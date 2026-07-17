https://ukraina.ru/20260717/dzharalla-o-tom-pochemu-imenno-khmara-stal-vo-glave-ukrainskogo-minoborony-1081589628.html

Джаралла о том, почему именно Хмара стал во главе украинского Минобороны

Джаралла о том, почему именно Хмара стал во главе украинского Минобороны - 17.07.2026 Украина.ру

Джаралла о том, почему именно Хмара стал во главе украинского Минобороны

Исполняющий обязанности председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара, который является ключевым организатором диверсий и терактов против мирных российских... Украина.ру, 17.07.2026

2026-07-17T16:57

2026-07-17T16:57

2026-07-17T16:57

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александр федоров

минобороны

сбу

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Исполняющий обязанности председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара, который является ключевым организатором диверсий и терактов против мирных российских городов, стал главой украинского министерства обороны. С приставкой и.о. полномочиями министра его наделил Владимир Зеленский. Евгений Хмара — кадровый офицер Службы безопасности Украины, возглавивший ведомство 5 января этого года. До назначения на пост руководителя СБУ он занимал должность начальника Центра специальных операций "А".Самое громкое, что сделал Хмара, — стал автором операции "Паутина", удара FPV-дронами по российским аэродромам стратегической авиации 1 июня. Чем ещё известен персонаж, и почему после отставки Фёдорова выбор пал именно на него, объяснил политический эксперт Владимир Джаралла.

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