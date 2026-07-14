Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции - 14.07.2026 Украина.ру
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Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции
Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции - 14.07.2026 Украина.ру
Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции
Генсек НАТО Марк Рютте проделал большую работу, чтобы саммит состоялся и повестка была комфортной для президента США Дональда Трампа. Ответственность за помощь Киеву возьмут Великобритания, Нидерланды и Швеция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
2026-07-14T04:30
2026-07-14T04:30
новости
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вооружения
военная помощь
военная помощь украине
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Говоря о консолидации Запада, Ермаков отметил, что отдельные государства Европы заявляют, что у них нет сил или желания участвовать в определенных программах помощи Киеву. "Но решение принято, и кто-то должен взять это бремя на себя. Ответственность возьмут те, кто максимально заинтересован в давлении на Россию: Великобритания, Нидерланды и примкнувшие к ним шведы, которые неплохо заработают на милитаризации, проталкивая свои вооружения", — отметил Ермаков.Он также напомнил, что НАТО заменит американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry на более современные шведские Saab GlobalEye. "О совместной закупке до десяти новых самолетов объявил генсек альянса Марк Рютте на открытии саммита. Это достаточно серьезные деньги, и это сильно повышает статус Швеции как натовского союзника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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новости, швеция, украина, киев, дональд трамп, украина.ру, вооружения, военная помощь, военная помощь украине, великобритания, нидерланды, рютте, главные новости, главное, самолет, милитаризация, нато, россия
Новости, Швеция, Украина, Киев, Дональд Трамп, Украина.ру, вооружения, военная помощь, военная помощь Украине, Великобритания, Нидерланды, Рютте, Главные новости, главное, самолет, милитаризация, НАТО, Россия

Кто будет платить за Украину: Ермаков рассказал о новой конфигурации НАТО и роли Швеции

04:30 14.07.2026
 
© REUTERS / Umit Bektas
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
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Генсек НАТО Марк Рютте проделал большую работу, чтобы саммит состоялся и повестка была комфортной для президента США Дональда Трампа. Ответственность за помощь Киеву возьмут Великобритания, Нидерланды и Швеция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
Говоря о консолидации Запада, Ермаков отметил, что отдельные государства Европы заявляют, что у них нет сил или желания участвовать в определенных программах помощи Киеву.
"Но решение принято, и кто-то должен взять это бремя на себя. Ответственность возьмут те, кто максимально заинтересован в давлении на Россию: Великобритания, Нидерланды и примкнувшие к ним шведы, которые неплохо заработают на милитаризации, проталкивая свои вооружения", — отметил Ермаков.
Он также напомнил, что НАТО заменит американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry на более современные шведские Saab GlobalEye.
"О совместной закупке до десяти новых самолетов объявил генсек альянса Марк Рютте на открытии саммита. Это достаточно серьезные деньги, и это сильно повышает статус Швеции как натовского союзника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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