https://ukraina.ru/20260719/poleznye-i-ne-poleznye-migranty-s-chem-stalkivayutsya-te-kto-khochet-zhit-v-rossii--bublik-1081631047.html

Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик

Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик - 19.07.2026 Украина.ру

Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик

Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в эфире Украина.ру объяснил, почему при сотнях тысяч желающих переехать в Россию реально въезжает в... Украина.ру, 19.07.2026

2026-07-19T18:22

2026-07-19T18:22

2026-07-19T18:22

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Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в эфире Украина.ру объяснил, почему при сотнях тысяч желающих переехать в Россию реально въезжает в страну лишь каждый двадцатый. Кроме того, он рассказал, как экзамены по русскому языку и утильсбор в два миллиона рублей влияют на процесс репатриации. А также эксперт прокомментировал, почему маткапитал теперь недоступен для новых граждан России и объяснил, чем принятые законы о защите соотечественников за рубежом всерьёз напугали Европу:00:01 – Главный парадокс миграции: почему прогресса нет, а регресс – уже реальность?08:00 – Бюрократические аспекты миграции;17:00 – Что пугает переселенцев в Россию?24:00 – Почему репатриантов из Германии стало в 3 раза больше?33:00 – Чем закон о защите граждан за рубежом напугал Европу? ТГ-канал Анатолия Бублика: t.me/BublikAnatoli

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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