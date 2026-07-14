https://ukraina.ru/20260714/kto-budet-platit-za-ukrainu-ermakov-rasskazal-o-novoy-konfiguratsii-nato-i-roli-shvetsii-1081429207.html

Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции

Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции - 14.07.2026 Украина.ру

Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции

Генсек НАТО Марк Рютте проделал большую работу, чтобы саммит состоялся и повестка была комфортной для президента США Дональда Трампа. Ответственность за помощь Киеву возьмут Великобритания, Нидерланды и Швеция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков

2026-07-14T04:30

2026-07-14T04:30

2026-07-14T04:30

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Говоря о консолидации Запада, Ермаков отметил, что отдельные государства Европы заявляют, что у них нет сил или желания участвовать в определенных программах помощи Киеву. "Но решение принято, и кто-то должен взять это бремя на себя. Ответственность возьмут те, кто максимально заинтересован в давлении на Россию: Великобритания, Нидерланды и примкнувшие к ним шведы, которые неплохо заработают на милитаризации, проталкивая свои вооружения", — отметил Ермаков.Он также напомнил, что НАТО заменит американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry на более современные шведские Saab GlobalEye. "О совместной закупке до десяти новых самолетов объявил генсек альянса Марк Рютте на открытии саммита. Это достаточно серьезные деньги, и это сильно повышает статус Швеции как натовского союзника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.

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