https://ukraina.ru/20260719/v-britanii-novyy-premer-na-god-vystupal-za-ukrainu-druzhil-s-merom-lvova-1081631653.html

В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова

В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова - 19.07.2026 Украина.ру

В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова

В понедельник должность премьер-министра Великобритании займёт Энди Бёрнем. Пару дней назад бывший мэр Большого Манчестера стал новым лидером Лейбористской партии, а 20 июля он уже будет новым руководителем правительства Великобритании. Кто он такой и чем будет заниматься на этом посту?

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Премьер-католикЭнди Бёрнему 56 лет, он филолог, магистр искусств и ревностный католик.Это очень необычное сочетание для премьера Британии.В истории Британии не было ни одного премьера, который открыто исповедовал бы католицизм. Как известно, основная религия Британии - англиканство.Существует исторический запрет на занятие поста премьер-министра лицом католического вероисповедания. Положение закреплено Актом об эмансипации 1829 года.Впрочем, указание там не совсем точное: "католики не могут занимать руководящих должностей как советники монарха".Ранее в Британии был только один случай, когда премьер стал католиком. И это был, что удивительно, один из самых известных премьеров - Тони Блэр.Будучи премьером, он оставался в англиканской вере, как того требовала традиция. Но посещал католический храм со всей семьёй, так как его жена и четверо детей - все были католиками.Дело дошло до того, что католический епископ выступил с запретом посещать мессу некатолику. Блэр смиренно принял запрет, но упорно продолжил посещать католическое богослужение - в другом храме в Лондоне.После того как он оставил должность, Блэр открыто перешел в католицизм. Для этого съездил в Ватикан и имел аудиенцию у Папы Римского.Святой Престол и премьерыВсё это наводит на конспирологические размышления. Так кто же на самом деле управлял Британией? Неужели Святой Престол?Но не будем впадать в конспирологию, хотя этим словом на Западе сейчас называют всё, что не укладывается в стройную, но крайне расплывчатую "систему, основанную на правилах".Там же, в мешке с названием "конспирология", находятся теории о существовании центров управления элитами Запада. Один из них - Ватикан.Официальную версию наперебой повторяла пресса Британии: Тони Блэром управляла жена, она же устроила ему и аудиенцию у Папы. Ревностная католичка! Любая ревностная католичка может прийти к Папе и попросить аудиенцию для мужа.К Папе Римскому на аудиенцию едут первым делом после назначения на должность политики Польши и политики Венгрии, Испании и Италии, Латинской Америки и Африки.Виктор Орбан, бывший венгерский премьер, - не католик, как и члены его семьи, но всё его семейство получило зачем-то аудиенцию у Папы.А в истории США известен эпизод, когда директор ЦРУ Кейси (при Рональде Рейгане) летал в Ватикан на консультации по нескольку раз в год.Новый премьерИнтересно, конечно, как будут обстоять дела с католиком Бёрнемом.Вес должности "премьер Англии" за последние 20-30 лет значительно уменьшился, и сегодня это просто бюрократ, которого назначают несколько сотен членов правящей верхушки одной из двух партий.Причем часто на безальтернативной основе. Вот и Бёрнема выбирали из списка, в котором был только он один.Неудивительно, что политическая система Британии, знаменитая "двухпартийность", полностью выродившаяся "демократия", уходит в прошлое, и на следующих выборах с большой вероятностью победит "третья партия".Семья и детствоБёрнем вырос в католической семье. Его мама - наполовину ирландка, наполовину шотландка. Отец был инженером, мама работала регистратором врачебного центра.Два его брата являются директорами католических школ. Один из братьев - католический кардинал Манчестера.Бёрнем вырос в рабочем районе Ливерпуля, но сумел поступить в Кембридж, где увлекался поэзией, писал стихи. Несколько лет работал журналистом, а потом нырнул в партийную работу и ею с тех пор и занимается.Бюрократ и функционерДа, появление премьера-католика нарушит многовековую традицию. Но в остальном, кажется, приход нового премьера в Британии ничего не нарушит и ничего нового от него никто и не ждёт.Бёрнем давно является функционером партии лейбористов.В 2001 году он был избран в палату представителей от округа Ли. И был этим представителем 16 лет.Постепенно карьера его шла вверх.В 2008 году он стал министром культуры, СМИ и спорта. В 2009 году стал министром здравоохранения Британии.