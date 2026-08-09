https://ukraina.ru/20260809/voenkomy-sokraschayut-vsu-rodstvennikov-voennykh-byut-i-oskorblyayut-v-avtobusakh-zapadnaya-ukraina-za-1082317222.html

Военкомы сокращают ВСУ, родственников военных бьют и оскорбляют в автобусах. Западная Украина за неделю

Военкомы сокращают ВСУ, родственников военных бьют и оскорбляют в автобусах. Западная Украина за неделю - 09.08.2026 Украина.ру

Военкомы сокращают ВСУ, родственников военных бьют и оскорбляют в автобусах. Западная Украина за неделю

Руководители только одного районного территориального центра комплектования сняли с воинского учёта около 1600 человек, из которых почти треть покинули Украину. За это с "клиентов" брали до $20 тысяч

2026-08-09T05:46

2026-08-09T05:46

2026-08-09T05:46

эксклюзив

украина

буковина

львов

владимир зеленский

виктор цой

тцк

вооруженные силы украины

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082238154_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_8ea1d74f4ca0dfb33cb25692e3acebfb.jpg

Как один подполковник из ТЦК целый полк ВСУ ликвидировалВ Мукачевском территориальном центре комплектования (ТЦК, военкомат) в Закарпатье прошли обыски, правоохранители также пришли в местную военно-врачебную комиссию (ВВК). Впоследствии генпрокурор рассказал, что должностные лица этого ТЦК сняли с военного учета около 1600 человек, из которых почти треть покинули Украину.«В рамках программы «Обратная сторона ТЦК и ВВК» в Закарпатье разоблачили масштабную схему незаконного исключения военнообязанных с учёта, действовавшую в 2022-2024 годах. По данным следствия, её организовали тогдашний руководитель Мукачевского районного ТЦК и его подчиненный, ответственный за воинский учет и бронирование. Механизм фактически поставили на поток», – сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.По его словам, в документы вносили ложные данные, на основании которых мужчин признавали непригодными к воинской службе. За это у «клиентов» просили от 5 до 20 тысяч долларов. Таким способом с военного учета незаконно сняли, по меньшей мере, 1577 человек, из которых 1142 «списали» якобы по состоянию здоровья. При этом около 500 из них уехали из Украины в день, когда получили документы о списании.Когда появилась угроза разоблачения схемы, её организаторы начали избавляться от документов, которые по закону должны храниться 75 лет. По словам генпрокурора, все необходимые данные следователи установили через Нацслужбу здоровья Украины, свидетельские показания, результаты экспертизы, а также с помощью других материалов. Сейчас на воинском учёте восстановили 120 человек, по другим продолжаются проверки.«Двум бывшим должностным лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Прокуроры будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей. Следствие продолжается. Устанавливаем роль отдельных членов ВВК и других возможных участников схемы», – подытожил генпрокурор.СМИ сообщили данные получивших подозрения фигурантов. Первый – подполковник Евгений Пильгуй, бывший руководитель Мукачевского РТЦК, возглавлявший его в 2021-2025 годах, а ныне являющийся военнослужащим резервного батальона. Он много лет тесно связан с Мукачево, до 2021 был заместителем командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая дислоцируется в этом городе.Второй – Игорь Годзинец, бывший заместитель руководителя Мукачевского РТЦК, который отвечал за военный учет и бронирование и занимал должность до 2024 года, а с тех пор работал начальником смены на таможне.На фоне достижений мукачевских военкомов результаты деятельности коллег из Буковины и Волыни выглядят скромно. Как сообщили в Офисе генпрокурора 6 августа, начальников районных ТЦК в Волынской и Черновицкой областях подозревают в оформлении более 120 фиктивных мобилизаций в реестре «Оберіг».На Буковине, по версии правоохранителей, бывший руководитель одного из районных ТЦК в январе-феврале 2026 года внёс в реестр данные о 73 вымышленных мобилизованных. С этой целью он создавал учетные записи с фиктивными анкетными данными, оформлял приказы о якобы призыве и направлении мужчин в воинские части, а впоследствии – о снятии с воинского учета.А на Волыни и. о. начальника одного из районных ТЦК на протяжении 2025-2026 годов внёс в реестр ложную информацию о мобилизации 25 военнослужащих, которые уже проходили службу. По аналогичной схеме действовал и начальник другого районного ТЦК в Волынской области, документально «мобилизовавший» еще 23 военнослужащих.По данным прокуратуры, из-за таких действий формировалась недостоверная отчетность и создавалась видимость выполнения мобилизационных мер. О том, что за каждого мобилизованного руководство ТЦК получает немалую премию, прокуроры, конечно, умолчали.Автобусы как зеркало общественного напряженияНа прошлой неделе в общественном транспорте региона произошло два резонансных инцидента, связанных с отношением к родственникам военных. Реакция общественности и полиции на них была разной, однако оба случая демонстрируют высокий уровень общественного напряжения, которое перерастает в конфликты.В среду, 5 августа, в автобусе №14 в Черновцах, который вез пассажиров на известный далеко за пределами Буковины «Калиновский рынок», разразился конфликт пассажиров с водителем. Тот с использованием нецензурной лексики отказался принимать надорванную купюру в 20 гривен. В ответ ехавшие в автобусе женщины заявили шоферу, что он должен относиться к ним с уважением, поскольку их родные воюют или пропали без вести.