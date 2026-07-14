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Константинов объяснил, как киевский режим пытается провоцировать Россию
Константинов объяснил, как киевский режим пытается провоцировать Россию - 14.07.2026 Украина.ру
Константинов объяснил, как киевский режим пытается провоцировать Россию
Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регионов России является намеренной провокацией киевского режима, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
2026-07-14T14:58
2026-07-14T14:58
2026-07-14T14:58
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владимир константинов
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родион мирошник
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"Они намеренно провоцируют нас на переход военного конфликта на новый уровень. Нынешней киевской верхушке нужно получить основания для длительного периода нахождения у власти", - сказал Константинов.По его словам, киевский режим также заинтересован в эскалации конфликта, чтобы получить новые транши помощи со стороны Запада. Ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале рассказал, что за неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека (в том числе 13 детей), погибли 40 человек (один несовершеннолетний). Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России около шести тысяч боеприпасов. О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, владимир константинов, вооруженные силы украины, украина.ру, родион мирошник, белгородская область
Новости, Россия, Запад, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Родион Мирошник, Белгородская область
Константинов объяснил, как киевский режим пытается провоцировать Россию
Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регионов России является намеренной провокацией киевского режима, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
"Они намеренно провоцируют нас на переход военного конфликта на новый уровень. Нынешней киевской верхушке нужно получить основания для длительного периода нахождения у власти", - сказал Константинов.
По его словам, киевский режим также заинтересован в эскалации конфликта, чтобы получить новые транши помощи со стороны Запада.
"Они не парятся о своей стране. Если бы они переживали как нормальный человек, то давно были бы договоренности", - добавил глава парламента.
Ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале рассказал, что за неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека (в том числе 13 детей), погибли 40 человек (один несовершеннолетний). Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России около шести тысяч боеприпасов.
О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.