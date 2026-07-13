Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России" - 13.07.2026 Украина.ру
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Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"
Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России" - 13.07.2026 Украина.ру
Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"
Трамп не выйдет из игры против России, а консолидация Запада неизбежна, поскольку без мощной коалиции США не обладают военным превосходством. Большую работу по сближению позиций проделал генсек НАТО Марк Рютте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
2026-07-13T18:11
2026-07-13T18:11
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Отвечая на вопрос о том, была ли угроза выхода США из НАТО тактической игрой или реальным намерением, Ермаков заявил, что здесь присутствуют оба фактора.По словам эксперта, позиция Трампа объясняется двумя факторами: с одной стороны, это создание информационного шума, с другой — его собственное изменение, поскольку он понял, что США не обладают военным превосходством без мощной коалиции.. "Оказывается, что без мощной коалиции США не обладают военным превосходством над серьезными геополитическими противниками. И Трамп волей-неволей соглашается, что союзники нужны", — пояснил он.По словам эксперта, американский лидер будет давить на европейцев, но существует глубокая взаимозависимость. "Большую работу здесь проделал генсек НАТО Марк Рютте. Он проявил себя как сильный стратег и бюрократ", — отметил Ермаков.Он подчеркнул, что решение принято, и кто-то должен взять бремя на себя. "Ответственность возьмут те, кто максимально заинтересован в давлении на Россию: Великобритания, Нидерланды и примкнувшие к ним шведы", — добавил эксперт."Трамп не выйдет из игры против России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Также на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, запад, дональд трамп, нато, украина.ру, мир без границ, великобритания, нидерланды, рютте, новости россии, международные отношения, международная политика, альянс, геополитика
Новости, США, Россия, Запад, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Мир без границ, Великобритания, Нидерланды, Рютте, новости России, международные отношения, Международная политика, альянс, геополитика

Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"

18:11 13.07.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP / Alex Brandon
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Трамп не выйдет из игры против России, а консолидация Запада неизбежна, поскольку без мощной коалиции США не обладают военным превосходством. Большую работу по сближению позиций проделал генсек НАТО Марк Рютте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о том, была ли угроза выхода США из НАТО тактической игрой или реальным намерением, Ермаков заявил, что здесь присутствуют оба фактора.
По словам эксперта, позиция Трампа объясняется двумя факторами: с одной стороны, это создание информационного шума, с другой — его собственное изменение, поскольку он понял, что США не обладают военным превосходством без мощной коалиции..
"Оказывается, что без мощной коалиции США не обладают военным превосходством над серьезными геополитическими противниками. И Трамп волей-неволей соглашается, что союзники нужны", — пояснил он.
По словам эксперта, американский лидер будет давить на европейцев, но существует глубокая взаимозависимость. "Большую работу здесь проделал генсек НАТО Марк Рютте. Он проявил себя как сильный стратег и бюрократ", — отметил Ермаков.
Он подчеркнул, что решение принято, и кто-то должен взять бремя на себя. "Ответственность возьмут те, кто максимально заинтересован в давлении на Россию: Великобритания, Нидерланды и примкнувшие к ним шведы", — добавил эксперт.
"Трамп не выйдет из игры против России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
Также на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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