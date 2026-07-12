"Украина не справится — в ход пойдет Прибалтика": Леонков о запасном плане НАТО - 12.07.2026 Украина.ру
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"Украина не справится — в ход пойдет Прибалтика": Леонков о запасном плане НАТО
"Украина не справится — в ход пойдет Прибалтика": Леонков о запасном плане НАТО - 12.07.2026 Украина.ру
"Украина не справится — в ход пойдет Прибалтика": Леонков о запасном плане НАТО
Если Украина не справится с функциями ослабляющего элемента, у Запада есть запасной план — Прибалтика. Из Эстонии уже выведен американский контингент, а оставшиеся европейские части могут быть выведены в любой момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-12T05:30
2026-07-12T05:30
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Отвечая на вопрос журналиста о том, перейдет ли СВО в противостояние с европейской экономикой, Леонков заявил, что в случае провала Украины у Запада есть запасной план.Он отметил, что если Украина не справится с функциями ослабляющего элемента, и Европа не будет успевать со своей милитаризацией, у Запада есть запасной план – Прибалтика. "И процессы, которые там происходят, говорят о том, что этот план может быть задействован", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт напомнил, что еще в начале 2026 года президент США Дональд Трамп заявлял, что США прекращают финансовую поддержку стран Прибалтики по военно-техническим вопросам. "Эстония стала первой страной, из которой был выведен американский контингент. Там остались только некоторые части европейских стран. Их тоже можно в случае чего вывести, чтобы первоначальный этап конфронтации не втянул в конфликт остальной блок НАТО, который к полномасштабной войне пока не готов", — подчеркнул Леонков."Если Украина не справится, в ход пойдет Прибалтика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, прибалтика, дональд трамп, украина.ру, нато, главные новости, главное, эстония, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине
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"Украина не справится — в ход пойдет Прибалтика": Леонков о запасном плане НАТО

05:30 12.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos - Land Forces Assuranceвоеннослужащий ВС Латвии
военнослужащий ВС Латвии - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© commons.wikimedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos - Land Forces Assurance
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Если Украина не справится с функциями ослабляющего элемента, у Запада есть запасной план — Прибалтика. Из Эстонии уже выведен американский контингент, а оставшиеся европейские части могут быть выведены в любой момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос журналиста о том, перейдет ли СВО в противостояние с европейской экономикой, Леонков заявил, что в случае провала Украины у Запада есть запасной план.
Он отметил, что если Украина не справится с функциями ослабляющего элемента, и Европа не будет успевать со своей милитаризацией, у Запада есть запасной план – Прибалтика. "И процессы, которые там происходят, говорят о том, что этот план может быть задействован", — пояснил собеседник Украина.ру.
Эксперт напомнил, что еще в начале 2026 года президент США Дональд Трамп заявлял, что США прекращают финансовую поддержку стран Прибалтики по военно-техническим вопросам.
"Эстония стала первой страной, из которой был выведен американский контингент. Там остались только некоторые части европейских стран. Их тоже можно в случае чего вывести, чтобы первоначальный этап конфронтации не втянул в конфликт остальной блок НАТО, который к полномасштабной войне пока не готов", — подчеркнул Леонков.
"Если Украина не справится, в ход пойдет Прибалтика", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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