В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова
© REUTERS / Temilade Adelaja
© REUTERS / Temilade Adelaja
В понедельник должность премьер-министра Великобритании займёт Энди Бёрнем. Пару дней назад бывший мэр Большого Манчестера стал новым лидером Лейбористской партии, а 20 июля он уже будет новым руководителем правительства Великобритании. Кто он такой и чем будет заниматься на этом посту?
Премьер-католик
Энди Бёрнему 56 лет, он филолог, магистр искусств и ревностный католик.
Это очень необычное сочетание для премьера Британии.
В истории Британии не было ни одного премьера, который открыто исповедовал бы католицизм. Как известно, основная религия Британии - англиканство.
Существует исторический запрет на занятие поста премьер-министра лицом католического вероисповедания. Положение закреплено Актом об эмансипации 1829 года.
Впрочем, указание там не совсем точное: "католики не могут занимать руководящих должностей как советники монарха".
Ранее в Британии был только один случай, когда премьер стал католиком. И это был, что удивительно, один из самых известных премьеров - Тони Блэр.
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание "квартета" посредников ближневосточного урегулирования
Будучи премьером, он оставался в англиканской вере, как того требовала традиция. Но посещал католический храм со всей семьёй, так как его жена и четверо детей - все были католиками.
Дело дошло до того, что католический епископ выступил с запретом посещать мессу некатолику. Блэр смиренно принял запрет, но упорно продолжил посещать католическое богослужение - в другом храме в Лондоне.
После того как он оставил должность, Блэр открыто перешел в католицизм. Для этого съездил в Ватикан и имел аудиенцию у Папы Римского.
Святой Престол и премьеры
Всё это наводит на конспирологические размышления. Так кто же на самом деле управлял Британией? Неужели Святой Престол?
Но не будем впадать в конспирологию, хотя этим словом на Западе сейчас называют всё, что не укладывается в стройную, но крайне расплывчатую "систему, основанную на правилах".
Там же, в мешке с названием "конспирология", находятся теории о существовании центров управления элитами Запада. Один из них - Ватикан.
Официальную версию наперебой повторяла пресса Британии: Тони Блэром управляла жена, она же устроила ему и аудиенцию у Папы. Ревностная католичка! Любая ревностная католичка может прийти к Папе и попросить аудиенцию для мужа.
К Папе Римскому на аудиенцию едут первым делом после назначения на должность политики Польши и политики Венгрии, Испании и Италии, Латинской Америки и Африки.
Виктор Орбан, бывший венгерский премьер, - не католик, как и члены его семьи, но всё его семейство получило зачем-то аудиенцию у Папы.
А в истории США известен эпизод, когда директор ЦРУ Кейси (при Рональде Рейгане) летал в Ватикан на консультации по нескольку раз в год.
Новый премьер
Интересно, конечно, как будут обстоять дела с католиком Бёрнемом.
Вес должности "премьер Англии" за последние 20-30 лет значительно уменьшился, и сегодня это просто бюрократ, которого назначают несколько сотен членов правящей верхушки одной из двух партий.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Andy BurnhamЭнди Бернем
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Andy Burnham
Энди Бернем
Причем часто на безальтернативной основе. Вот и Бёрнема выбирали из списка, в котором был только он один.
Неудивительно, что политическая система Британии, знаменитая "двухпартийность", полностью выродившаяся "демократия", уходит в прошлое, и на следующих выборах с большой вероятностью победит "третья партия".
Семья и детство
Бёрнем вырос в католической семье. Его мама - наполовину ирландка, наполовину шотландка. Отец был инженером, мама работала регистратором врачебного центра.
Два его брата являются директорами католических школ. Один из братьев - католический кардинал Манчестера.
Бёрнем вырос в рабочем районе Ливерпуля, но сумел поступить в Кембридж, где увлекался поэзией, писал стихи. Несколько лет работал журналистом, а потом нырнул в партийную работу и ею с тех пор и занимается.
Бюрократ и функционер
Да, появление премьера-католика нарушит многовековую традицию. Но в остальном, кажется, приход нового премьера в Британии ничего не нарушит и ничего нового от него никто и не ждёт.
Бёрнем давно является функционером партии лейбористов.
В 2001 году он был избран в палату представителей от округа Ли. И был этим представителем 16 лет.
Постепенно карьера его шла вверх.
В 2008 году он стал министром культуры, СМИ и спорта. В 2009 году стал министром здравоохранения Британии.
Потом он занимал различные должности в теневом правительстве. Это традиция Британии - партия, которая находится в оппозиции, создаёт свой "теневой кабинет министров", члены которого следят за деятельностью реального кабинета и при каждом удобном случае их критикуют.
