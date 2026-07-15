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Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"
Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих" - 15.07.2026 Украина.ру
Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"
ФРГ не станет принимать участие в первых военных учениях "коалиции желающих". Об этом сообщает агентство DPA
2026-07-15T10:23
2026-07-15T10:23
2026-07-15T10:23
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эммануэль макрон
александр стубб
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По данным его источников, Берлин отказался от участия, посчитав предстоящие маневры слишком небольшими по масштабу.На днях президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал военные учения "коалиции желающих" в соседних с Украиной странах.Во вторник президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что эти учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил он.В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск назвал важным событием "совместное решение о том, что первые учения с участием французских и британских войск пройдут в Польше этой осенью".При этом Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих", писала газета Repubblica со ссылкой на источники. Болгария также не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил болгарский премьер Румен Радев.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, польша, эммануэль макрон, александр стубб, такер карлсон, украина.ру
Новости, Германия, Украина, Польша, Эммануэль Макрон, Александр Стубб, Такер Карлсон, Украина.ру
Германия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих"
ФРГ не станет принимать участие в первых военных учениях "коалиции желающих". Об этом сообщает агентство DPA
По данным его источников, Берлин отказался от участия, посчитав предстоящие маневры слишком небольшими по масштабу.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал военные учения "коалиции желающих" в соседних с Украиной странах.
Во вторник президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что эти учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил он.
В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск назвал важным событием "совместное решение о том, что первые учения с участием французских и британских войск пройдут в Польше этой осенью".
При этом Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих", писала газета Repubblica со ссылкой на источники. Болгария также не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил болгарский премьер Румен Радев.