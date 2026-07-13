Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир - 13.07.2026 Украина.ру
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Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир
Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир - 13.07.2026 Украина.ру
Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.07.2026
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новороссия
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михаил делягин
анна ревякина
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Новороссия – Индия: в Сколково подписано соглашение о совместном кинопроекте "ДОНФИЛЬМА" и Ayasat Media. Гости: Екатерина Лашина - директор киностудии "ДОНФИЛЬМ", Мехак Гамзян - владелец индийской кинокомпании Ayasat Media.* Великие земляки. Ко дню рождения Павла Беспощадного – русского советского поэта. Гость: Анна Ревякина – поэтесса, "голос Донбасса".* Время Новороссии. Изменения в работе гостевых домов в Херсонской области. Гость: Роман Калинин, начальник отдела реализации государственных целевых программ и правового обеспечения Министерства курортов и туризма Херсонской области* Мы живем в России. Что происходит с правом собственности на квартиры, землю и предприятия после того, как Донбасс вошёл в состав Российской Федерации. Гость: Никита Нарыжный - ректор ДГУЮ Минюста России.* Лица Новороссии. От народного театра к большой профессиональной сцене. Гость: Игорь Сигнаевский, артист драмы Мариупольского республиканского академического русского драматического театра, член Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.* Большое интервью. О ситуации с топливом в России, а также о целях и задачах нашей экономики. Гость: Михаил Делягин – доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике.
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россия, новороссия, херсонская область, михаил делягин, анна ревякина, новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Херсонская область, Михаил Делягин, Анна Ревякина, Новороссия сегодня

Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир

14:06 13.07.2026 (обновлено: 14:08 13.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Время Новороссии. Новороссия – Индия: в Сколково подписано соглашение о совместном кинопроекте "ДОНФИЛЬМА" и Ayasat Media. Гости: Екатерина Лашина - директор киностудии "ДОНФИЛЬМ", Мехак Гамзян - владелец индийской кинокомпании Ayasat Media.

* Великие земляки. Ко дню рождения Павла Беспощадного – русского советского поэта. Гость: Анна Ревякина – поэтесса, "голос Донбасса".

* Время Новороссии. Изменения в работе гостевых домов в Херсонской области. Гость: Роман Калинин, начальник отдела реализации государственных целевых программ и правового обеспечения Министерства курортов и туризма Херсонской области

* Мы живем в России. Что происходит с правом собственности на квартиры, землю и предприятия после того, как Донбасс вошёл в состав Российской Федерации. Гость: Никита Нарыжный - ректор ДГУЮ Минюста России.

* Лица Новороссии. От народного театра к большой профессиональной сцене. Гость: Игорь Сигнаевский, артист драмы Мариупольского республиканского академического русского драматического театра, член Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.

* Большое интервью. О ситуации с топливом в России, а также о целях и задачах нашей экономики. Гость: Михаил Делягин – доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике.
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