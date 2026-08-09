https://ukraina.ru/20260809/protivnik-teryaet-tekhniku-i-zhivuyu-silu-alkhin-o-razgrome-elitnykh-sso-ukrainy-pod-sumami-1082321222.html

"Противник теряет технику и живую силу": Алёхин о разгроме элитных ССО Украины под Сумами

"Противник теряет технику и живую силу": Алёхин о разгроме элитных ССО Украины под Сумами - 09.08.2026 Украина.ру

"Противник теряет технику и живую силу": Алёхин о разгроме элитных ССО Украины под Сумами

В Сумской области российские войска продолжают активные бои, нанося удары по скоплениям живой силы и техники противника в 14 населённых пунктах. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 180 человек, бронемашины, гаубицы и станции РЭБ. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-08-09T04:30

2026-08-09T04:30

2026-08-09T21:00

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Продолжая обзор, Алёхин сообщил, что в Сумской области российская армия ведёт активные бои. "На фоне колоссальных потерь на этом участке фронта противник пытается остановить продвижение российских войск за счёт элитных Сил специальных операций Украины", — уточнил обозреватель.По информации Алёхина, только за сутки противник потерял на Сумском направлении более 180 человек. При этом согласно сводке Минобороны РФ за 6 августа, общие потери ВСУ за сутки составили около 1395 военнослужащих.Уничтожены бронемашина BATT UMG, гаубицы Д-30 и "Богдана-Б", миномёты, станции РЭБ "Дамба", пикапы, микроавтобусы и наземные роботизированные комплексы ВСУ, уточнил он.Эксперт подчеркнул, что удары наносятся по широкому фронту. "Наши войска наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Казачьей Лопани, Черкасских Тишек, Новой Казачьей, Рубежного, Василевки, Котовки, Сердобино, Чёрного, Приколотного, Должанки и Золочева", — добавил Алёхин.Алёхин резюмировал, что штурмовые подразделения наступают в Казачьей Лопани и на Великобурлукском направлении. "Штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее Петро-Ивановки и в селе Анищино", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Рустем Клупов: Россия близка к тому, чтобы изолировать поле боя на Украине без ударов по мостам на Днепре" на сайте Украина.ру.

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