Кстати, полезная и интересная традиция. Бёрнем несколько лет был таким "теневым министром внутренних дел".
Мэр Манчестера
В 2017 году он стал мэром Большого Манчестера. И впоследствии дважды переизбирался на эту должность. Был мэром почти 10 лет.
Чем он запомнился избирателям и почему выигрывал выборы трижды?
Бёрнем критиковал правительство за то, что дают мало денег северным городам, и "выбивал бюджеты" для Манчестера. Вернул автобусную сеть города государству, сделал ее современной, значительно улучшилась транспортная ситуация.
Во время эпидемии коронавируса не занимался драконовскими мерами предосторожности, давал больше свободы, чем в других регионах. И опять же - "выбивал бюджеты", требовал для Манчестера деньги от правительства и получал их.
Нельзя сказать, что это какие-то грандиозные достижения, но, в принципе, и полномочия мэра не так уж велики. Это и есть его основное занятие: требовать деньги от Лондона и раздавать своим подопечным.
Энди Бёрнем жителей Манчестера не разочаровал.
Но что он будет делать на новом уровне?
Какие перемены?
Сразу можно сказать, судя по его выступлениям, интервью и по самому факту его избрания: политика Британии совершенно не изменится. Ни внешняя, ни внутренняя.
Где только он теперь будет брать "деньги на социалку"? У кого?
Дела у Британии идут всё хуже, и новый премьер ничего просто не в силах изменить, даже если бы он хотел.
Бёрнем - ловкий политик, давно понимающий всю внутреннюю кухню Британии в целом и партии лейбористов в частности. Он и не собирается ничего менять, его не для этого и выбрали.
Это просто ещё один премьер в череде других, их наличие должно создавать иллюзию перемен в политической жизни.
Россия и Украина
Чего ждать от Бёрнема во внешней политике?
Политологи отмечают, что поддержка Британией Украины останется неизменной и при новом премьере.
Существуют договоры между Украиной и Британией (в том числе знаменитая сделка о ресурсах), изменить это не сможет ни один премьер.
Тем более такой выращенный в недрах лейбористов опытный карьерист, как Бёрнем. Зачем ему рисковать своей карьерой?
Бёрнем как мэр поддерживал Украину, якшался с мэром Львова Садовым, продвигал какие-то "заукраинские инициативы". В то же время постоянно критиковал Россию.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий / Перейти в фотобанк Андрей Садовый Садовой
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
Андрей Садовый Садовой
Но назвать его "сторонником Украины" или "противником России" всё-таки невозможно. Он просто исправно повторял тот набор ритуальных политических действий, которые должен выполнить любой политик современного Запада.
Проход с мэром Львова по Манчестеру - такая же часть его обязанностей, как и участие в ежегодном параде геев и лесбиянок, которые исправно посещал Бёрнем.
Программа - утопия
Интересно, что основа программы Бёрнема - это новая социальная поддержка незащищённых групп населения: инвалиды, матери-одиночки, безработные и пенсионеры - всем им собирается помочь новый премьер.
Но очевидно, что эта программа - чистой воды политиканство и утопия. У Британии нет для этого денег.
А тут ещё кризис в Персидском заливе, впереди - неизбежное повышение цен на продовольствие, на газ, бензин и удобрения.
Будет удивительно, если Бёрнем сможет просто сохранить тот уровень жизни и поддержки населения, который есть сейчас.
Но британское правительство обязательно продолжит "поддержку Украины", поставки оружия и провокации против России.
И от того, кто будет находиться в кресле премьера, эта политика совершенно не зависит.
Это уже седьмой премьер за последние 10 лет. Партия лейбористов имеет поддержку в 24 процента населения.
По всем неписаным законам английской политики новый премьер должен объявить новые досрочные всеобщие выборы. Но это значит, что сам премьер в результате потеряет власть.
Поэтому выборов, конечно же, не будет.
Сколько лет?
Бёрнему аналитики отводят примерно год на посту премьера. Это больше, чем у Лиз Трасс, которая продержалась около 40 дней. Но тоже не очень много.
© AP / Daniel Leal
© AP / Daniel Leal
Кот Ларри, знаменитый кот-мышелов резиденции премьера Британии, помнит ещё, как возлежал на столе Бориса Джонсона. Уже с трудом вспоминает мимолетные поглаживания Лиз Трасс. Позирование с Риши Сунаком и Киром Стармером. Теперь приходит новый человек в его резиденцию? Ларри переживёт, скорее всего, и нового премьера.
Премьеры приходят и уходят, и ничего не меняется. И только Ларри продолжает исправно ловить мышей на Даунинг-стрит.
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