Мужчина начал ругаться уже в адрес военных, что было зафиксировано на видео.«Они сами хотят воевать! За бандитов воюют, за Зеленского. Каждый сам выбирает своё дело. Ваши воюют, потому что дураки! Герои те, кто с семьёй, а не те, кто бандитов защищает! Ваши сыновья воюют, а кто их заставлял? Глупые, что ушли! Мне пос*ать, что пошли! Свою злобу скидывай на других за то, что твои воюют! Они сами виноваты!» – заявил водитель.Пассажирка, снимавшая видео, выложила его в социальных сетях и призвала к огласке. По словам женщины, после этого ей звонили по телефону военные, которых инцидент очень разгневал. Видео распространил бывший депутат Верховной Рады Михаил Апостол, оно стало вирусным.На следующий день, 6 августа, задерживать 49-летнего водителя автобуса прибыл отряд спецназначения – в шлемах, бронежилетах и ​​автоматах, хотя подозрение ему объявили по статье «хулиганство». В видеообращении, опубликованном позже полицией, мужчина признал вину, отметил, что сожалеет о сказанном, попросил прощения у военнослужащих, их семей и всех, кого оскорбил.После этого в Черновицком городском совете сообщили, что перевозчик уволил водителя. В мэрии отметили, что его поведение неприемлемо, а сам он не прошёл испытательный срок. При этом в социальных сетях черновицких ветеранов пишут, что задержанного мужчину уже отвезли в ТЦК и отправят в одну из штурмовых бригад, «чтобы он мог доказать, что умеет воевать не только с женщинами».А вот во Львовской области полиция приняла сторону пассажиров, избивших мать военнослужащего, которая приехала из Польши на встречу с сыном. Причина – женщина в салоне автобуса разговаривала по-русски.6 августа военный с никнеймом pushistykot опубликовал в социальных сетях видео, снятое потерпевшей. Из него понятно, что все пассажиры агрессивно настроены по отношению к женщине, теснят ее, обзывают гнидой и сукой, избивают и заявляют, что она не имеет права снимать. По словам военного, конфликт начался с того, что пассажиры начали делать замечания женщине за русский язык, а затем дело дошло до рукоприкладства.Били её три человека. В результате женщине подбили глаз и оставили ее на дороге.«Мать приехала в Украину, патриоты львовские её избили, потому что не говорит по-украински, и выперли из автобуса. Теперь ловит другой автобус на трассе. Ну и на *уй оно нужно защищать вас?» – написал военный на русском языке.При этом, как сообщил мужчина, нападающие заявляют, что эта мать затеяла с ними драку, и требуют с неё 500 долларов. Более того, нападавшие хотят, чтобы женщину обвинили в хулиганстве, а полиция встала на их сторону.«Пытались пришить три статьи. Трое избивших её уже приехали писать заявления. Мусора сливают ситуацию, топят за дебилов, которые избивали. Ситуация не окончена. Я считаю, что её нельзя спускать просто так. Надо рубить, пока горячо, потому что сегодня пострадала моя мать, а завтра ваша», – резюмировал он.На инцидент отреагировали другие военнослужащие, друзья автора публикации. Один из них предупредил, что ветераны и неравнодушные люди приедут на Львовщину и накажут пожилого мужчину, который активно нападал на мать сослуживца.Как сообщили 7 августа в полиции Львовской области, во время поездки в маршрутном автобусе между 52-летней жительницей Днепропетровской области и несколькими пассажирами возник конфликт, во время которого произошла потасовка.«В дальнейшем конфликт продолжился на улице, а затем – в помещении аптеки. Участковый офицер полиции составил в отношении 52-летней женщины административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В то же время женщина сообщила полицейским, что во время конфликта ей были нанесены телесные повреждения. По этому факту правоохранители приняли от неё соответствующее заявление», – говорится в сообщении.То есть теперь избитую женщину вместо поездки к сыну-военному ждёт суд во Львове. Наказанием за мелкое хулиганство может стать штраф, административный арест сроком до 15 суток, общественные работы сроком от 40 до 60 часов, и даже исправительные работы сроком от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка. И всё это – за несколько слов на русском языке во львовском автобусе.Напомним, во Львове в 2023 году бросили за решётку несовершеннолетнего жителя Одессы, который решился спеть в центре Львова песню Виктора Цоя. Тогда местные комментаторы хвалили и депутата Верховной Рады Наталью Пипу, написавшую донос на юношу, и полицию, и органы по делам несовершеннолетних. Однако у юноши не было родственников среди военных.Сейчас большинство львовских СМИ и комментаторов в социальных сетях поддерживают местных борцов за украинский язык, акцентируя внимание на том, что и военный, и его мать — русскоязычные.

https://ukraina.ru/20260802/oligarkhi-stavyat-svoikh-futbol-spasaet-ot-armii-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1082074968.html

https://ukraina.ru/20260726/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-polsha-ne-khochet-vozvraschat-kartiny-zakarpate-gotovyat-k-partizanskoy-1081853835.html

https://ukraina.ru/20260719/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-volyn-zhdut-kadrovye-izmeneniya-ttsk-obezglavil-obschinu-v-rovenskoy-oblasti-1081619449.html

https://ukraina.ru/20260712/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-bunt-protiv-lyudolovov-i-korruptsiya-pod-predlogom-pomoschi-bezhentsam-1081371571.html

украина

буковина

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, буковина, львов, владимир зеленский, виктор цой, тцк, вооруженные силы украины, верховная рада