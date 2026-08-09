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"Заминировать порты и доломать мост через Затоку": Суздальцев про ключи к поражению Киева

"Заминировать порты и доломать мост через Затоку": Суздальцев про ключи к поражению Киева - 09.08.2026 Украина.ру

"Заминировать порты и доломать мост через Затоку": Суздальцев про ключи к поражению Киева

Россия уже нанесла серьёзные удары по энергетике Украины и уничтожила множество АЗС, но ВСУ продолжают заправляться с автоцистерн. Если перекрыть Украине доступ к электричеству и топливу, это станет решающим шагом для победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.

2026-08-09T06:00

2026-08-09T06:00

2026-08-09T06:00

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Завершая тему черноморского статус-кво, Суздальцев заявил, что противник продолжает получать топливо и электричество, несмотря на удары ВС РФ. "Мы многое сделали, чтобы оставить Украину без электричества. Но не доделали. Мы сожгли немало АЗС, но ВСУ сейчас заправляются с помощью автоцистерн", — пояснил эксперт.По мнению политолога, лишение ВСУ света и топлива станет решающим шагом к победе. "Если мы оставим их без света и топлива, это будет 90% победы", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что необходимо довести до конца удары по украинской инфраструктуре. "Надо заминировать одесские порты и окончательно доломать мост через Затоку. Украинцы его ремонтируют бешеными темпами. И этот вопрос надо довести до конца", — добавил Суздальцев.Собеседник Украина.ру резюмировал, что полное отключение инфраструктуры Киева может стать решающим фактором в приближении победы.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться" на сайте Украина.ру.Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным служить в ТЦК, что вызвало волну возмущения на Украине. Об этом и многом другом — в материале "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.

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