https://ukraina.ru/20260715/peskov-osudil-zhelanie-vlastey-latvii-isklyuchit-russkiy-yazyk-iz-smi-vazhnye-zayavleniya-kremlya--1081488087.html
Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля
Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля - 15.07.2026 Украина.ру
Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля
Невозможно не осуждать желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 15 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-15T13:08
2026-07-15T13:08
2026-07-15T13:08
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"Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны", - сказал Песков.Он добавил, что ненависть ко всему русскому и русскоязычному власти Латвии проявляют давно, это их постоянная характеристика.Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.Другие заявления официального представителя Кремля: 🟦 Песков назвал свежей порцией страшилок заявления из Литвы о том, что РФ якобы планирует атаки на инфраструктуру.🟦 Кремль внимательно слушает, фиксирует и анализирует заявления из США по теме новых антироссийских санкций.🟦 Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Киев.Ранее Вучич сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.🟦 Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, американцам сейчас не до украинского урегулирования.🟦 Региональные власти и МЧС в Свердловской области принимают все необходимые меры на фоне сложившейся в регионе паводковой ситуации.О других событиях - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, кремль, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, александр вучич, украина.ру, мчс
Новости, Латвия, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Украина.ру, МЧС
Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля
Невозможно не осуждать желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 15 июля телеграм-канал Украина.ру
"Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны", - сказал Песков.
Он добавил, что ненависть ко всему русскому и русскоязычному власти Латвии проявляют давно, это их постоянная характеристика.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
Другие заявления официального представителя Кремля:
🟦 Песков назвал свежей порцией страшилок заявления из Литвы о том, что РФ якобы планирует атаки на инфраструктуру.
🟦 Кремль внимательно слушает, фиксирует и анализирует заявления из США по теме новых антироссийских санкций.
🟦 Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Киев.
Ранее Вучич сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.
🟦 Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, американцам сейчас не до украинского урегулирования.
🟦 Региональные власти и МЧС в Свердловской области принимают все необходимые меры на фоне сложившейся в регионе паводковой ситуации.