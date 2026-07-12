Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь - 12.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260712/ukraina-bt-rekordy-vyplat-kreditory-poluchili-441-mln-za-iyun-1081370138.html
Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь
Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь - 12.07.2026 Украина.ру
Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь
Украина в июне выплатила $441,2 млн кредиторам. Это самый большой объем выплат в текущем году, свидетельствуют подсчеты СМИ
2026-07-12T08:36
2026-07-12T08:36
новости
украина
всемирный банк
минфин
мвф
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078070448_0:33:1260:742_1920x0_80_0_0_efc1e85c5bded5447b973fd371f4f986.jpg
Украина продолжает обслуживать свои долговые обязательства, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию. В июне страна выплатила кредиторам $441,2 млн, что стало самым большим объёмом выплат за 2026 год.Из этой суммы $211,5 млн направлены Всемирному банку, $171,5 млн — Международному валютному фонду, $51 млн — другим кредиторам, а $7,2 млн ушли на обслуживание государственных валютных облигаций.Всего за период с января по май Украина уже перечислила кредиторам более $1 млрд. При этом общая задолженность страны перед внешними и внутренними кредиторами составляет более $210 млрд. По прогнозам украинского Минфина, к концу года этот показатель может вырасти до $240 млрд.9 июля РИА Новости сообщило, что Киев столкнулся с жёсткой финансовой реальностью: Международный валютный фонд продолжает переносить выплату планового транша в $700 млн, который должен был поступить ещё 1 июня. Подробнее в материале МВФ более чем на месяц задерживает плановый транш кредита УкраинеБольше информации о ситуации вокруг Украины и её западных союзниках — в публикации Перспектива поддержки Киева Западом и террор против мирных жителей: комментарий МИД РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078070448_26:0:1226:900_1920x0_80_0_0_6c5708ad35add153b9aa8c3169e112d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всемирный банк, минфин, мвф, россия, киев
Новости, Украина, Всемирный банк, Минфин, МВФ, Россия, Киев

Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь

08:36 12.07.2026
 
© РИА Новости . Максим БогодвидФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать в
ДзенTelegram
Украина в июне выплатила $441,2 млн кредиторам. Это самый большой объем выплат в текущем году, свидетельствуют подсчеты СМИ
Украина продолжает обслуживать свои долговые обязательства, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию. В июне страна выплатила кредиторам $441,2 млн, что стало самым большим объёмом выплат за 2026 год.
Из этой суммы $211,5 млн направлены Всемирному банку, $171,5 млн — Международному валютному фонду, $51 млн — другим кредиторам, а $7,2 млн ушли на обслуживание государственных валютных облигаций.
Всего за период с января по май Украина уже перечислила кредиторам более $1 млрд. При этом общая задолженность страны перед внешними и внутренними кредиторами составляет более $210 млрд. По прогнозам украинского Минфина, к концу года этот показатель может вырасти до $240 млрд.
9 июля РИА Новости сообщило, что Киев столкнулся с жёсткой финансовой реальностью: Международный валютный фонд продолжает переносить выплату планового транша в $700 млн, который должен был поступить ещё 1 июня. Подробнее в материале МВФ более чем на месяц задерживает плановый транш кредита Украине
Больше информации о ситуации вокруг Украины и её западных союзниках — в публикации Перспектива поддержки Киева Западом и террор против мирных жителей: комментарий МИД России
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВсемирный банкМинфинМВФРоссияКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
17:34Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
17:28Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
16:57Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины
16:53Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА
16:47В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона
16:24Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
16:00Авиатор-пионер №3 Уточкин: 150 лет четырежды разбивавшемуся одесситу, умершему в психбольнице
15:45Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
15:33ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
14:59В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО
14:42Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
14:34Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев
14:03Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
14:03За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек
13:40Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
13:30Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
13:20"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе
13:14Памятник за предательство? Стоякин о странной судьбе обер-предателя в истории России
13:00Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Лента новостейМолния