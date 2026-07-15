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Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"

Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих" - 15.07.2026 Украина.ру

Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"

ФРГ не станет принимать участие в первых военных учениях "коалиции желающих". Об этом сообщает агентство DPA

2026-07-15T10:23

2026-07-15T10:23

2026-07-15T10:23

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такер карлсон

украина.ру

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По данным его источников, Берлин отказался от участия, посчитав предстоящие маневры слишком небольшими по масштабу.На днях президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал военные учения "коалиции желающих" в соседних с Украиной странах.Во вторник президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что эти учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил он.В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск назвал важным событием "совместное решение о том, что первые учения с участием французских и британских войск пройдут в Польше этой осенью".При этом Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих", писала газета Repubblica со ссылкой на источники. Болгария также не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил болгарский премьер Румен Радев.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, польша, эммануэль макрон, александр стубб, такер карлсон, украина.ру