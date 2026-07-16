Жительница Запорожской области осуждена за теракт в Мелитополе
Осуждена гражданка Оксана Птахина, вступившая в украинское террористическое сообщество и вовлекшая в его деятельность своего родственника. Об этом 16 июля сообщает Следственный комитет России
Суд вынес приговор в отношении Оксаны Птахиной. Она признана виновной в совершении таких преступлений, как террористический акт, совершенный организованной группой, содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе.
Весной 2022 года Птахина вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали информацию о местах сосредоточения военнослужащих ВС РФ, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также государственных и муниципальных учреждений, которые потом передавались организаторам на Украину.
"Птахина передавала кураторам информацию о расположении российских военнослужащих и дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры в Мелитополе. По указанным ею координатам в марте 2023 года украинские воинские формирования совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, в результате чего два человека получили ранения, частично разрушено здание", - рассказали в СК РФ.
Там также отметили, что по уголовному делу проведен необходимый комплекс следственных действий и судебных экспертиз. В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме. Птахиной судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда Птахина признана виновной в инкриминируемых деяниях и ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год.
Весной 2022 года Птахина вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали информацию о местах сосредоточения военнослужащих ВС РФ, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также государственных и муниципальных учреждений, которые потом передавались организаторам на Украину.
"Птахина передавала кураторам информацию о расположении российских военнослужащих и дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры в Мелитополе. По указанным ею координатам в марте 2023 года украинские воинские формирования совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, в результате чего два человека получили ранения, частично разрушено здание", - рассказали в СК РФ.
Там также отметили, что по уголовному делу проведен необходимый комплекс следственных действий и судебных экспертиз. В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме. Птахиной судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда Птахина признана виновной в инкриминируемых деяниях и ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год.
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