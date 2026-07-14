Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA - 14.07.2026 Украина.ру
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Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA
Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA - 14.07.2026 Украина.ру
Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA
Трамп теряет поддержку внутри движения MAGA, и проблема внутреннего фронта является для него очень серьезной. Демократы уже начинают раскачивать идею о том, что президент США — это "марионетка Израиля". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-07-14T05:30
2026-07-14T05:30
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Отвечая на вопрос о том, откатилась ли ситуация к февралю, когда США были сосредоточены на Ближнем Востоке, Сидоров заявил, что затяжная война в этом регионе действительно осложнит Трампу внимание к Украине.Он отметил, что затяжная война на Ближнем Востоке означает, что администрации президента США будет сложно заниматься вопросами Европы и Украины. "В Америке демократы уже начинают раскачивать под выборы идею о том, что Трамп — это марионетка Израиля, марионетка [премьера Биньямина] Нетаньяху", — пояснил он.По словам эксперта, американский лидер теряет поддержку внутри движения MAGA ("Make America Great Again" — политический лозунг и движение, тесно связанное с Дональдом Трампом. — Ред.)."Почти все "говорящие головы" этого движения уже против Трампа. Это же касается и рядовых членов. Так что проблема внутреннего фронта является очень серьезной для Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Арсения Ищенко "Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, израиль, дональд трамп, украина.ру, сша, главные новости, главное, мир, биньямин нетаньяху, ближний восток, международные отношения, украина аналитика, трамп и украина, война на ближнем востоке
Новости, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Украина.ру, США, Главные новости, главное, мир, Биньямин Нетаньяху, Ближний Восток, международные отношения, Украина аналитика, Трамп и Украина, война на Ближнем Востоке

Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA

05:30 14.07.2026
 
© AP / Chip Somodevilla
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP / Chip Somodevilla
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Трамп теряет поддержку внутри движения MAGA, и проблема внутреннего фронта является для него очень серьезной. Демократы уже начинают раскачивать идею о том, что президент США — это "марионетка Израиля". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отвечая на вопрос о том, откатилась ли ситуация к февралю, когда США были сосредоточены на Ближнем Востоке, Сидоров заявил, что затяжная война в этом регионе действительно осложнит Трампу внимание к Украине.
Он отметил, что затяжная война на Ближнем Востоке означает, что администрации президента США будет сложно заниматься вопросами Европы и Украины. "В Америке демократы уже начинают раскачивать под выборы идею о том, что Трамп — это марионетка Израиля, марионетка [премьера Биньямина] Нетаньяху", — пояснил он.
По словам эксперта, американский лидер теряет поддержку внутри движения MAGA ("Make America Great Again" — политический лозунг и движение, тесно связанное с Дональдом Трампом. — Ред.).
"Почти все "говорящие головы" этого движения уже против Трампа. Это же касается и рядовых членов. Так что проблема внутреннего фронта является очень серьезной для Трампа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Арсения Ищенко "Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа" на сайте Украина.ру.
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