Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих" - 15.07.2026 Украина.ру
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Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"
Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих" - 15.07.2026 Украина.ру
Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"
ФРГ не станет принимать участие в первых военных учениях "коалиции желающих". Об этом сообщает агентство DPA
2026-07-15T10:23
2026-07-15T10:23
новости
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польша
эммануэль макрон
александр стубб
такер карлсон
украина.ру
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По данным его источников, Берлин отказался от участия, посчитав предстоящие маневры слишком небольшими по масштабу.На днях президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал военные учения "коалиции желающих" в соседних с Украиной странах.Во вторник президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что эти учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил он.В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск назвал важным событием "совместное решение о том, что первые учения с участием французских и британских войск пройдут в Польше этой осенью".При этом Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих", писала газета Repubblica со ссылкой на источники. Болгария также не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил болгарский премьер Румен Радев.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, польша, эммануэль макрон, александр стубб, такер карлсон, украина.ру
Новости, Германия, Украина, Польша, Эммануэль Макрон, Александр Стубб, Такер Карлсон, Украина.ру

Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"

10:23 15.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ФРГ не станет принимать участие в первых военных учениях "коалиции желающих". Об этом сообщает агентство DPA
По данным его источников, Берлин отказался от участия, посчитав предстоящие маневры слишком небольшими по масштабу.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал военные учения "коалиции желающих" в соседних с Украиной странах.
Во вторник президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что эти учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил он.
В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск назвал важным событием "совместное решение о том, что первые учения с участием французских и британских войск пройдут в Польше этой осенью".
При этом Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих", писала газета Repubblica со ссылкой на источники. Болгария также не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил болгарский премьер Румен Радев.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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