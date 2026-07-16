https://ukraina.ru/20260716/na-kartu-postavleno-mnogoe-proigrysh-v-irane-razrushit-strategiyu-ssha--mnenie-danilova-1081553555.html

"На карту поставлено многое": проигрыш в Иране разрушит стратегию США — мнение Данилова

"На карту поставлено многое": проигрыш в Иране разрушит стратегию США — мнение Данилова - 16.07.2026 Украина.ру

"На карту поставлено многое": проигрыш в Иране разрушит стратегию США — мнение Данилова

США испытывают нехватку ресурсов для долгой войны с Ираном, а проигрыш разрушит их стратегию. Украинский кризис серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-07-16T16:16

2026-07-16T16:16

2026-07-16T16:39

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Отвечая на вопрос о кампании США против Ирана, Данилов заявил, что что у США нет ресурсов на долгую войну. "Здесь на карту поставлено многое. Длительные кампании истощают ресурсы. Обеспеченность США военными ресурсами, чтобы долго вести войну против Ирана, недостаточна", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, администрация Дональда Трампа сталкивается с серьезными проблемами. "Трамп и его администрация сталкиваются с проблемами ведения длительной военной кампании", — отметил Данилов.Эксперт подчеркнул, что украинский кризис серьезно истощил Запад. "Украинский кризис очень серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены", — добавил он.Данилов резюмировал, что для США проигрыш или признание неспособности вести боевые действия разрушит их стратегию. "Для Штатов подобного рода проигрыш означал бы разрушение всех стратегических установок американцев за длительный период времени", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли европейцы к большой войне с Россией — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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