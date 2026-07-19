"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев - 19.07.2026 Украина.ру
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"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев
"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев - 19.07.2026 Украина.ру
"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев
Евросоюз практически исчерпал инструменты воздействия на украинских беженцев — социальные выплаты сокращены везде, кроме Германии и части скандинавских стран. Люди готовы даже просить милостыню, лишь бы не попасть в руки ТЦК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
2026-07-19T04:15
2026-07-19T04:15
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украинские беженцы
беженцы
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Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцев в ЕС массово лишать довольствия, Шеслер заявила, что Европа уже идёт по этому пути, но серьёзного эффекта это не даст. "Они могут их лишать определенных социальных гарантий. Но в целом объем льгот для людей, у которых есть статус временного убежища, и так значительно снизился", — пояснила эксперт.По её словам, пособия сейчас сохранились только в Германии и нескольких скандинавских странах. "Только Германия и часть скандинавских стран платят какие-то пособия. У всех остальных их нет. Статус только дает им возможность легально находиться на территории Евросоюза. А зарабатывать на жизнь они должны сами", — отметила Шеслер.Эксперт подчеркнула, что у Евросоюза практически не осталось рычагов давления на беженцев. "В этом плане инструментов у Евросоюза практически не осталось", — добавила она. Даже в Германии выплаты для недавно прибывших украинцев резко снизили, но люди приспосабливаются."Они даже готовы просить милостыню в церквях, лишь бы не оказаться в ситуации, когда их поймают ТЦК и отправят в окопы", — констатировала собеседница Украина.ру.Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, европа, лариса шеслер, ес, украина.ру, украинские беженцы, беженцы, тцк, война, война на украине, евросоюз, льготы, социальные выплаты, выплаты, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, мир без границ, украина аналитика, аналитика событий на украине
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"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев

04:15 19.07.2026
 
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Евросоюз практически исчерпал инструменты воздействия на украинских беженцев — социальные выплаты сокращены везде, кроме Германии и части скандинавских стран. Люди готовы даже просить милостыню, лишь бы не попасть в руки ТЦК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцев в ЕС массово лишать довольствия, Шеслер заявила, что Европа уже идёт по этому пути, но серьёзного эффекта это не даст. "Они могут их лишать определенных социальных гарантий. Но в целом объем льгот для людей, у которых есть статус временного убежища, и так значительно снизился", — пояснила эксперт.
По её словам, пособия сейчас сохранились только в Германии и нескольких скандинавских странах. "Только Германия и часть скандинавских стран платят какие-то пособия. У всех остальных их нет. Статус только дает им возможность легально находиться на территории Евросоюза. А зарабатывать на жизнь они должны сами", — отметила Шеслер.
Эксперт подчеркнула, что у Евросоюза практически не осталось рычагов давления на беженцев. "В этом плане инструментов у Евросоюза практически не осталось", — добавила она. Даже в Германии выплаты для недавно прибывших украинцев резко снизили, но люди приспосабливаются.
"Они даже готовы просить милостыню в церквях, лишь бы не оказаться в ситуации, когда их поймают ТЦК и отправят в окопы", — констатировала собеседница Украина.ру.
Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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