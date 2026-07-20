https://ukraina.ru/20260720/deputat-kolesnik-primenenie-oreshnika-zavisit-ot-voennoy-tselesoobraznosti-1081669664.html

Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности

Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности - 20.07.2026 Украина.ру

Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что решения об ударах баллистической ракетой средней дальности "Орешник" принимаются исключительно исходя из логики развития ситуации на фронте. Об этом 20 июля он сказал в беседе с NEWS.ru

2026-07-20T17:06

2026-07-20T17:06

2026-07-20T17:06

новости

россия

украина

госдума

вооруженные силы украины

южмаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png

""Орешник" уже применяли в воспитательных целях. Если мы нанесём им удар в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся", — отметил депутат. При этом он не исключил, что у России есть оружие "куда мощнее" этой ракеты.Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов сообщил, что первый удар "Орешника" в 2024 году по заводу "Южмаш" задержал программу создания украинских баллистических ракет более чем на три года. Вопрос о новом применении — лишь вопрос времени и военной необходимости. Подробнее – в материале Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, госдума, вооруженные силы украины, южмаш