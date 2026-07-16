https://ukraina.ru/20260716/v-rossii-ispytyvayut-lazernyy-kompleks-protiv-bespilotnikov-perun--1081542207.html

В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун"

В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун" - 16.07.2026 Украина.ру

В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун"

В России проходит испытания новейший лазерный комплекс противодействия беспилотникам "Перун", рассказали в научно-производственном центре "Сварог"

2026-07-16T13:02

2026-07-16T13:02

2026-07-16T13:35

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Там уточнили, что комплекс предназначен для защиты стационарных объектов — объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов, и других.Он способен работать от аккумуляторной батареи до 15 минут в режиме непрерывного излучения, а время боевого дежурства составляет до пяти часов. Стоимость одного применения комплекса, включающего десять секунд непрерывного лазерного излучения, оценивается в 205 рублей, добавили в организации.Дальность поражения целей достигает пять километров.Подробнее о российском оружии - в материале "Сармат" прошел испытания: когда поставят на боевое дежурство на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, испытания, оружие, ии (искусственный интеллект)