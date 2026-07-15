https://ukraina.ru/20260715/sud-v-stambule-vydal-order-na-arest-netanyakhu---1081482271.html

Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху

Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху - 15.07.2026 Украина.ру

Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху

Стамбульский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Turkiye Today

2026-07-15T11:53

2026-07-15T11:53

2026-07-15T11:53

новости

стамбул

израиль

газа

биньямин нетаньяху

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080757485_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_ea8e2c1561da136febb7026346d176f1.jpg

Список обвинений включает геноцид, умышленное причинение вреда, истязания, грабёж при отягчающих обстоятельствах, порчу имущества, незаконное лишение свободы и угон транспортных средств. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.Дело связано с "Флотилией свободы", задержанной израильскими властями на пути в сектор Газа в октябре 2025 года. Суд также постановил направить запрос в Интерпол на розыск Нетаньяху и других израильских чиновников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

стамбул

израиль

газа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, стамбул, израиль, газа, биньямин нетаньяху, украина