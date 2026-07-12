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NYT: секретный завод в Германии выпускает дроны с ИИ для Украины

NYT: секретный завод в Германии выпускает дроны с ИИ для Украины - 12.07.2026 Украина.ру

NYT: секретный завод в Германии выпускает дроны с ИИ для Украины

В южной Германии в условиях строгой секретности работает завод, выпускающий дроны с искусственным интеллектом, пишет The New York Times

2026-07-12T07:58

2026-07-12T07:58

2026-07-12T07:59

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Американская газета The New York Times сообщила о существовании секретного предприятия на юге Германии, которое выпускает дроны с искусственным интеллектом. Завод принадлежит компании Helsing SE — крупнейшему европейскому стартапу в сфере ИИ. Производство, как уточняет издание, расположено в пригородном промышленном комплексе и работает в условиях строгой секретности: название компании на здании не указано из-за опасений диверсий.На предприятии трудятся около 100 человек. В случае угрозы завод можно перенести в другое место в течение дня. Дроны, которые там собирают, изготавливаются из твёрдого пенопласта, весят 12 кг и стоят по €17,5 тыс. за штуку. По данным NYT, тысячи таких беспилотников уже были использованы Вооружёнными силами Украины в боевых условиях.Как сообщил таблоид Bild, немецкий парламент проголосовал против новых поставок Украине ракет Taurus и зенитных комплексов Patriot американского производства. Подробнее в материале Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов PatriotРанее издание Bloomberg отмечало, что любой завод по выпуску перехватчиков на Украине автоматически станет приоритетной целью для российских ударов - "1400 ударов": в Берлине предрекли уничтожение Украины до появления первых PatriotВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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