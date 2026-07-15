https://ukraina.ru/20260715/peskov-osudil-zhelanie-vlastey-latvii-isklyuchit-russkiy-yazyk-iz-smi-vazhnye-zayavleniya-kremlya--1081488087.html

Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля

Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля - 15.07.2026 Украина.ру

Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля

Невозможно не осуждать желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 15 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-15T13:08

2026-07-15T13:08

2026-07-15T13:08

новости

латвия

кремль

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

александр вучич

украина.ру

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

"Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны", - сказал Песков.Он добавил, что ненависть ко всему русскому и русскоязычному власти Латвии проявляют давно, это их постоянная характеристика.Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.Другие заявления официального представителя Кремля: 🟦 Песков назвал свежей порцией страшилок заявления из Литвы о том, что РФ якобы планирует атаки на инфраструктуру.🟦 Кремль внимательно слушает, фиксирует и анализирует заявления из США по теме новых антироссийских санкций.🟦 Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Киев.Ранее Вучич сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.🟦 Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, американцам сейчас не до украинского урегулирования.🟦 Региональные власти и МЧС в Свердловской области принимают все необходимые меры на фоне сложившейся в регионе паводковой ситуации.О других событиях - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.

латвия

кремль

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, кремль, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, александр вучич, украина.ру, мчс