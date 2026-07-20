https://ukraina.ru/20260720/pomosch-pereselentsam-bylinnyy-severskiy-donets-20-iyulya-vecherniy-efir-1081672265.html

Помощь переселенцам, былинный Северский Донец. 20 июля, вечерний эфир

Помощь переселенцам, былинный Северский Донец. 20 июля, вечерний эфир - 20.07.2026 Украина.ру

Помощь переселенцам, былинный Северский Донец. 20 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.07.2026

2026-07-20T18:46

2026-07-20T18:46

2026-07-20T18:46

донбасс

новороссия

александр чаленко

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Как молодёжь Донбасса помогает переселенцам. Гость: Валерия Прокопчук - волонтёр. * Родные места. Родной Северский Донецк – из былин и легенд. Гость: Сергей Пантелеев - историк, политолог, директор Института русского зарубежья.*Радиомост Москва-Новороссия. Мифы и реальность трассы "Новороссия". Гость: Александр Чаленко - обозреватель издания Украина.ру *Время Новороссии. О культурном фронте, памяти и человеческом достоинстве. Гость: Анна Сутковенко – библиотекарь благодатенской сельской библиотеки.

донбасс

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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