https://ukraina.ru/20260719/ya-byl-shokirovan-klichko-raskritikoval-zelenskogo-za-uvolnenie-fdorova-1081630742.html
"Я был шокирован": Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение Фёдорова
"Я был шокирован": Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение Фёдорова - 19.07.2026 Украина.ру
"Я был шокирован": Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение Фёдорова
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом 19 июля он заявил в интервью Handelsblatt
2026-07-19T18:32
2026-07-19T18:32
2026-07-19T18:32
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"Я был шокирован, когда узнал об этом решении. Такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны", — сказал Кличко.С момента отставки 15 июля во многих городах Украины продолжаются массовые протесты. Тысячи людей требуют увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, конфликт с которым и стал причиной ухода популярного 35-летнего министра. Фёдоров утверждает, что Сырский мешает реформам, не имеет стратегии и отстаивает устаревшие методы ведения войны. Сам Зеленский признал, что министр и главком "отказываются общаться без третьих лиц".По данным Financial Times, президент уже раздумывает над увольнением Сырского, но ему нужна замена. Исполняющим обязанности военного министра назначен и.о. главы СБУ Евгений Хмара.Больше на эту и другие темы представлено в обзоре Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, киев, запад, владимир кличко, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, сбу, financial times, новости
Украина, Киев, Запад, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, СБУ, Financial Times, Новости
"Я был шокирован": Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение Фёдорова
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом 19 июля он заявил в интервью Handelsblatt
"Я был шокирован, когда узнал об этом решении. Такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны", — сказал Кличко.
С момента отставки 15 июля во многих городах Украины продолжаются массовые протесты. Тысячи людей требуют увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, конфликт с которым и стал причиной ухода популярного 35-летнего министра.
Фёдоров утверждает, что Сырский мешает реформам, не имеет стратегии и отстаивает устаревшие методы ведения войны. Сам Зеленский признал, что министр и главком "отказываются общаться без третьих лиц".
По данным Financial Times, президент уже раздумывает над увольнением Сырского, но ему нужна замена. Исполняющим обязанности военного министра назначен и.о. главы СБУ Евгений Хмара.
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