Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху
© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun
Стамбульский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Turkiye Today
Список обвинений включает геноцид, умышленное причинение вреда, истязания, грабёж при отягчающих обстоятельствах, порчу имущества, незаконное лишение свободы и угон транспортных средств. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.
Дело связано с "Флотилией свободы", задержанной израильскими властями на пути в сектор Газа в октябре 2025 года.
Суд также постановил направить запрос в Интерпол на розыск Нетаньяху и других израильских чиновников.
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