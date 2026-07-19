Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик
Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в эфире Украина.ру объяснил, почему при сотнях тысяч желающих переехать в Россию реально въезжает в страну лишь каждый двадцатый. Кроме того, он рассказал, как экзамены по русскому языку и утильсбор в два миллиона рублей влияют на процесс репатриации.
А также эксперт прокомментировал, почему маткапитал теперь недоступен для новых граждан России и объяснил, чем принятые законы о защите соотечественников за рубежом всерьёз напугали Европу:
00:01 – Главный парадокс миграции: почему прогресса нет, а регресс – уже реальность?
08:00 – Бюрократические аспекты миграции;
17:00 – Что пугает переселенцев в Россию?
24:00 – Почему репатриантов из Германии стало в 3 раза больше?
33:00 – Чем закон о защите граждан за рубежом напугал Европу?
ТГ-канал Анатолия Бублика: t.me/BublikAnatoli
А также эксперт прокомментировал, почему маткапитал теперь недоступен для новых граждан России и объяснил, чем принятые законы о защите соотечественников за рубежом всерьёз напугали Европу:
00:01 – Главный парадокс миграции: почему прогресса нет, а регресс – уже реальность?
08:00 – Бюрократические аспекты миграции;
17:00 – Что пугает переселенцев в Россию?
24:00 – Почему репатриантов из Германии стало в 3 раза больше?
33:00 – Чем закон о защите граждан за рубежом напугал Европу?
ТГ-канал Анатолия Бублика: t.me/BublikAnatoli
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