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Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь

Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь - 12.07.2026 Украина.ру

Украина бьёт рекорды выплат: кредиторы получили $441 млн за июнь

Украина в июне выплатила $441,2 млн кредиторам. Это самый большой объем выплат в текущем году, свидетельствуют подсчеты СМИ

2026-07-12T08:36

2026-07-12T08:36

2026-07-12T08:36

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Украина продолжает обслуживать свои долговые обязательства, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию. В июне страна выплатила кредиторам $441,2 млн, что стало самым большим объёмом выплат за 2026 год.Из этой суммы $211,5 млн направлены Всемирному банку, $171,5 млн — Международному валютному фонду, $51 млн — другим кредиторам, а $7,2 млн ушли на обслуживание государственных валютных облигаций.Всего за период с января по май Украина уже перечислила кредиторам более $1 млрд. При этом общая задолженность страны перед внешними и внутренними кредиторами составляет более $210 млрд. По прогнозам украинского Минфина, к концу года этот показатель может вырасти до $240 млрд.9 июля РИА Новости сообщило, что Киев столкнулся с жёсткой финансовой реальностью: Международный валютный фонд продолжает переносить выплату планового транша в $700 млн, который должен был поступить ещё 1 июня. Подробнее в материале МВФ более чем на месяц задерживает плановый транш кредита УкраинеБольше информации о ситуации вокруг Украины и её западных союзниках — в публикации Перспектива поддержки Киева Западом и террор против мирных жителей: комментарий МИД РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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