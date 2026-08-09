https://ukraina.ru/20260809/pokhod-za-krasotoy-kak-turistu-otkryt-dlya-sebya-neizvestnyy-krym-1082209474.html

Поход за красотой. Как туристу открыть для себя неизвестный Крым

Поход за красотой. Как туристу открыть для себя неизвестный Крым - 09.08.2026 Украина.ру

Поход за красотой. Как туристу открыть для себя неизвестный Крым

Где отдохнуть туристу, который едет в Крым, невзирая на проблемы с электричеством и топливом, а также на угрозы, которые могут поджидать у моря? Вместо пляжа можно выбрать пешеходные тропы

2026-08-09T05:05

2026-08-09T05:05

2026-08-09T05:05

эксклюзив

крым

севастополь

россия

михаил развожаев

михаил мишустин

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Правительство России поблагодарило бизнес и жителей Крыма за помощь туристам. Они едут на полуостров, несмотря на непростую обстановку."Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, приехавших в отпуск на крымское побережье. А оказывали им посильную помощь", – заявил премьер-министр Михаил Мишустин 7 августа в Горно-Алтайске на совещании по развитию туристической отрасли в России.По словам премьер-министра, в Крыму и Севастополе отрасли пришлось непросто. При этом Мишустин пообещал, что власти продолжат поддержку туризма на полуострове. Он напомнил, что правительство направило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить ведение бизнеса.За три с небольшим недели до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о мерах по поддержке бизнеса в этом субъекте федерации. В частности, с 1 июля по 30 сентября снижена арендную плату на 75% для тех, кто арендует у города землю и помещения. Речь о предприятиях отраслей торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспортной сферы."Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года", – подчеркнул губернатор.Тем временем украинские военные продолжают атаковать полуостров, из-за чего пляжный отдых в Севастополе, да и в Крыму в целом – под вопросом. Тем более, недавняя трагедия в Архипово-Осиповке свидетельствует: украинские дроноводы не гнушаются и атакой на мирных отдыхающих на пляжах. Всё это сказывается на туристическом потоке на полуостров.Как рассказал 27 июля в комментарии Бизнес ФМ вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор турфирмы "Дельфин" Сергей Ромашкин, турпоток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году.По подсчётам АТОР, примерно 15% (около 30 тысяч путёвок) отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили ехать в Крым, но перенесли даты.Но понемногу поток туристов в Крым восстанавливается."Где-то с середины июля мы видим рост бронирований к концу июня. Есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный, будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что всё-таки можно ехать, и туристы в Крыму есть", – указал вице-президент АТОР.Где же отдохнуть туристу, который отправляется в Крым жарким летом 2026 года? Полуостров славится не только морем, но и горами и лесами. В нынешних условиях подобных отдых может стать разновидностью цифрового детокса. В далёком 2015 году был запущен проект Большая Севастопольская тропа. Основной маршрут длиной около 117 километров делает полукруг от Балаклавы до Любимовки через главную гряду Крымских гор и состоит из восьми участков, линейно расположенных один за другим. Каждый из этих участков – отличный самостоятельный маршрут длиной от 11 до 23 километров. Есть и дополнительные маршруты длиной от 3 до 20 километров. Кроме того, для любителей альпинизма есть на маршруте и участки, оборудованные по принципу виа-феррата.Тропа снабжена навигационными столбами с информационными табличками, имеющими сквозную нумерацию, информационными стендами и 6-ю входными группами.На сайте проекта можно скачать GPS-треки маршрутов и в целом ознакомиться с их протяжённостью и сложностью, а также прочитать новости о маршруте, что немаловажно: иногда камнепады повреждают те или иные участки маршрутов.Успех Большой Севастопольской тропы обратил на себя внимание правительства Крыма. В 2022 году была завершена концепция проекта Большая Крымская тропа. В 2023 году проект начали реализовывать. Планировалось, что Большая Крымская тропа соединит западный и восточный Крым, захватив часть горного полуострова. Общая протяжённость маршрута – 750 километров. Это 52 этапа протяжённостью 15-25 километров, каждый из которых можно пройти в течение одного светового дня.После завершения тропа пройдёт через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.На сегодняшний день реализовано благоустройство 10 этапов: городские округа Алушта, Феодосия, Судак, а также Белогорский и Кировский районы, Ангарский перевал. Протяженность обустроенных этапов составила около 240 километров.На маршрутах установлены информационные стенды, навигационные знаки, марки и метки. Оборудованы туристические стоянки и места для кратковременного отдыха. В этом году было запланировано благоустройство 6 новых этапов тропы протяженностью порядка 130 километров.В помощь туристам созданы треки, которые позволяют заранее изучить предстоящий путь и оценить его протяженность, а также уверенно ориентироваться на местности. Треки можно скачать для сервиса Яндекс.Карты и приложений OsmAnd и Organic Maps. Ссылки на скачивание размещены на Турпортале Крыма в статьях о каждом конкретном маршруте.Важно помнить, что, несмотря на кажущуюся лёгкость, многие маршруты требуют хоть базового уровня физической подготовки. Нужно хорошо подготовиться: надеть удобную обувь, обязательно взять с собой запас еды и воды, средства связи и хотя бы минимальную аптечку (те же пластыри и/или бинт). Не стоит и сходить с маршрута, пытаясь его сократить. Иногда этот "сократ" обходится очень дорого.Кроме того, летом в Крыму в лесах как правило существуют ограничения из-за высокой пожароопасности. Вот и в этом году с 22 июля ограничили посещение крымских лесов кроме установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов.Перед началом похода по маршрутам БСТ и БКТ рекомендуется учитывать и другие действующие ограничения и рекомендации экстренных служб."Погодные условия в горах непредсказуемы, поэтому важно заранее позаботиться о своей безопасности, сообщив в МЧС о предстоящем походе. Именно сотрудники службы займутся поисками, спасением и эвакуацией, если человек не справляется сам", – предупреждают авторы Туристического портала Крыма.Заявки подаются на сайте МЧС Крыма. Но даже зарегистрировавшись на сайте, не лишним будет всё же дойти до спасателей перед началом выхода на маршрут и пообщаться с ними вживую. Они отлично знают горы и зачастую могут рассказать то, о чём не напишут в сети. Подробнее о туризме в Крыму – в статье Елены Мурзиной "Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму".

https://ukraina.ru/20260717/krym-eda-voda-benzin-i-elektrichestvo-chto-proiskhodit-1081578732.html

https://ukraina.ru/20260806/glavnye-problemy-reshayutsya-chrnaya-zhara-nastupaet-kak-prokhodit-leto-v-krymu-1082213264.html

https://ukraina.ru/20260803/benzin-v-krymu-desheveet-1082125994.html

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Егор Леев

эксклюзив, крым, севастополь, россия, михаил развожаев, михаил мишустин, сергей аксенов, мчс, яндекс