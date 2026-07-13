https://ukraina.ru/20260713/ermakov-o-konsolidatsii-zapada-tramp-ne-vyydet-iz-igry-protiv-rossii-1081422186.html

Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"

Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России" - 13.07.2026 Украина.ру

Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"

Трамп не выйдет из игры против России, а консолидация Запада неизбежна, поскольку без мощной коалиции США не обладают военным превосходством. Большую работу по сближению позиций проделал генсек НАТО Марк Рютте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков

2026-07-13T18:11

2026-07-13T18:11

2026-07-13T18:11

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Отвечая на вопрос о том, была ли угроза выхода США из НАТО тактической игрой или реальным намерением, Ермаков заявил, что здесь присутствуют оба фактора.По словам эксперта, позиция Трампа объясняется двумя факторами: с одной стороны, это создание информационного шума, с другой — его собственное изменение, поскольку он понял, что США не обладают военным превосходством без мощной коалиции.. "Оказывается, что без мощной коалиции США не обладают военным превосходством над серьезными геополитическими противниками. И Трамп волей-неволей соглашается, что союзники нужны", — пояснил он.По словам эксперта, американский лидер будет давить на европейцев, но существует глубокая взаимозависимость. "Большую работу здесь проделал генсек НАТО Марк Рютте. Он проявил себя как сильный стратег и бюрократ", — отметил Ермаков.Он подчеркнул, что решение принято, и кто-то должен взять бремя на себя. "Ответственность возьмут те, кто максимально заинтересован в давлении на Россию: Великобритания, Нидерланды и примкнувшие к ним шведы", — добавил эксперт."Трамп не выйдет из игры против России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Также на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.

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