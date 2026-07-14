https://ukraina.ru/20260714/ot-udarov-po-portam-do-blokady-morya-zhavoronkov-o-novoy-strategii-v-chernomorskom-regione-1081455302.html
"От ударов по портам до блокады моря": Жаворонков о новой стратегии в Черноморском регионе
"От ударов по портам до блокады моря": Жаворонков о новой стратегии в Черноморском регионе - 14.07.2026 Украина.ру
"От ударов по портам до блокады моря": Жаворонков о новой стратегии в Черноморском регионе
Историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков рассказал о возможных целях атак, роли беспилотников, ракетного оружия и... Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T15:29
2026-07-14T15:29
2026-07-14T15:29
видео
россия
одесская область
украина
вмф
судоходство
прогнозы сво
атака бпла
дроны
черное море
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Историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков рассказал о возможных целях атак, роли беспилотников, ракетного оружия и безэкипажных катеров, а также анализирует заявления о возможных ответных мерах в отношении украинского судоходства.Почему именно порты Одесской области становятся ключевым направлением? Какие сценарии могут развиваться дальше — от расширения ударов до ограничения выхода Украины к морю? Смотрите в видео.
россия
одесская область
украина
черное море
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, одесская область, украина, вмф, судоходство, прогнозы сво, атака бпла, дроны, черное море, видео
Видео, Россия, Одесская область, Украина, ВМФ, судоходство, прогнозы СВО, атака БПЛА, дроны, Черное море