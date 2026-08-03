https://ukraina.ru/20260803/poka-ukraine-sheyu-ne-svernem-s-nami-govorit-ne-stanut-ischenko-o-peregovorakh-1082047132.html

"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах

"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах - 03.08.2026 Украина.ру

"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах

Запад воспримет поражение Украины как тактическую победу России, но не стратегическую. Британия готовила провокации на Балтике, но союзники испугались без поддержки США. У Запада два сценария: экономическая конфронтация или новая прокси-война

2026-08-03T06:30

2026-08-03T06:30

2026-08-03T06:30

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украина.ру

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Но Россия дала понять — ядерное оружие будет применено первой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По словам эксперта, Запад не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше. Британия и ее союзники готовили провокацию на Балтике с блокированием российских портов еще до разгрома Украины.Эксперт отметил, что теперь у западных планировщиков есть два базовых сценария: экономическое противостояние или новая прокси-война вместо Украины."Россия дала понять, что она будет применять ядерное оружие и будет применять его первой. В том числе по неядерным странам. В нашей обновленной доктрине специально сделали оговорку, что по воюющим с Россией неядерным странам может быть применено ядерное оружие, если ее поддерживают ядерные державы", — заявил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Россия пытается покончить с Украиной, избежав столкновения с Европой, и одновременно начать длительный переговорный процесс."Это уже не переговоры между Россией и США. Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Но это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, миа "россия сегодня", украина.ру