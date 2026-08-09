https://ukraina.ru/20260809/1082305746.html
Не личности, а должности. Герой России Клупов о том, чем закончится противостояние Лямина и "Мадьяра"
Не личности, а должности. Герой России Клупов о том, чем закончится противостояние Лямина и "Мадьяра" - 09.08.2026 Украина.ру
Не личности, а должности. Герой России Клупов о том, чем закончится противостояние Лямина и "Мадьяра"
Когда мы говорим о кадровой политике в отношении военного руководства России и Украины, то тут надо сравнивать не личности, а должности. Возьмем те же Войска беспилотных систем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
2026-08-09T05:15
2026-08-09T05:15
2026-08-09T05:15
новости
россия
украина
беспилотники
владимир путин
дроны
всу
мадьяр
ии (искусственный интеллект)
сво
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Ранее Владимир Путин назначил Дениса Лямина, который ранее занимал должность начальника штаба группировки "Центр", командующим Войсками беспилотных систем. Российский лидер выразил уверенность, что Лямин завершит формирование нового рода войск и возглавит его.Эксперт отметил, что командующий Силами беспилотных систем Украины с позывным "Мадьяр" действительно создал работающую структуру, поскольку подходил к этому вопросу как бизнесмен, который старается сделать бизнес максимально эффективным, в то время как Лямин – это военный человек, который всю жизнь прослужил в армии.Понятно, что у того, и у другого есть свои сильные и слабые стороны. Но несмотря на то, что наши Войска беспилотных систем долго были без "папы", они не ударили в грязь лицом, уточнил специалист."Когда я бываю на фронте, то часто слышу жалобы от наших бойцов: "Нас достают украинские беспилотники". И каждому из них приходится объяснять: "Ребята, это не из-за того, что у нас их меньше или мы их как-то неправильно используем. Просто наши дроны висят над их передним краем, украинские дроны висят над нашим передним краем. Поэтому всегда складывается впечатление, что у противника их больше. Украинцы тоже воют, что русские беспилотники их просто задрали"", - указал Клупов.По его словам, проблема формирования Войск беспилотных систем – это комплексная проблема инженерной мысли страны. Если бы в 1990е годы мы не разрушили наш научно-производственный потенциал, нам было бы проще выходить на этот уровень без помощи Китая.С другой стороны, все, что придумывают наши "кулибины" и более серьезные инженеры, притворяется в жизнь там. То есть идеи все равно наши. Просто саму схему отдают в Китай, чтобы они железно произвели. Хотя, конечно, много вопросов по ценообразованию, уточнил Герой России."Я не считаю, что у нас или у них есть какой-то прорыв. Везде используются элементы искусственного интеллекта. Везде улучшается аэродинамика и аккумуляторы. Сначала у нас технологическая революция, потом – у них. Поставщик-то у всех один – Китай. К тому же, обе стороны слизывают друг у друга. У нас появились дроны на оптоволокне – у них появились. У нас появилась тактика инфильтрации малыми группами – у них она появилась. Пока никто не обладает перевесом в технических возможностях и в масштабах", - пояснил он.Если у всех все примерно одинаково, победит тот, кто грамотнее использует ресурсы и быстрее развивается, резюмировал собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20251219/1073328550.html
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новости, россия, украина, беспилотники, владимир путин, дроны, всу, мадьяр, ии (искусственный интеллект), сво
Не личности, а должности. Герой России Клупов о том, чем закончится противостояние Лямина и "Мадьяра"
Когда мы говорим о кадровой политике в отношении военного руководства России и Украины, то тут надо сравнивать не личности, а должности. Возьмем те же Войска беспилотных систем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Ранее Владимир Путин назначил Дениса Лямина, который ранее занимал должность начальника штаба группировки "Центр", командующим Войсками беспилотных систем. Российский лидер выразил уверенность, что Лямин завершит формирование нового рода войск и возглавит его.
Эксперт отметил, что командующий Силами беспилотных систем Украины с позывным "Мадьяр" действительно создал работающую структуру, поскольку подходил к этому вопросу как бизнесмен, который старается сделать бизнес максимально эффективным, в то время как Лямин – это военный человек, который всю жизнь прослужил в армии.
Понятно, что у того, и у другого есть свои сильные и слабые стороны. Но несмотря на то, что наши Войска беспилотных систем долго были без "папы", они не ударили в грязь лицом, уточнил специалист.
"Когда я бываю на фронте, то часто слышу жалобы от наших бойцов: "Нас достают украинские беспилотники". И каждому из них приходится объяснять: "Ребята, это не из-за того, что у нас их меньше или мы их как-то неправильно используем. Просто наши дроны висят над их передним краем, украинские дроны висят над нашим передним краем. Поэтому всегда складывается впечатление, что у противника их больше. Украинцы тоже воют, что русские беспилотники их просто задрали"", - указал Клупов.
По его словам, проблема формирования Войск беспилотных систем – это комплексная проблема инженерной мысли страны. Если бы в 1990е годы мы не разрушили наш научно-производственный потенциал, нам было бы проще выходить на этот уровень без помощи Китая.
С другой стороны, все, что придумывают наши "кулибины" и более серьезные инженеры, притворяется в жизнь там. То есть идеи все равно наши. Просто саму схему отдают в Китай, чтобы они железно произвели. Хотя, конечно, много вопросов по ценообразованию, уточнил Герой России.
"Я не считаю, что у нас или у них есть какой-то прорыв. Везде используются элементы искусственного интеллекта. Везде улучшается аэродинамика и аккумуляторы. Сначала у нас технологическая революция, потом – у них. Поставщик-то у всех один – Китай. К тому же, обе стороны слизывают друг у друга. У нас появились дроны на оптоволокне – у них появились. У нас появилась тактика инфильтрации малыми группами – у них она появилась. Пока никто не обладает перевесом в технических возможностях и в масштабах", - пояснил он.
Если у всех все примерно одинаково, победит тот, кто грамотнее использует ресурсы и быстрее развивается, резюмировал собеседник издания.
Полностью текст интервью можно прочитать здесь
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