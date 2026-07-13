https://ukraina.ru/20260713/13-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081408616.html

Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир

Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир - 13.07.2026 Украина.ру

Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.07.2026

2026-07-13T14:06

2026-07-13T14:06

2026-07-13T14:08

россия

новороссия

херсонская область

михаил делягин

анна ревякина

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Новороссия – Индия: в Сколково подписано соглашение о совместном кинопроекте "ДОНФИЛЬМА" и Ayasat Media. Гости: Екатерина Лашина - директор киностудии "ДОНФИЛЬМ", Мехак Гамзян - владелец индийской кинокомпании Ayasat Media.* Великие земляки. Ко дню рождения Павла Беспощадного – русского советского поэта. Гость: Анна Ревякина – поэтесса, "голос Донбасса".* Время Новороссии. Изменения в работе гостевых домов в Херсонской области. Гость: Роман Калинин, начальник отдела реализации государственных целевых программ и правового обеспечения Министерства курортов и туризма Херсонской области* Мы живем в России. Что происходит с правом собственности на квартиры, землю и предприятия после того, как Донбасс вошёл в состав Российской Федерации. Гость: Никита Нарыжный - ректор ДГУЮ Минюста России.* Лица Новороссии. От народного театра к большой профессиональной сцене. Гость: Игорь Сигнаевский, артист драмы Мариупольского республиканского академического русского драматического театра, член Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.* Большое интервью. О ситуации с топливом в России, а также о целях и задачах нашей экономики. Гость: Михаил Делягин – доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике.

россия

новороссия

херсонская область

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новороссия, херсонская область, михаил делягин, анна ревякина, новороссия сегодня, видео