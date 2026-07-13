https://ukraina.ru/20260713/13-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081408616.html
Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир
Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир - 13.07.2026 Украина.ру
Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.07.2026
2026-07-13T14:06
2026-07-13T14:06
2026-07-13T14:08
россия
новороссия
херсонская область
михаил делягин
анна ревякина
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Новороссия – Индия: в Сколково подписано соглашение о совместном кинопроекте "ДОНФИЛЬМА" и Ayasat Media. Гости: Екатерина Лашина - директор киностудии "ДОНФИЛЬМ", Мехак Гамзян - владелец индийской кинокомпании Ayasat Media.* Великие земляки. Ко дню рождения Павла Беспощадного – русского советского поэта. Гость: Анна Ревякина – поэтесса, "голос Донбасса".* Время Новороссии. Изменения в работе гостевых домов в Херсонской области. Гость: Роман Калинин, начальник отдела реализации государственных целевых программ и правового обеспечения Министерства курортов и туризма Херсонской области* Мы живем в России. Что происходит с правом собственности на квартиры, землю и предприятия после того, как Донбасс вошёл в состав Российской Федерации. Гость: Никита Нарыжный - ректор ДГУЮ Минюста России.* Лица Новороссии. От народного театра к большой профессиональной сцене. Гость: Игорь Сигнаевский, артист драмы Мариупольского республиканского академического русского драматического театра, член Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.* Большое интервью. О ситуации с топливом в России, а также о целях и задачах нашей экономики. Гость: Михаил Делягин – доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике.
россия
новороссия
херсонская область
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081408292_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_85750e437c3d00ec06ab9b2e09ab0591.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новороссия, херсонская область, михаил делягин, анна ревякина, новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Херсонская область, Михаил Делягин, Анна Ревякина, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Новороссия – Индия: в Сколково подписано соглашение о совместном кинопроекте "ДОНФИЛЬМА" и Ayasat Media. Гости: Екатерина Лашина - директор киностудии "ДОНФИЛЬМ", Мехак Гамзян - владелец индийской кинокомпании Ayasat Media.
* Великие земляки. Ко дню рождения Павла Беспощадного – русского советского поэта. Гость: Анна Ревякина – поэтесса, "голос Донбасса".
* Время Новороссии. Изменения в работе гостевых домов в Херсонской области. Гость: Роман Калинин, начальник отдела реализации государственных целевых программ и правового обеспечения Министерства курортов и туризма Херсонской области
* Мы живем в России. Что происходит с правом собственности на квартиры, землю и предприятия после того, как Донбасс вошёл в состав Российской Федерации. Гость: Никита Нарыжный - ректор ДГУЮ Минюста России.
* Лица Новороссии. От народного театра к большой профессиональной сцене. Гость: Игорь Сигнаевский, артист драмы Мариупольского республиканского академического русского драматического театра, член Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.
* Большое интервью. О ситуации с топливом в России, а также о целях и задачах нашей экономики. Гость: Михаил Делягин – доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике.