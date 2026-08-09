https://ukraina.ru/20260809/butylochnoe-gorlyshko-v-doline-plotvy-alekhin-o-tom-kak-vs-rf-razgromili-vsu-v-ustinovke-1082321047.html

"Бутылочное горлышко" в долине Плотвы: Алехин о том, как ВС РФ разгромили ВСУ в Устиновке

"Бутылочное горлышко" в долине Плотвы: Алехин о том, как ВС РФ разгромили ВСУ в Устиновке - 09.08.2026 Украина.ру

"Бутылочное горлышко" в долине Плотвы: Алехин о том, как ВС РФ разгромили ВСУ в Устиновке

Освобождение Устиновки на восточном фланге долины реки Плотва лишило ВСУ возможности "нависать" над российским подразделениями и контратаковать по флангам. Теперь снабжение удерживаемых ВСУ выступов критически нарушено. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-08-09T05:30

2026-08-09T05:30

2026-08-09T05:30

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Говоря о ситуации на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что освобождение Устиновки сыграло ключевую роль. "Устиновка расположена на восточном фланге бутылочного горлышка в долине реки Плотва. Контроль над ней позволял ВСУ нависать над наступающими российскими частями", — пояснил обозреватель.По информации эксперта, бойцы 34-й бригады и других подразделений двигались навстречу друг другу с двух сторон. "Зажав врага с запада и востока, российская армия создала угрозу физического окружения, после чего была проведена зачистка", — отметил он.Алехин подчеркнул, что потеря Устиновки лишила ВСУ возможности контратаковать. "Потеря этого села лишила украинскую армию возможности контратаковать по флангам", — добавил он.Эксперт резюмировал, что после освобождения Белого Колодезя и Устиновки снабжение ВСУ было критически нарушено. "Снабжение удерживаемых ВСУ выступов критически нарушено. Открыта дорога на Великий Бурлук и Чугуев", — констатировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным служить в ТЦК, что вызвало волну возмущения на Украине. Об этом и многом другом — в материале "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.

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