https://ukraina.ru/20260715/shturmovye-podrazdeleniya-severa-razvivayut-nastuplenie-v-kharkovskoy-oblasti--alekhin-1081472053.html

Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин

Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин - 15.07.2026 Украина.ру

Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин

На Харьковском направлении штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в северо-восточных районах области. Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань, где ВС России уже продвинулись вглубь населенного пункта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-07-15T05:30

2026-07-15T05:30

2026-07-15T05:30

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Продолжая тему харьковского направления, Алёхин сообщил, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" развивают успешное наступление в северо-восточных районах Харьковской области. "Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань. ВС РФ уже продвинулись вглубь населенного пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий со стороны населенных пунктов Слатино и Золочев", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, за минувшие сутки на этом участке ВСУ потеряли больше 30 военнослужащих. "Уничтожены танк Т-64, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-101, израильская РЛС RADA, минометы, пикапы, БПЛА и НРТК", — перечислил Алёхин.Под Волчанском бои носят затяжной характер. "Бои продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района", — отметил эксперт."Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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