На подступах к Славянску и Краматорску: Алехин о продвижении Армии России в Донбассе - 09.08.2026 Украина.ру
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На подступах к Славянску и Краматорску: Алехин о продвижении Армии России в Донбассе
На подступах к Славянску и Краматорску: Алехин о продвижении Армии России в Донбассе - 09.08.2026 Украина.ру
На подступах к Славянску и Краматорску: Алехин о продвижении Армии России в Донбассе
Передовые штурмовые группы ВС России находятся уже в 5-7 километрах от восточных окраин Славянска и Краматорска. Продвижение южнее Стародубовки открывает кратчайший путь к Славянской ТЭС. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-08-09T05:00
2026-08-09T05:00
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Подводя итоги недели на Донбассе, Алёхин сообщил, что войска вплотную подошли к окраинам Славянска и Краматорска. "Передовые штурмовые группы российских войск южной группировки находятся в 5-7 километрах от восточных окраин Славянска и Краматорска", — пояснил обозреватель.По мнению эксперта, продвижение южнее Стародубовки открывает новые возможности. "Фиксируется продвижение нашей армии южнее Стародубовки, что открывает кратчайший путь к Славянской ТЭС с восточного и северо-восточного флангов", — отметил он.Выход на этот рубеж позволит подразделениям не только приблизиться к важному объекту, но и усилить огневое воздействие на оборону ВСУ по периметру Николаевки, добавил Алёхин.Эксперт резюмировал, что на Добропольском участке российские бойцы зашли в Матяшево и Красноподолье. "Большая часть Торецкого перешла под контроль российской армии", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Рустем Клупов: Россия близка к тому, чтобы изолировать поле боя на Украине без ударов по мостам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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На подступах к Славянску и Краматорску: Алехин о продвижении Армии России в Донбассе

05:00 09.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Центр" на Покровском направлении
Боевая работа танкистов группировки войск Центр на Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Передовые штурмовые группы ВС России находятся уже в 5-7 километрах от восточных окраин Славянска и Краматорска. Продвижение южнее Стародубовки открывает кратчайший путь к Славянской ТЭС. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Подводя итоги недели на Донбассе, Алёхин сообщил, что войска вплотную подошли к окраинам Славянска и Краматорска. "Передовые штурмовые группы российских войск южной группировки находятся в 5-7 километрах от восточных окраин Славянска и Краматорска", — пояснил обозреватель.
По мнению эксперта, продвижение южнее Стародубовки открывает новые возможности. "Фиксируется продвижение нашей армии южнее Стародубовки, что открывает кратчайший путь к Славянской ТЭС с восточного и северо-восточного флангов", — отметил он.
Выход на этот рубеж позволит подразделениям не только приблизиться к важному объекту, но и усилить огневое воздействие на оборону ВСУ по периметру Николаевки, добавил Алёхин.
Эксперт резюмировал, что на Добропольском участке российские бойцы зашли в Матяшево и Красноподолье. "Большая часть Торецкого перешла под контроль российской армии", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Рустем Клупов: Россия близка к тому, чтобы изолировать поле боя на Украине без ударов по мостам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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