Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху - 15.07.2026 Украина.ру
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Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху
Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху - 15.07.2026 Украина.ру
Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху
Стамбульский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Turkiye Today
2026-07-15T11:53
2026-07-15T11:53
новости
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газа
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украина
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Список обвинений включает геноцид, умышленное причинение вреда, истязания, грабёж при отягчающих обстоятельствах, порчу имущества, незаконное лишение свободы и угон транспортных средств. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.Дело связано с "Флотилией свободы", задержанной израильскими властями на пути в сектор Газа в октябре 2025 года. Суд также постановил направить запрос в Интерпол на розыск Нетаньяху и других израильских чиновников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, стамбул, израиль, газа, биньямин нетаньяху, украина
Новости, Стамбул, Израиль, Газа, Биньямин Нетаньяху, Украина

Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху

11:53 15.07.2026
 
© REUTERS / Ronen Zvulun
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Ronen Zvulun
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Стамбульский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Turkiye Today
Список обвинений включает геноцид, умышленное причинение вреда, истязания, грабёж при отягчающих обстоятельствах, порчу имущества, незаконное лишение свободы и угон транспортных средств. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.
Дело связано с "Флотилией свободы", задержанной израильскими властями на пути в сектор Газа в октябре 2025 года.
Суд также постановил направить запрос в Интерпол на розыск Нетаньяху и других израильских чиновников.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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