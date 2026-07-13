https://ukraina.ru/20260713/itogi-130726-ukraina-lishilas-vazhnogo-rusofoba-v-ssha-polsha-zakryvaet-dveri-ukraintsam-1081419818.html

Итоги 13.07.26: Украина лишилась важного русофоба в США, Польша закрывает двери украинцам

Итоги 13.07.26: Украина лишилась важного русофоба в США, Польша закрывает двери украинцам - 13.07.2026 Украина.ру

Итоги 13.07.26: Украина лишилась важного русофоба в США, Польша закрывает двери украинцам

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Польша заявила о возможных новых ограничениях для украинцев призывного возраста, которые хотят получить временную защиту... Украина.ру, 13.07.2026

2026-07-13T17:21

2026-07-13T17:21

2026-07-13T17:21

видео

сша

украина

польша

линдси грэм

ольга стефанишина

ес

фсб

кадровые перестановки

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Польша заявила о возможных новых ограничениях для украинцев призывного возраста, которые хотят получить временную защиту в ЕС. Речь может идти не только о мужчинах, но и о женщинах, подпадающих под категорию военнообязанных.Одновременно в США произошла серьёзная потеря для Киева — смерть сенатора Линдси Грэма (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). На этом фоне стало известно об уходе посла Украины в США Ольги Стефанишиной. СМИ обсуждают возможное назначение на этот пост бывшего премьер-министра Юлии Свириденко.Также разбираем заявление ФСБ России о предотвращении подготовки атак на военные аэродромы и главные события дня.

сша

украина

польша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, украина, польша, линдси грэм, ольга стефанишина, ес, фсб, кадровые перестановки, видео