Грузия устроила демарш в ОБСЕ - 08.07.2026 Украина.ру
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Грузия устроила демарш в ОБСЕ
Грузия устроила демарш в ОБСЕ - 08.07.2026 Украина.ру
Грузия устроила демарш в ОБСЕ
Грузинская делегация в ОБСЕ выразила протест отказом голосовать по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи организации, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам. Об этом 8 июля сообщает РИА новости со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2"
2026-07-08T19:58
2026-07-08T19:58
новости
грузия
обсе
рустави 2
международные отношения
международная политика
международное право
европа
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"Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, включающую резолюцию по Грузии. Грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании", - сказано в сообщении.Заявление об этом перед голосованием сделал председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе."Поскольку отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты… наша делегация в знак протеста не примет участия в процессе голосования", – заявил Самхарадзе.Комментируя заявление грузинской стороны, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс отметил, что бойкот заседаний не способствует разрешению разногласий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, обсе, рустави 2, международные отношения, международная политика, международное право, европа
Новости, Грузия, ОБСЕ, Рустави 2, международные отношения, Международная политика, международное право, Европа

Грузия устроила демарш в ОБСЕ

19:58 08.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Грузинская делегация в ОБСЕ выразила протест отказом голосовать по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи организации, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам. Об этом 8 июля сообщает РИА новости со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2"
"Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, включающую резолюцию по Грузии. Грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании", - сказано в сообщении.
Заявление об этом перед голосованием сделал председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.
"Поскольку отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты… наша делегация в знак протеста не примет участия в процессе голосования", – заявил Самхарадзе.
Комментируя заявление грузинской стороны, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс отметил, что бойкот заседаний не способствует разрешению разногласий.
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