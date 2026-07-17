Джаралла о том, почему именно Хмара стал во главе украинского Минобороны
Исполняющий обязанности председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара, который является ключевым организатором диверсий и терактов против мирных российских городов, стал главой украинского министерства обороны. С приставкой и.о. полномочиями министра его наделил Владимир Зеленский.
Евгений Хмара — кадровый офицер Службы безопасности Украины, возглавивший ведомство 5 января этого года. До назначения на пост руководителя СБУ он занимал должность начальника Центра специальных операций "А".
Самое громкое, что сделал Хмара, — стал автором операции "Паутина", удара FPV-дронами по российским аэродромам стратегической авиации 1 июня. Чем ещё известен персонаж, и почему после отставки Фёдорова выбор пал именно на него, объяснил политический эксперт Владимир Джаралла.
Евгений Хмара — кадровый офицер Службы безопасности Украины, возглавивший ведомство 5 января этого года. До назначения на пост руководителя СБУ он занимал должность начальника Центра специальных операций "А".
Самое громкое, что сделал Хмара, — стал автором операции "Паутина", удара FPV-дронами по российским аэродромам стратегической авиации 1 июня. Чем ещё известен персонаж, и почему после отставки Фёдорова выбор пал именно на него, объяснил политический эксперт Владимир Джаралла.
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