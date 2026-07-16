В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун" - 16.07.2026 Украина.ру
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В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун"
В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун" - 16.07.2026 Украина.ру
В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун"
В России проходит испытания новейший лазерный комплекс противодействия беспилотникам "Перун", рассказали в научно-производственном центре "Сварог"
2026-07-16T13:02
2026-07-16T13:35
новости
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Там уточнили, что комплекс предназначен для защиты стационарных объектов — объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов, и других.Он способен работать от аккумуляторной батареи до 15 минут в режиме непрерывного излучения, а время боевого дежурства составляет до пяти часов. Стоимость одного применения комплекса, включающего десять секунд непрерывного лазерного излучения, оценивается в 205 рублей, добавили в организации.Дальность поражения целей достигает пять километров.Подробнее о российском оружии - в материале "Сармат" прошел испытания: когда поставят на боевое дежурство на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина.ру, испытания, оружие, ии (искусственный интеллект)
Новости, Россия, Украина.ру, испытания, оружие, ИИ (искусственный интеллект)

В России испытывают лазерный комплекс против беспилотников "Перун"

13:02 16.07.2026 (обновлено: 13:35 16.07.2026)
 
© Фото : vkirove.ru
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : vkirove.ru
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В России проходит испытания новейший лазерный комплекс противодействия беспилотникам "Перун", рассказали в научно-производственном центре "Сварог"
Там уточнили, что комплекс предназначен для защиты стационарных объектов — объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов, и других.
Он способен работать от аккумуляторной батареи до 15 минут в режиме непрерывного излучения, а время боевого дежурства составляет до пяти часов.
Стоимость одного применения комплекса, включающего десять секунд непрерывного лазерного излучения, оценивается в 205 рублей, добавили в организации.
Дальность поражения целей достигает пять километров.
Подробнее о российском оружии - в материале "Сармат" прошел испытания: когда поставят на боевое дежурство на сайте Украина.ру.
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