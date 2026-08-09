https://ukraina.ru/20260809/1082305746.html

Не личности, а должности. Герой России Клупов о том, чем закончится противостояние Лямина и "Мадьяра"

Не личности, а должности. Герой России Клупов о том, чем закончится противостояние Лямина и "Мадьяра" - 09.08.2026 Украина.ру

Не личности, а должности. Герой России Клупов о том, чем закончится противостояние Лямина и "Мадьяра"

Когда мы говорим о кадровой политике в отношении военного руководства России и Украины, то тут надо сравнивать не личности, а должности. Возьмем те же Войска беспилотных систем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

2026-08-09T05:15

2026-08-09T05:15

2026-08-09T05:15

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Ранее Владимир Путин назначил Дениса Лямина, который ранее занимал должность начальника штаба группировки "Центр", командующим Войсками беспилотных систем. Российский лидер выразил уверенность, что Лямин завершит формирование нового рода войск и возглавит его.Эксперт отметил, что командующий Силами беспилотных систем Украины с позывным "Мадьяр" действительно создал работающую структуру, поскольку подходил к этому вопросу как бизнесмен, который старается сделать бизнес максимально эффективным, в то время как Лямин – это военный человек, который всю жизнь прослужил в армии.Понятно, что у того, и у другого есть свои сильные и слабые стороны. Но несмотря на то, что наши Войска беспилотных систем долго были без "папы", они не ударили в грязь лицом, уточнил специалист."Когда я бываю на фронте, то часто слышу жалобы от наших бойцов: "Нас достают украинские беспилотники". И каждому из них приходится объяснять: "Ребята, это не из-за того, что у нас их меньше или мы их как-то неправильно используем. Просто наши дроны висят над их передним краем, украинские дроны висят над нашим передним краем. Поэтому всегда складывается впечатление, что у противника их больше. Украинцы тоже воют, что русские беспилотники их просто задрали"", - указал Клупов.По его словам, проблема формирования Войск беспилотных систем – это комплексная проблема инженерной мысли страны. Если бы в 1990е годы мы не разрушили наш научно-производственный потенциал, нам было бы проще выходить на этот уровень без помощи Китая.С другой стороны, все, что придумывают наши "кулибины" и более серьезные инженеры, притворяется в жизнь там. То есть идеи все равно наши. Просто саму схему отдают в Китай, чтобы они железно произвели. Хотя, конечно, много вопросов по ценообразованию, уточнил Герой России."Я не считаю, что у нас или у них есть какой-то прорыв. Везде используются элементы искусственного интеллекта. Везде улучшается аэродинамика и аккумуляторы. Сначала у нас технологическая революция, потом – у них. Поставщик-то у всех один – Китай. К тому же, обе стороны слизывают друг у друга. У нас появились дроны на оптоволокне – у них появились. У нас появилась тактика инфильтрации малыми группами – у них она появилась. Пока никто не обладает перевесом в технических возможностях и в масштабах", - пояснил он.Если у всех все примерно одинаково, победит тот, кто грамотнее использует ресурсы и быстрее развивается, резюмировал собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20251219/1073328550.html

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новости, россия, украина, беспилотники, владимир путин, дроны, всу, мадьяр, ии (искусственный интеллект), сво