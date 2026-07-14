https://ukraina.ru/20260714/ermakov-evropa-ne-gotovitsya-k-pryamoy-voyne-s-rossiey-no-naraschivaet-potentsial-davleniya-1081446995.html

Ермаков: Европа не готовится к прямой войне с Россией, но наращивает потенциал давления

Ермаков: Европа не готовится к прямой войне с Россией, но наращивает потенциал давления - 14.07.2026 Украина.ру

Ермаков: Европа не готовится к прямой войне с Россией, но наращивает потенциал давления

Европейские страны наращивают военный потенциал, но открытый конфликт с Россией им не нужен, заявил военный политолог. По его словам, милитаризация НАТО служит маскировкой для создания инфраструктуры постоянного давления на Москву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков

2026-07-14T12:33

2026-07-14T12:33

2026-07-14T12:33

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Отвечая на вопрос о том, готовится ли Европа к прямой войне с Россией, Ермаков заявил, что открытый конфликт союзникам не нужен, но они наращивают потенциал для давления.Он отметил, что Альянс наращивает потенциал и сопровождает это воинственной риторикой. "Весь этот бред западных экспертов о том, что "Россия вот-вот нападет", нужен лишь для маскировки их собственных целей", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, им не нужен открытый вооруженный конфликт прямо сейчас. "Им жизненно необходим потенциал для военно-силового давления", — отметил Ермаков.Он подчеркнул, что в декларации НАТО прямо указано: страны Альянса исходят из необходимости иметь военное превосходство. "Создавая развитую инфраструктуру и развертывая базы по всей Европе, они хотят иметь возможность оказывать постоянное давление на Россию", — добавил эксперт."Милитаризация и воинственная риторика — это маскировка для наращивания военного превосходства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.

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