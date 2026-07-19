https://ukraina.ru/20260719/iran-daet-sdachi-amerikantsy-obvinyayut-moskvu-i-pekin-1081632702.html

Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин

Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин - 19.07.2026 Украина.ру

Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин

Война в Персидском заливе разгорается с новой силой. Американцы ежедневно наносят удары по территории Ирана, а войска Исламской Республики отвечают на это новыми атаками по военным базам Пентагона, которые уже привели к гибели американских военнослужащих.

2026-07-19T19:13

2026-07-19T19:13

2026-07-19T19:13

эксклюзив

иран

сша

ближний восток

мир без границ

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Американская авиация бомбит объекты иранской гражданской инфраструктуры. В частности, агрессоры нанесли удары по трем автомобильным мостам и транспортному туннелю, расположенному в районе портового города Бендер-Аббас. Причем, судя по опубликованным фотоснимкам, путепровод в иранской провинции Хормозган был разрушен в тот самый момент, когда по нему проезжали автомобили. Американцы в очередной раз атаковали остров Харк, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия и нефтеналивные терминалы Ирана. Кроме того, авиация Пентагона уничтожила насосную станцию в городе Джаск, чтобы оставить население этого засушливого региона без запасов пресной воды. Хотя подобные действия являются нарушением целого ряда международных конвенций.Иранское руководство объявило о полном прекращении дипломатического взаимодействия с Вашингтоном – отмечая полную недоговороспособность администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который с легкостью отказывается от выполнения только что достигнутых дипломатических соглашений."Очередное нарушение договоренностей меморандума о взаимопонимании со стороны США, подписанного между президентами Ирана и США, еще раз обнажило фундаментальную истину: подпись президента США совершенно ничего не стоит и лишена доверия. Это еще раз подтверждает, что принуждение, тоталитаризм и жестокость являются неразделимыми составляющими доктрины США", – заявил в своем обращении к нации верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.Тегеран пообещал приступить к "полному уничтожению" американской военной инфраструктуры на Ближнем Востоке. А события последней недели убедительно доказали, что Белому дому необходимо относиться к заявлениям иранских военных со всей необходимой серьезностью. По данным издания The New York Times, Иран совершил за последние пять дней четыре успешных атаки против американских сил в Иордании, поразив различные военные цели. Хотя еще сравнительно недавно эта ближневосточная страна считалась для американской армии вполне спокойным и безопасным тылом. Первая атака Корпуса стражей исламской революции была направлена на авиабазу имени короля Фейсала, в результате чего получили ранения пятеро американских военнослужащих. Затем иранские ракеты ударили по аэродрому, где базировались американские вертолеты Black Hawk, повредив их прямо в ангарах, а также уничтожили истребитель F-15 Strike Eagle. Два дня спустя иранцы атаковали авиабазу в Азраке, и число раненых американцев достигло двадцати человек. Наконец, иранская баллистика накрыла жилые модули американской авиабазы – по данным The New York Times, это привело к гибели двух американских военнослужащих, еще один солдат пропал без вести, а многие получили ранения.Один из выживших во время атаки американцев записал видеозапись удара, которая мгновенно разошлась по мировым соцсетям. Судя по этому видео, системы противовоздушной обороны вообще не отреагировали на прилет иранских ракет, не пытаясь сбивать их на подлете к военной базе. Газета The Wall Street Journal приводит по этому поводу комментарии американских официальных лиц – по их мнению, иранские вооруженные силы начали запускать гиперзвуковые ракеты, которые летят с чрезвычайно высокой скоростью и совершают обманные маневры, что не позволяет отразить эти удары системами ПВО. Однако многие наблюдатели считают такие заявления антикризом – полагая, что американцы попросту не восстановили запас ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, растраченный в результате отражения предыдущих атак Ирана и массовых военных поставок на Украину."Первые подтвержденные потери среди американских военных в ходе нынешних ударов Ирана вызвали волну негодования в адрес Трампа в США. Неприятных вопросов возникнет много, Трампу придется отбиваться от критики. Запасы противоракет в арсеналах Пентагона очевидно опустошены до предела. Потери среди американских военных продолжат планомерно расти. И это не считая уничтоженных истребителей, самолетов-разведчиков и заправщиков. Стоимость войны с Ираном и так уже превысила 110 миллиардов долларов. Еще минимум 250-300 миллиардов понадобятся на восстановление баз", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Президент США не держит удар. Отвечая на вопросы о гибели американских солдат, он ограничился общей фразой: "Ужасно, это очень печально. Не хочется этого видеть... Ну, знаете, такое случается". После чего рейтинги Трампа и его партии продолжили обвальное падение вниз. Эксперты полагают, что в случае повторения таких инцидентов в Америке могут вспыхнуть протесты против войны в Иране, считая этот сценарий развития событий вполне реальным и вероятным.Ближневосточные вассалы американцев тоже находятся сегодня на грани бунта. Ответные удары иранцев поразили различные цели на территории Кувейта, включая склад боеприпасов американских войск в лагере Аль-Удейри, радиолокационные системы зенитно-ракетного комплекса Patriot и станции воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем. Кроме того, Иран нанес удар по причалу нефтеперерабатывающего комплекса Kuwait National Petroleum Corporation – после чего вспыхнул сильный пожар, заметный даже со спутников. Арабские монархии Залива выступают за прекращение огня, стараясь нажать на Трампа. И их позиция в значительной мере связывает руки американским агрессорам. На Ближнем Востоке усиливаются антиамериканские настроения. Государственный департамент США призвал американских граждан к осторожности "по всему миру", предупредив их о риске нападений на дипломатические учреждения и другие объекты, связанные с Белым домом и Пентагоном.Администрация Трампа пытается оправдать свои неудачи происками вездесущих врагов Америки. Газета The Wall Street Journal многозначительно намекает на то, что Иран мог получить помощь в наведении баллистических ракет – предположительно, от России или Китая. Журналисты ссылаются при этом на комментарии неназванных политиков, однако не приводят в подтверждение своих слов никаких фактических доказательств. Хотя никто не отрицает, что война в Персидском заливе приобрела сейчас глобальное измерение и в этих драматичных событиях переплетаются самые различные интересы."На мой взгляд, происходящее уже давно вышло за рамки локального противостояния. Конфликт между США и Ираном – это лишь один из узлов более масштабного системного противоборства, в которое вовлечены ключевые мировые игроки. Через Ближний Восток проходит линия соприкосновения интересов глобальных центров силы, и именно здесь наиболее отчетливо проявляются признаки трансформации международного порядка. Фактически мы наблюдаем не преддверие, а уже сам процесс той самой мировой войны, о начале которой так много говорят. Она носит гибридный характер: сочетает военные, экономические, санкционные и информационные инструменты. Это не классическая война прошлого века, а затяжной конфликт нового типа, в котором фронты размыты, а ключевые события распределены по разным регионам – от Ближнего Востока до Восточной Европы и Азии", – пишет об этом президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.Иран дает Америке сдачу – и его решительный отпор агрессорам встречает сочувствие во многих странах планеты.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, иран, сша, ближний восток, мир без границ