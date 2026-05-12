"Сармат" прошел испытания: когда поставят на боевое дежурство
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Минобороны России 12 мая показало испытание ракетного комплекса "Сармат"
Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев 12 мая доложил президенту России Владимиру Путину, что первый ракетный полк с комплексом "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года.
Мощность ракеты "Сармат" более чем в четыре раза превышает этот показатель у любого западного аналога, отметил Путин.
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" оснащен жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса весом более 200 тонн. "Сармат" заменит стоящие на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ракеты "Воевода".
