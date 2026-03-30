Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет
Владимир Зеленский признал, что на Украине существует дефицит противобаллистических ракет, передает "Новости.Live"
2026-03-30T14:19
14:19 30.03.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский признал, что на Украине существует дефицит противобаллистических ракет, передает "Новости.Live"
"Мы были в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Иордании… Нас интересует противобаллистическая деятельность, вы знаете, что у нас с этим дефицит, у нас также есть вызовы, связанные с энергетикой и дизельным топливом", - сказал Зеленский.
В начале марта Зеленский жаловался, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский посетовал, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за неоплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
При этом ранее он же предлагал странам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов (с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве), а взамен выпрашивал ракеты Patriot.