Потом он занимал различные должности в теневом правительстве. Это традиция Британии - партия, которая находится в оппозиции, создаёт свой "теневой кабинет министров", члены которого следят за деятельностью реального кабинета и при каждом удобном случае их критикуют.Кстати, полезная и интересная традиция. Бёрнем несколько лет был таким "теневым министром внутренних дел".Мэр МанчестераВ 2017 году он стал мэром Большого Манчестера. И впоследствии дважды переизбирался на эту должность. Был мэром почти 10 лет.Чем он запомнился избирателям и почему выигрывал выборы трижды?Бёрнем критиковал правительство за то, что дают мало денег северным городам, и "выбивал бюджеты" для Манчестера. Вернул автобусную сеть города государству, сделал ее современной, значительно улучшилась транспортная ситуация.Во время эпидемии коронавируса не занимался драконовскими мерами предосторожности, давал больше свободы, чем в других регионах. И опять же - "выбивал бюджеты", требовал для Манчестера деньги от правительства и получал их.Нельзя сказать, что это какие-то грандиозные достижения, но, в принципе, и полномочия мэра не так уж велики. Это и есть его основное занятие: требовать деньги от Лондона и раздавать своим подопечным.Энди Бёрнем жителей Манчестера не разочаровал.Но что он будет делать на новом уровне?Какие перемены?Сразу можно сказать, судя по его выступлениям, интервью и по самому факту его избрания: политика Британии совершенно не изменится. Ни внешняя, ни внутренняя.Где только он теперь будет брать "деньги на социалку"? У кого?Дела у Британии идут всё хуже, и новый премьер ничего просто не в силах изменить, даже если бы он хотел.Бёрнем - ловкий политик, давно понимающий всю внутреннюю кухню Британии в целом и партии лейбористов в частности. Он и не собирается ничего менять, его не для этого и выбрали.Это просто ещё один премьер в череде других, их наличие должно создавать иллюзию перемен в политической жизни.Россия и УкраинаЧего ждать от Бёрнема во внешней политике?Политологи отмечают, что поддержка Британией Украины останется неизменной и при новом премьере.Существуют договоры между Украиной и Британией (в том числе знаменитая сделка о ресурсах), изменить это не сможет ни один премьер.Тем более такой выращенный в недрах лейбористов опытный карьерист, как Бёрнем. Зачем ему рисковать своей карьерой?Бёрнем как мэр поддерживал Украину, якшался с мэром Львова Садовым, продвигал какие-то "заукраинские инициативы". В то же время постоянно критиковал Россию.Но назвать его "сторонником Украины" или "противником России" всё-таки невозможно. Он просто исправно повторял тот набор ритуальных политических действий, которые должен выполнить любой политик современного Запада.Проход с мэром Львова по Манчестеру - такая же часть его обязанностей, как и участие в ежегодном параде геев и лесбиянок, которые исправно посещал Бёрнем.Программа - утопияИнтересно, что основа программы Бёрнема - это новая социальная поддержка незащищённых групп населения: инвалиды, матери-одиночки, безработные и пенсионеры - всем им собирается помочь новый премьер.Но очевидно, что эта программа - чистой воды политиканство и утопия. У Британии нет для этого денег.А тут ещё кризис в Персидском заливе, впереди - неизбежное повышение цен на продовольствие, на газ, бензин и удобрения.Будет удивительно, если Бёрнем сможет просто сохранить тот уровень жизни и поддержки населения, который есть сейчас.Но британское правительство обязательно продолжит "поддержку Украины", поставки оружия и провокации против России.И от того, кто будет находиться в кресле премьера, эта политика совершенно не зависит.Это уже седьмой премьер за последние 10 лет. Партия лейбористов имеет поддержку в 24 процента населения.По всем неписаным законам английской политики новый премьер должен объявить новые досрочные всеобщие выборы. Но это значит, что сам премьер в результате потеряет власть.Поэтому выборов, конечно же, не будет.Сколько лет?Бёрнему аналитики отводят примерно год на посту премьера. Это больше, чем у Лиз Трасс, которая продержалась около 40 дней. Но тоже не очень много.Кот Ларри, знаменитый кот-мышелов резиденции премьера Британии, помнит ещё, как возлежал на столе Бориса Джонсона. Уже с трудом вспоминает мимолетные поглаживания Лиз Трасс. Позирование с Риши Сунаком и Киром Стармером. Теперь приходит новый человек в его резиденцию? Ларри переживёт, скорее всего, и нового премьера.Премьеры приходят и уходят, и ничего не меняется. И только Ларри продолжает исправно ловить мышей на Даунинг-стрит.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Елена Мурзина

эксклюзив, британия, украина, папа римский, мир без границ