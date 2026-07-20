Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности - 20.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260720/deputat-kolesnik-primenenie-oreshnika-zavisit-ot-voennoy-tselesoobraznosti-1081669664.html
Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности
Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности - 20.07.2026 Украина.ру
Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что решения об ударах баллистической ракетой средней дальности "Орешник" принимаются исключительно исходя из логики развития ситуации на фронте. Об этом 20 июля он сказал в беседе с NEWS.ru
2026-07-20T17:06
2026-07-20T17:06
новости
россия
украина
госдума
вооруженные силы украины
южмаш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png
""Орешник" уже применяли в воспитательных целях. Если мы нанесём им удар в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся", — отметил депутат. При этом он не исключил, что у России есть оружие "куда мощнее" этой ракеты.Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов сообщил, что первый удар "Орешника" в 2024 году по заводу "Южмаш" задержал программу создания украинских баллистических ракет более чем на три года. Вопрос о новом применении — лишь вопрос времени и военной необходимости. Подробнее – в материале Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_130:0:975:634_1920x0_80_0_0_fb1753ed2670a327408130c476e25755.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, госдума, вооруженные силы украины, южмаш
Новости, Россия, Украина, Госдума, Вооруженные силы Украины, Южмаш

Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности

17:06 20.07.2026
 
© Фото : Freepik.comОрешник
Орешник - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Freepik.com
Читать в
ДзенTelegram
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что решения об ударах баллистической ракетой средней дальности "Орешник" принимаются исключительно исходя из логики развития ситуации на фронте. Об этом 20 июля он сказал в беседе с NEWS.ru
""Орешник" уже применяли в воспитательных целях. Если мы нанесём им удар в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся", — отметил депутат.
При этом он не исключил, что у России есть оружие "куда мощнее" этой ракеты.
Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов сообщил, что первый удар "Орешника" в 2024 году по заводу "Южмаш" задержал программу создания украинских баллистических ракет более чем на три года.
Вопрос о новом применении — лишь вопрос времени и военной необходимости. Подробнее – в материале Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаГосдумаВооруженные силы УкраиныЮжмаш
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:54"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов
17:46Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов
17:41ВСУ целенаправленно ударили по транспорту в российских регионах - есть погибшие и раненые. Новости СВО
17:30Украина готовит России ультиматум: Зубец о целях удара ВСУ по складам маркетплейса
17:22Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ
17:20"Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова
17:07Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий
17:06Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности
16:52В Киеве запели про тяжелую зиму! Пэрэмога отменяется?
16:42Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране
16:40Сырского то ли уволят, то ли нет — Генштаб опровергает, но слухи не утихают
16:38"Мажор, ворвавшийся во власть": Самойлов развеял миф о "цифровизации" Федорова
16:18Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор
16:10"Смотрины главкома": Зеленский проверяет, кто из кандидатов понравится обществу
16:01Нужна ПВО как единая система. Как выиграть воздушную войну в прифронтовом пограничье
16:00Приключения Дзержинского в землянках Собачёвки
15:59Зеленский зачищает ВСУ, Британия с новым премьером, Куба "подрывала" США. Новости к 16.00
15:55На грани большой войны
15:40Юлия Латынина* - "агент Кремля"? "Вы бы написали письмо Путину?" "Мое будущее - в России"
15:38"Мы вступили в сражение за транспортные коридоры": эксперт про удары по портам Украины
Лента новостейМолния