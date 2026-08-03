https://ukraina.ru/20260803/neravnyy-boy-v-odesse-ukraintsy-otstrelivayutsya-ot-okhotnikov-na-lyudey-1082110827.html

Неравный бой в Одессе. Украинцы отстреливаются от охотников на людей

Неравный бой в Одессе. Украинцы отстреливаются от охотников на людей - 03.08.2026 Украина.ру

Неравный бой в Одессе. Украинцы отстреливаются от охотников на людей

Житель Одессы открыл огонь по представителям украинского ТЦК, которые устроили облаву, захватывая в его дворе случайных прохожих. Инцидент попал в несколько видеозаписей, которые быстро распространились в соцсетях

2026-08-03T15:26

2026-08-03T15:26

2026-08-03T15:26

эксклюзив

одесса

украина

михаил драпатый

киевская область

тцк

юлия мендель

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Судя по опубликованным видео, людоловы скрутили на улице неизвестного человека, собираясь затащить его в свой автобус. Но из дома выскочил тридцатидвухлетний мужчина, несколько раз выстрелил в направлении тэцэкашников, после чего схватил камень и разбил стекло в их автомобиле. Четверо могилизаторов получили огнестрельные ранения разной степени тяжести, а стрелка схватили прибывшие на место событий спецназовцы.Украинцы оживленно обсуждают в соцсетях действия одессита. Они призывают собирать деньги на адвоката, чтобы организовать его защиту в суде. Комментаторы отмечают, что молодой человек по своей воле заступился за постороннего человека, которого незаконно похитили охотники на людей. А украинские власти опасаются, что действия стрелка станут своего рода прецедентом, побуждая жителей страны к активному сопротивлению людоловам.Деятельность украинского ТЦК приняла в последние недели характер настоящего криминального беспредела. Новый главнокомандующий украинской армии Михаил Драпатый объявил о решении приостановить набор людей в печально известные штурмовые полки, куда направляют большую часть отловленных на улицах украинцев. Но эта показушная инициатива оказалась вброшенным со стороны Банковой антикризом. После прихода Драпатого охота на людей заметно активизировалась. Причем тэцэкашники ведут себя с украинцами как настоящие оккупанты, избивая и даже убивая ни в чем не повинных граждан.Представители ТЦК похитили в Киевской области больного мужчину, который страдал сахарным диабетом и с трудом передвигался из-за болезни ног. Родственники обратились с жалобой в местную полицию, где их заверили, что диабетик непригоден к военной службе и вскоре вернется домой. Но похищенный человек бесследно исчез. Позже удалось выяснить, что мужчину убили украинские военкомы. Они же тайно похоронили свою жертву в безымянной могиле.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что ему известны по меньшей мере четыре подобных случая, когда мобилизованных граждан убили непосредственно в помещениях ТЦК.По словам правозащитников, подобные убийства обычно происходят при задержаниях – потому что украинские могилизаторы жестко избивают схваченных мужчин, чтобы подавить у них волю к сопротивлению, и сразу же отправить на смерть – в "штурмА".На днях в сети появилось видео человека, которого поколотили боевики из криворожского ТЦК. На теле мужчины заметны многочисленные багровые гематомы. Пострадавший не мог нормально ходить, потому что похитители беспощадно топтали его тяжёлыми сапогами. А в Харькове похитители избивали мужчину прямо не детской площадке, на глазах у игравших рядом несовершеннолетних.Избивают и женщин. Еще один видеоролик, записанный жителями Днепра, запечатлел эпизод, когда тэцэкашники устроили расправу над тремя украинками, пытавшимися остановить схвативших человека могилизаторов. Одна получила пулевое ранение, другую залили перцовым газом, а третьей переехали ногу – когда она пыталась закрыть своим телом выезд для бусика ТЦК. При этом, местная полиция отказалась реагировать на жалобы пострадавших, покрывая преступные действия людоловов.Список потенциальных целей этого уличного террора постоянно растет. Пресс-служба так называемого "Донецкого областного территориального центра комплектования" опубликовала сообщение, что восемь категорий украинских граждан потеряли право на отсрочку от мобилизации, превратившись в законные цели для военкомов.Среди тех, кто больше не может рассчитывать на отсрочку, оказались студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, получающие второе высшее образование украинцы, многодетные мужчины с задолженностью по алиментам, ухаживающие за женой с инвалидностью, работники предприятий минобороны, часть родителей-одиночек и даже некоторые инвалиды I и II группы, которых принудительно заставляют проходить медосмотр по новой.В украинских соцстетях рассказывают, что на этих "медосмотрах" признают годными даже тяжелых больных. На днях в Киеве мобилизовали рэпера Андрея Зипулю, учившегося в специнтернате для детей с задержкой психического развития, который получил специфическую известность, записывая на видео бессвязные комментарии. По словам журналистов, его провели через военно-врачебную комиссию буквально за пять минут. Хотя все понимали, что этот "призывник" неадекватен.Отчаявшиеся украинцы начинают мстить медицинским работникам, которые участвуют в таких фиктивных осмотрах. Тридцатилетний мобилизованный мужчина на днях зарезал во врачебном кабинете киевского врача, проигнорировавшего его жалобы на плохое самочувствие и медицинские справки."После того как мужчина понял, что его признают годным к службе, он нанес врачу около семнадцати хаотичных ударов ножом в грудь, шею и руки. Нож мужчина имел при себе в сумке. В результате полученных травм женщина-медик скончалась на месте", – рассказывается об этом инциденте в заявлении украинской прокуратуры.Этот бесконечный кошмар не выдерживают даже некоторые военкомы. Один из них покончил с собой прямо в служебном помещении Яворовского районного ТЦК в городе Мостиска. А другой сотрудник "территориального центра комплектования" умер в Одесской области от передозировки наркотическими веществами, которыми накачивают себя перед облавами охотники на людей.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель публично прокомментировала стрельбу в Одессе, заявив о том, что ее спровоцировали преступные действия сотрудников ТЦК."Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие", – написала она по этому поводу в своем блоге, обсуждая видео, где стрелок дает отпор людоловам.И число отчаявшихся людей растет на Украине каждый день.Читайте об этом в материале: На Украине мобилизовали рэпера с психическим расстройством.

https://ukraina.ru/20260730/izbivali-palkami-rasstrelivali-pri--otstuplenii-na-ukraine-vskryli-chudovischnye-prestupleniya-v-vsu-i-1082003773.html

https://ukraina.ru/20260710/kladbischa---eto-pribylno-kak-proiskhodit-usmirenie-vzbuntovavshikhsya-protiv-ttsk-lvovyan-1081300629.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, одесса, украина, михаил драпатый, киевская область, тцк, юлия мендель