https://ukraina.ru/20260716/administratsiya-trampa-oblazhalas-s-delom-epshteyna---vens-1081540132.html
Администрация Трампа "облажалась" с делом Эпштейна - Вэнс
Администрация Трампа "облажалась" с делом Эпштейна - Вэнс - 16.07.2026 Украина.ру
Администрация Трампа "облажалась" с делом Эпштейна - Вэнс
Администрация Дональда Трампа абсолютно неправильно выстроила коммуникацию вокруг публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана
2026-07-16T12:31
2026-07-16T12:31
2026-07-16T12:36
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По словам Вэнса, главная ошибка была допущена бывшим генпрокурором Пэм Бонди, которая заявила, что предполагаемый "список клиентов" Эпштейна "лежит у меня на столе прямо сейчас". При этом Минюст при Бонди также предоставлял консервативным комментаторам и блогерам папки под названиями "Файлы Эпштейна: этап 1" и "Рассекречено".Вэнс усомнился, что Бонди действовала злонамеренно и "преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было". В результате экс-прокурора, по его словам, "поджарили" в публичном пространстве, а это привело к недоверию к усилиям администрации по обеспечению прозрачности в вопросе файлов Эпштейна.Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли несовершеннолетними, был арестован в 2019-м и найден мертвым в тюремной камере в августе того же года. В январе 2026 года Минюст США опубликовал крупнейшую часть материалов федерального расследования по делу финансиста — около трех миллионов страниц документов, более двух тысяч видеозаписей и 180 тысяч фотографий.Президент США Дональд Трамп в апреле сообщал, что Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор, а исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш. По сведениям The New York Times, одной из причин увольнения Бонди стало разочарование Трампа в том, как Минюст под руководством генпрокурора вел дело Эпштейна. Как писала газета, Бонди обвиняют в ненадлежащем обращении с материалами расследования.Подробнее - в материале Зеленский может быть связан с делом Эпштейна куда серьезнее на сайте Украина.ру.
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новости, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, украина.ру, джеффри эпштейн, мир без границ
Новости, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Украина.ру, Джеффри Эпштейн, Мир без границ
Администрация Трампа "облажалась" с делом Эпштейна - Вэнс
12:31 16.07.2026 (обновлено: 12:36 16.07.2026)
Администрация Дональда Трампа абсолютно неправильно выстроила коммуникацию вокруг публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана
По словам Вэнса, главная ошибка была допущена бывшим генпрокурором Пэм Бонди, которая заявила, что предполагаемый "список клиентов" Эпштейна "лежит у меня на столе прямо сейчас". При этом Минюст при Бонди также предоставлял консервативным комментаторам и блогерам папки под названиями "Файлы Эпштейна: этап 1" и "Рассекречено".
Вэнс усомнился, что Бонди действовала злонамеренно и "преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было".
В результате экс-прокурора, по его словам, "поджарили" в публичном пространстве, а это привело к недоверию к усилиям администрации по обеспечению прозрачности в вопросе файлов Эпштейна.
"Мы абсолютно облажались с коммуникацией вокруг темы с файлами Эпштейна. Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет", — заверил он.
Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли несовершеннолетними, был арестован в 2019-м и найден мертвым в тюремной камере в августе того же года.
В январе 2026 года Минюст США опубликовал крупнейшую часть материалов федерального расследования по делу финансиста — около трех миллионов страниц документов, более двух тысяч видеозаписей и 180 тысяч фотографий.
Президент США Дональд Трамп в апреле сообщал, что Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор, а исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш. По сведениям The New York Times, одной из причин увольнения Бонди стало разочарование Трампа в том, как Минюст под руководством генпрокурора вел дело Эпштейна. Как писала газета, Бонди обвиняют в ненадлежащем обращении с материалами расследования.