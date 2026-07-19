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"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев

"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев - 19.07.2026 Украина.ру

"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев

Евросоюз практически исчерпал инструменты воздействия на украинских беженцев — социальные выплаты сокращены везде, кроме Германии и части скандинавских стран. Люди готовы даже просить милостыню, лишь бы не попасть в руки ТЦК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер

2026-07-19T04:15

2026-07-19T04:15

2026-07-19T04:15

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Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцев в ЕС массово лишать довольствия, Шеслер заявила, что Европа уже идёт по этому пути, но серьёзного эффекта это не даст. "Они могут их лишать определенных социальных гарантий. Но в целом объем льгот для людей, у которых есть статус временного убежища, и так значительно снизился", — пояснила эксперт.По её словам, пособия сейчас сохранились только в Германии и нескольких скандинавских странах. "Только Германия и часть скандинавских стран платят какие-то пособия. У всех остальных их нет. Статус только дает им возможность легально находиться на территории Евросоюза. А зарабатывать на жизнь они должны сами", — отметила Шеслер.Эксперт подчеркнула, что у Евросоюза практически не осталось рычагов давления на беженцев. "В этом плане инструментов у Евросоюза практически не осталось", — добавила она. Даже в Германии выплаты для недавно прибывших украинцев резко снизили, но люди приспосабливаются."Они даже готовы просить милостыню в церквях, лишь бы не оказаться в ситуации, когда их поймают ТЦК и отправят в окопы", — констатировала собеседница Украина.ру.Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.

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