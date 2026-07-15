Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин - 15.07.2026 Украина.ру
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Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин
Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин - 15.07.2026 Украина.ру
Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин
На Харьковском направлении штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в северо-восточных районах области. Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань, где ВС России уже продвинулись вглубь населенного пункта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-07-15T05:30
2026-07-15T05:30
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Продолжая тему харьковского направления, Алёхин сообщил, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" развивают успешное наступление в северо-восточных районах Харьковской области. "Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань. ВС РФ уже продвинулись вглубь населенного пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий со стороны населенных пунктов Слатино и Золочев", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, за минувшие сутки на этом участке ВСУ потеряли больше 30 военнослужащих. "Уничтожены танк Т-64, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-101, израильская РЛС RADA, минометы, пикапы, БПЛА и НРТК", — перечислил Алёхин.Под Волчанском бои носят затяжной характер. "Бои продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района", — отметил эксперт."Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, геннадий алехин, россия, волчанск, сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Харьковская область, Геннадий Алехин, Россия, Волчанск, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин

05:30 15.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Харьковском направлении штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в северо-восточных районах области. Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань, где ВС России уже продвинулись вглубь населенного пункта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Продолжая тему харьковского направления, Алёхин сообщил, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" развивают успешное наступление в северо-восточных районах Харьковской области.
"Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань. ВС РФ уже продвинулись вглубь населенного пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий со стороны населенных пунктов Слатино и Золочев", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, за минувшие сутки на этом участке ВСУ потеряли больше 30 военнослужащих. "Уничтожены танк Т-64, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-101, израильская РЛС RADA, минометы, пикапы, БПЛА и НРТК", — перечислил Алёхин.
Под Волчанском бои носят затяжной характер. "Бои продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района", — отметил эксперт.
"Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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