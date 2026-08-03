"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах - 03.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260803/poka-ukraine-sheyu-ne-svernem-s-nami-govorit-ne-stanut-ischenko-o-peregovorakh-1082047132.html
"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах
"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах - 03.08.2026 Украина.ру
"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах
Запад воспримет поражение Украины как тактическую победу России, но не стратегическую. Британия готовила провокации на Балтике, но союзники испугались без поддержки США. У Запада два сценария: экономическая конфронтация или новая прокси-война
2026-08-03T06:30
2026-08-03T06:30
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
дональд трамп
миа "россия сегодня"
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_026f169b91da5faac8165325adfeb636.jpg
Но Россия дала понять — ядерное оружие будет применено первой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По словам эксперта, Запад не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше. Британия и ее союзники готовили провокацию на Балтике с блокированием российских портов еще до разгрома Украины.Эксперт отметил, что теперь у западных планировщиков есть два базовых сценария: экономическое противостояние или новая прокси-война вместо Украины."Россия дала понять, что она будет применять ядерное оружие и будет применять его первой. В том числе по неядерным странам. В нашей обновленной доктрине специально сделали оговорку, что по воюющим с Россией неядерным странам может быть применено ядерное оружие, если ее поддерживают ядерные державы", — заявил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Россия пытается покончить с Украиной, избежав столкновения с Европой, и одновременно начать длительный переговорный процесс."Это уже не переговоры между Россией и США. Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Но это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1eb4b2e1f94dad447693c3e59473e96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, миа "россия сегодня", украина.ру
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, МИА "Россия сегодня", Украина.ру

"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах

06:30 03.08.2026
 
© AP / Maryam Majd
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP / Maryam Majd
Читать в
ДзенTelegram
Запад воспримет поражение Украины как тактическую победу России, но не стратегическую. Британия готовила провокации на Балтике, но союзники испугались без поддержки США. У Запада два сценария: экономическая конфронтация или новая прокси-война
Но Россия дала понять — ядерное оружие будет применено первой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, Запад не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше. Британия и ее союзники готовили провокацию на Балтике с блокированием российских портов еще до разгрома Украины.
"Правда, к тому моменту Украине уже стало настолько плохо, что те, кто должен был вступить в конфликт на ее стороне, призадумались. Сначала прибалты, а потом и поляки стали делать заявления в духе: "Мы готовы воевать с Россией с большим удовольствием. Но только если мы будем уверены, что США нас не бросят"", — пояснил Ищенко.
Эксперт отметил, что теперь у западных планировщиков есть два базовых сценария: экономическое противостояние или новая прокси-война вместо Украины.
"Россия дала понять, что она будет применять ядерное оружие и будет применять его первой. В том числе по неядерным странам. В нашей обновленной доктрине специально сделали оговорку, что по воюющим с Россией неядерным странам может быть применено ядерное оружие, если ее поддерживают ядерные державы", — заявил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что Россия пытается покончить с Украиной, избежав столкновения с Европой, и одновременно начать длительный переговорный процесс.
"Это уже не переговоры между Россией и США. Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Но это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — резюмировал Ищенко.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЗападРостислав ИщенкоДональд ТрампМИА "Россия сегодня"Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:18Дроны ВСУ ночью заминировали въезд в Энергодар и автодороги в промзоне. В результате подрывов пострадали несколько человек, сообщил мэр Максим Пухов
08:05В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия
08:00Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе
07:45ПВО за ночь сбила больше 130 вражеских дронов над Россией
07:41Губернатор штата Вашингтон в США заявил об "ужасной ситуации" из-за лесных пожаров
07:27Украина за неделю. Хитрый Трамп, третий Драпатый, седьмой Федоров и 8,3 миллиарда долларов
07:24"Катастрофа": министр труда Германии оценила ситуацию с бюджетом и рабочими местами
07:00Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия
06:42В Одессе задержали мужчину, открывшего стрельбу по людоловам
06:30"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах
06:21Поставки американского оружия Украине сократились почти в пять раз со времен Байдена
05:53Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
05:30"Украина нам не нужна": Прокопенко о целях России и инструментах воздействия
05:00"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО
04:30"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
04:21Ракетную опасность объявили в 15 областях России
04:00ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника
03:58Крымский мост, ранее перекрытый из-за БПЛА, открыли для автотранспорта
03:17Израильский суд официально запретил властям использовать крокодилов для охраны тюрем
02:56Трамп отложил удар по Ирану и анонсировал новые переговоры по Ормузскому проливу
Лента новостейМолния