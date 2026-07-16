Жительница Запорожской области осуждена за теракт в Мелитополе - 16.07.2026 Украина.ру
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Жительница Запорожской области осуждена за теракт в Мелитополе
Жительница Запорожской области осуждена за теракт в Мелитополе - 16.07.2026 Украина.ру
Жительница Запорожской области осуждена за теракт в Мелитополе
Осуждена гражданка Оксана Птахина, вступившая в украинское террористическое сообщество и вовлекшая в его деятельность своего родственника. Об этом 16 июля сообщает Следственный комитет России
2026-07-16T18:35
2026-07-16T18:35
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Суд вынес приговор в отношении Оксаны Птахиной. Она признана виновной в совершении таких преступлений, как террористический акт, совершенный организованной группой, содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе.Весной 2022 года Птахина вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали информацию о местах сосредоточения военнослужащих ВС РФ, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также государственных и муниципальных учреждений, которые потом передавались организаторам на Украину. "Птахина передавала кураторам информацию о расположении российских военнослужащих и дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры в Мелитополе. По указанным ею координатам в марте 2023 года украинские воинские формирования совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, в результате чего два человека получили ранения, частично разрушено здание", - рассказали в СК РФ.Там также отметили, что по уголовному делу проведен необходимый комплекс следственных действий и судебных экспертиз. В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме. Птахиной судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда Птахина признана виновной в инкриминируемых деяниях и ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год.Актуальное интервью: Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправитьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, мелитополь, ск рф, терроризм, террорист, приговор
Новости, Россия, Украина, Мелитополь, СК РФ, терроризм, террорист, приговор

Жительница Запорожской области осуждена за теракт в Мелитополе

18:35 16.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Осуждена гражданка Оксана Птахина, вступившая в украинское террористическое сообщество и вовлекшая в его деятельность своего родственника. Об этом 16 июля сообщает Следственный комитет России
Суд вынес приговор в отношении Оксаны Птахиной. Она признана виновной в совершении таких преступлений, как террористический акт, совершенный организованной группой, содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе.

Весной 2022 года Птахина вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали информацию о местах сосредоточения военнослужащих ВС РФ, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также государственных и муниципальных учреждений, которые потом передавались организаторам на Украину.

"Птахина передавала кураторам информацию о расположении российских военнослужащих и дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры в Мелитополе. По указанным ею координатам в марте 2023 года украинские воинские формирования совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, в результате чего два человека получили ранения, частично разрушено здание", - рассказали в СК РФ.

Там также отметили, что по уголовному делу проведен необходимый комплекс следственных действий и судебных экспертиз. В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме. Птахиной судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда Птахина признана виновной в инкриминируемых деяниях и ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год.
Актуальное интервью: Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить
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