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Константинов объяснил, как киевский режим пытается провоцировать Россию

Константинов объяснил, как киевский режим пытается провоцировать Россию - 14.07.2026 Украина.ру

Константинов объяснил, как киевский режим пытается провоцировать Россию

Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регионов России является намеренной провокацией киевского режима, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов

2026-07-14T14:58

2026-07-14T14:58

2026-07-14T14:58

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"Они намеренно провоцируют нас на переход военного конфликта на новый уровень. Нынешней киевской верхушке нужно получить основания для длительного периода нахождения у власти", - сказал Константинов.По его словам, киевский режим также заинтересован в эскалации конфликта, чтобы получить новые транши помощи со стороны Запада. Ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале рассказал, что за неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека (в том числе 13 детей), погибли 40 человек (один несовершеннолетний). Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России около шести тысяч боеприпасов. О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, владимир константинов, вооруженные силы украины, украина.ру, родион мирошник, белгородская область