстве братьев Мосейчуков, в Кривом Роге произошел еще один показательный эпизод. В присутствии сотрудника полиции двое представителей ТЦК опрокинули биотуалет, в котором пытался спрятаться гражданский. Именно подобные кадры сегодня становятся для общества символом происходящего и вызывают у значительной части людей не только раздражение, но и откровенную ненависть ко всей системе власти. На таком фоне Банковой было гораздо выгоднее пожертвовать фигурой уровня комбрига Лучанова, чем позволить скандалу разрастись еще сильнее. По сути, анонсируя необходимость разобраться в произошедшем, Зеленский решает вполне прагматичную политическую задачу — пытается хотя бы немного снизить градус общественного напряжения, который к настоящему моменту и без того достиг крайне высокого уровня.Третье и, пожалуй, самое главное. История с карателями Лучанова — это слепок даже не Украины будущего. Это слепок той Украины, которая уже сложилась. Просто конкретный садист Лучанов немного поторопился. Сделал, если угодно, небольшой фальстарт. Всему, как говорится, свое время. Чтобы появились условные Освенцим и газовые камеры, всегда существует длинная прелюдия. Сначала одни категории людей постепенно лишают части прав. Потом начинают жечь книги. Затем начинаются первые погромы, насилие, которое общество уже перестает воспринимать как нечто невозможное. Лучанов же решил сделать быстрый монтаж и сразу перепрыгнул через несколько ступеней. Он фактически отправил людей на смерть уже на стадии обычного бытового оскорбления своей супруги. Из-за такой мелочи он отказал двум людям в самом праве на жизнь. Причем людям, которых в другой ситуации он вполне мог бы назвать почти побратимами.Подобное допустимо где-нибудь в Сомали, да и то после того, как общество проходит определенные стадии деградации. Украина, по всей видимости, еще не успела пройти их полностью. Именно поэтому власть и натолкнулась на столь мощную волну общественного возмущения. Именно поэтому Лучанова сейчас решили, что называется, слить. Хотя совсем не факт, что в конечном итоге ему не удастся выйти из этой истории практически без последствий. Уже в суде бывший комбриг заявил, что своей вины не признает и братьев Мосейчуков вообще никогда в жизни не видел.Но здесь есть еще один момент, который выглядит, возможно, даже страшнее самого преступления. Командир бригады отправляет восемь военнослужащих во главе с боевым офицером выполнять откровенную мокруху. И ни у кого из них даже не возникает вопроса, что происходит что-то абсолютно запредельное. По одному устному приказу эти люди похищают двух граждан Украины, увозят их, пытают, а затем расстреливают. Только потому, что те якобы позволили себе нахамить жене их командира. Но ведь Мосейчуки не избивали ее. Не причиняли ей вреда. Тем более не насиловали. Речь шла о банальном словесном конфликте. А подобных конфликтов на Украине ежедневно происходят миллионы. Люди ссорятся, ругаются, посылают друг друга куда подальше. Это обычная бытовая история. Но здесь комбриг отправляет своих подчиненных на карательную расправу над жителями села лишь за то, что кто-то оказался недостаточно вежлив с его супругой.И вот это уже не история про одного отдельно взятого садиста. Это уже сложившаяся реальность. Очень показательной выглядит и реакция части украинских военных. Так, действующий военнослужащий ВСУ Александр Гром публично написал пост в поддержку Лучанова. "Да, я бы сам убил цивила за своих. Хоть цивила, хоть не цивила", - заявил он. И, что особенно примечательно, этот пост лайкнул не кто-нибудь, а Валерий Залужный.То есть в офицерской среде ВСУ Лучанов воспринимается скорее как человек, которого сделали крайним. Максимум — немного перегнул палку. Но судить боевого офицера за подобное, по их логике, нельзя. Ну убил двоих гражданских. Ну и ладно. Значит, в следующий раз будут повежливее разговаривать с женами комбригов.Именно такая реакция, пожалуй, и говорит о происходящем больше, чем само преступление. Это значит, что система под вышиваное Сомали в центре Европы, на Украине, уже сформирована. Она реальность, просто для публичного потребления еще не перейдено несколько ступеней. А так-то ад уже за окном, только прикрыт он пока еще патриотическими занавесками.О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.

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мнения, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, весь павлив