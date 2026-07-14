https://ukraina.ru/20260714/ot-udarov-po-portam-do-blokady-morya-zhavoronkov-o-novoy-strategii-v-chernomorskom-regione-1081455302.html

"От ударов по портам до блокады моря": Жаворонков о новой стратегии в Черноморском регионе

"От ударов по портам до блокады моря": Жаворонков о новой стратегии в Черноморском регионе - 14.07.2026 Украина.ру

"От ударов по портам до блокады моря": Жаворонков о новой стратегии в Черноморском регионе

Историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков рассказал о возможных целях атак, роли беспилотников, ракетного оружия и... Украина.ру, 14.07.2026

2026-07-14T15:29

2026-07-14T15:29

2026-07-14T15:29

видео

россия

одесская область

украина

вмф

судоходство

прогнозы сво

атака бпла

дроны

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081455167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_699c1e89d863becc1de0f85ab5689d14.png

Историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков рассказал о возможных целях атак, роли беспилотников, ракетного оружия и безэкипажных катеров, а также анализирует заявления о возможных ответных мерах в отношении украинского судоходства.Почему именно порты Одесской области становятся ключевым направлением? Какие сценарии могут развиваться дальше — от расширения ударов до ограничения выхода Украины к морю? Смотрите в видео.

россия

одесская область

украина

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, одесская область, украина, вмф, судоходство, прогнозы сво, атака бпла, дроны, черное море, видео