Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик - 19.07.2026 Украина.ру
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Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик
Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик - 19.07.2026 Украина.ру
Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик
Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в эфире Украина.ру объяснил, почему при сотнях тысяч желающих переехать в Россию реально въезжает в... Украина.ру, 19.07.2026
2026-07-19T18:22
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Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в эфире Украина.ру объяснил, почему при сотнях тысяч желающих переехать в Россию реально въезжает в страну лишь каждый двадцатый. Кроме того, он рассказал, как экзамены по русскому языку и утильсбор в два миллиона рублей влияют на процесс репатриации. А также эксперт прокомментировал, почему маткапитал теперь недоступен для новых граждан России и объяснил, чем принятые законы о защите соотечественников за рубежом всерьёз напугали Европу:00:01 – Главный парадокс миграции: почему прогресса нет, а регресс – уже реальность?08:00 – Бюрократические аспекты миграции;17:00 – Что пугает переселенцев в Россию?24:00 – Почему репатриантов из Германии стало в 3 раза больше?33:00 – Чем закон о защите граждан за рубежом напугал Европу? ТГ-канал Анатолия Бублика: t.me/BublikAnatoli
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видео, россия, европа, германия, украина.ру, видео
Видео, Россия, Европа, Германия, Украина.ру

Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик

18:22 19.07.2026
 
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Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в эфире Украина.ру объяснил, почему при сотнях тысяч желающих переехать в Россию реально въезжает в страну лишь каждый двадцатый. Кроме того, он рассказал, как экзамены по русскому языку и утильсбор в два миллиона рублей влияют на процесс репатриации.
А также эксперт прокомментировал, почему маткапитал теперь недоступен для новых граждан России и объяснил, чем принятые законы о защите соотечественников за рубежом всерьёз напугали Европу:

00:01 – Главный парадокс миграции: почему прогресса нет, а регресс – уже реальность?
08:00 – Бюрократические аспекты миграции;
17:00 – Что пугает переселенцев в Россию?
24:00 – Почему репатриантов из Германии стало в 3 раза больше?
33:00 – Чем закон о защите граждан за рубежом напугал Европу?

ТГ-канал Анатолия Бублика: t.me/BublikAnatoli
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18:22Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик
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