Данилов: Россия воспринимает оружие Запада для Украины как поддержку терроризма - 16.07.2026 Украина.ру
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Данилов: Россия воспринимает оружие Запада для Украины как поддержку терроризма
Данилов: Россия воспринимает оружие Запада для Украины как поддержку терроризма - 16.07.2026 Украина.ру
Данилов: Россия воспринимает оружие Запада для Украины как поддержку терроризма
Россия воспринимает вооружение Украины Западом как поддержку террористических актов Киева. Военно-политическое планирование ответов ведется, но конкретные цели не выносятся в информационное поле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-07-16T15:10
2026-07-16T15:10
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Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на удары по российской территории будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Об этом глава государства сообщил на форуме Народного фронта "Все для Победы!".Ранее Великобритания обязалась до конца 2026 года поставить Украине не менее 150 тысяч дронов, 350 зенитных ракет и радиолокационных систем. Кроме того, Германия профинансирует закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike с американским ПО, произведенных украинской компанией SkyFall.Отвечая на вопрос о том, куда должен быть направлен ответ России, Данилов заявил, что это вопрос военного планирования, которое не может быть публичным. "Это вопрос военно-политического и военного планирования, которое не может быть вынесено в открытое информационное поле", — пояснил эксперт.По словам спикера, подход России уже озвучивался неоднократно. "Мы воспринимаем вооружение Западом Украины как прямую поддержку Киева в действиях, которые квалифицированы как террористические акты и направлены против России", — отметил Данилов.Он пояснил, что Россия не готовит упреждающих ударов по западным странам, но предупреждает о ведении такого планирования.Данилов подчеркнул, что Россия будет отслеживать ситуацию на Западе и отрабатывать возможные сценарии. "Мы будем отслеживать ситуацию на территории западных и сопредельных с Россией государств и отрабатывать различные сценарии развития военно-политической и военной ситуации", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в украинской армии — в материале Михаила Павлива "Вышиваное Сомали в самом центре Европы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, михаил павлив, украина.ру, терроризм, сво, война, война на украине, главные новости, главное, поставки, мир без границ, военная помощь, военная помощь украине, террорист
Новости, Россия, Запад, Украина, Михаил Павлив, Украина.ру, терроризм, СВО, война, война на Украине, Главные новости, главное, поставки, Мир без границ, военная помощь, военная помощь Украине, террорист

Данилов: Россия воспринимает оружие Запада для Украины как поддержку терроризма

15:10 16.07.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP / Alex Brandon
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Россия воспринимает вооружение Украины Западом как поддержку террористических актов Киева. Военно-политическое планирование ответов ведется, но конкретные цели не выносятся в информационное поле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на удары по российской территории будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Об этом глава государства сообщил на форуме Народного фронта "Все для Победы!".
Ранее Великобритания обязалась до конца 2026 года поставить Украине не менее 150 тысяч дронов, 350 зенитных ракет и радиолокационных систем. Кроме того, Германия профинансирует закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike с американским ПО, произведенных украинской компанией SkyFall.
Отвечая на вопрос о том, куда должен быть направлен ответ России, Данилов заявил, что это вопрос военного планирования, которое не может быть публичным. "Это вопрос военно-политического и военного планирования, которое не может быть вынесено в открытое информационное поле", — пояснил эксперт.
По словам спикера, подход России уже озвучивался неоднократно. "Мы воспринимаем вооружение Западом Украины как прямую поддержку Киева в действиях, которые квалифицированы как террористические акты и направлены против России", — отметил Данилов.
Он пояснил, что Россия не готовит упреждающих ударов по западным странам, но предупреждает о ведении такого планирования.
Данилов подчеркнул, что Россия будет отслеживать ситуацию на Западе и отрабатывать возможные сценарии. "Мы будем отслеживать ситуацию на территории западных и сопредельных с Россией государств и отрабатывать различные сценарии развития военно-политической и военной ситуации", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.
О том, что происходит в украинской армии — в материале Михаила Павлива "Вышиваное Сомали в самом центре Европы" на сайте Украина.ру.
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