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"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах
"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах - 03.08.2026 Украина.ру
"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах
Запад воспримет поражение Украины как тактическую победу России, но не стратегическую. Британия готовила провокации на Балтике, но союзники испугались без поддержки США. У Запада два сценария: экономическая конфронтация или новая прокси-война
2026-08-03T06:30
2026-08-03T06:30
2026-08-03T06:30
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Но Россия дала понять — ядерное оружие будет применено первой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По словам эксперта, Запад не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше. Британия и ее союзники готовили провокацию на Балтике с блокированием российских портов еще до разгрома Украины.Эксперт отметил, что теперь у западных планировщиков есть два базовых сценария: экономическое противостояние или новая прокси-война вместо Украины."Россия дала понять, что она будет применять ядерное оружие и будет применять его первой. В том числе по неядерным странам. В нашей обновленной доктрине специально сделали оговорку, что по воюющим с Россией неядерным странам может быть применено ядерное оружие, если ее поддерживают ядерные державы", — заявил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Россия пытается покончить с Украиной, избежав столкновения с Европой, и одновременно начать длительный переговорный процесс."Это уже не переговоры между Россией и США. Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Но это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, миа "россия сегодня", украина.ру
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, МИА "Россия сегодня", Украина.ру
"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах
Запад воспримет поражение Украины как тактическую победу России, но не стратегическую. Британия готовила провокации на Балтике, но союзники испугались без поддержки США. У Запада два сценария: экономическая конфронтация или новая прокси-война
Но Россия дала понять — ядерное оружие будет применено первой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, Запад не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше. Британия и ее союзники готовили провокацию на Балтике с блокированием российских портов еще до разгрома Украины.
"Правда, к тому моменту Украине уже стало настолько плохо, что те, кто должен был вступить в конфликт на ее стороне, призадумались. Сначала прибалты, а потом и поляки стали делать заявления в духе: "Мы готовы воевать с Россией с большим удовольствием. Но только если мы будем уверены, что США нас не бросят"", — пояснил Ищенко.
Эксперт отметил, что теперь у западных планировщиков есть два базовых сценария: экономическое противостояние или новая прокси-война вместо Украины.
"Россия дала понять, что она будет применять ядерное оружие и будет применять его первой. В том числе по неядерным странам. В нашей обновленной доктрине специально сделали оговорку, что по воюющим с Россией неядерным странам может быть применено ядерное оружие, если ее поддерживают ядерные державы", — заявил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что Россия пытается покончить с Украиной, избежав столкновения с Европой, и одновременно начать длительный переговорный процесс.
"Это уже не переговоры между Россией и США. Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Но это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — резюмировал Ищенко.