https://ukraina.ru/20260714/tramp--marionetka-izrailya-sidorov-obyasnil-kak-prezident-ssha-teryaet-podderzhku-maga-1081420032.html

Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA

Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA - 14.07.2026 Украина.ру

Трамп — марионетка Израиля? Сидоров объяснил, как президент США теряет поддержку MAGA

Трамп теряет поддержку внутри движения MAGA, и проблема внутреннего фронта является для него очень серьезной. Демократы уже начинают раскачивать идею о том, что президент США — это "марионетка Израиля". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-07-14T05:30

2026-07-14T05:30

2026-07-14T05:30

новости

украина

израиль

дональд трамп

украина.ру

сша

главные новости

главное

мир

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077677212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6add0f9494815f7be60bbf01c27c1f10.jpg

Отвечая на вопрос о том, откатилась ли ситуация к февралю, когда США были сосредоточены на Ближнем Востоке, Сидоров заявил, что затяжная война в этом регионе действительно осложнит Трампу внимание к Украине.Он отметил, что затяжная война на Ближнем Востоке означает, что администрации президента США будет сложно заниматься вопросами Европы и Украины. "В Америке демократы уже начинают раскачивать под выборы идею о том, что Трамп — это марионетка Израиля, марионетка [премьера Биньямина] Нетаньяху", — пояснил он.По словам эксперта, американский лидер теряет поддержку внутри движения MAGA ("Make America Great Again" — политический лозунг и движение, тесно связанное с Дональдом Трампом. — Ред.)."Почти все "говорящие головы" этого движения уже против Трампа. Это же касается и рядовых членов. Так что проблема внутреннего фронта является очень серьезной для Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Арсения Ищенко "Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа" на сайте Украина.ру.

украина

израиль

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, израиль, дональд трамп, украина.ру, сша, главные новости, главное, мир, биньямин нетаньяху, ближний восток, международные отношения, украина аналитика, трамп и украина, война на ближнем востоке