Итоги 13.07.26: Украина лишилась важного русофоба в США, Польша закрывает двери украинцам
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Польша заявила о возможных новых ограничениях для украинцев призывного возраста, которые хотят получить временную защиту в ЕС. Речь может идти не только о мужчинах, но и о женщинах, подпадающих под категорию военнообязанных.
Одновременно в США произошла серьёзная потеря для Киева — смерть сенатора Линдси Грэма (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). На этом фоне стало известно об уходе посла Украины в США Ольги Стефанишиной. СМИ обсуждают возможное назначение на этот пост бывшего премьер-министра Юлии Свириденко.
Также разбираем заявление ФСБ России о предотвращении подготовки атак на военные аэродромы и главные события дня.
Одновременно в США произошла серьёзная потеря для Киева — смерть сенатора Линдси Грэма (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). На этом фоне стало известно об уходе посла Украины в США Ольги Стефанишиной. СМИ обсуждают возможное назначение на этот пост бывшего премьер-министра Юлии Свириденко.
Также разбираем заявление ФСБ России о предотвращении подготовки атак на военные аэродромы и главные события дня.
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